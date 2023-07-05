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ПА ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Александра Иванова
23 мин. назад

ПА ОБСЕ призвала парламенты стран-участниц принять меры против "Группы Вагнера" и ее аффилированных и преемственных структур, в том числе путем включения в перечень террористических организаций.

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ЧВК "Вагнер" в Ростове-на Дону
ЧВК "Вагнер" в Ростове-на Дону (24 июня 2023 года)Фото: Stringer/REUTERS

Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" террористической по сути и намерениям. "Парламентская ассамблея ОБСЕ определяет, что действия "Группы Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям, и что поэтому обозначение "Группы Вагнера" как террористической организации национальными властями оправданно", - говорится в тексте декларации ПА ОБСЕ, принятой по итогам 30-й ежегодной сессии организации, завершившейся в Ванкувере во вторник, 4 июля.

Как отмечается в этом документе, "деятельность "Группы Вагнера" является террористической по сути, поскольку характеризуется преднамеренным насилием, совершаемым против некомбатантов с целью достижения политических целей".

Путин признал финансирование "Группы Вагнера" из бюджета РФ

Президент РФ Владимир Путин открыто признал финансирование ЧВК "Вагнер" из российского бюджета "после нескольких лет отрицания этого", подчеркивают в ПА ОБСЕ. По оценке ассамблеи, этот факт "делает очевидным, что российское государство несет ответственность за действия "Группы Вагнера" за рубежом".

Кроме того, в организации приветствовали усилия ряда национальных парламентов, "направленные против террористических действий "Группы Вагнера", в частности со стороны законодательных органов Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Канады, Бельгии и США".

Осуждение Беларуси в декларации ПА ОБСЕ

В этой же декларации ПА ОБСЕ осудила нынешнее правительство Беларуси за поддержку ЧВК "Вагнер" и разрешение создать на своей территории военную базу, "которая ставит под угрозу весь Балтийский регион".

Организация призвала свои страны-участницы "в соответствии с международным и национальным законодательством и без ущерба для применимости международного гуманитарного права принять меры против "Группы Вагнера" и ее аффилированных и преемственных структур, в том числе путем включения ее в перечень террористических организаций".

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