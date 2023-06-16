Опрос: Белорусы против размещения в стране ТЯО России

В белорусском обществе помимо антивоенного наблюдается и антиядерный консенсус. Так, даже среди ярых сторонников режима Александра Лукашенко "меньше половины готовы сказать, что приветствуют размещение российского ядерного оружия в Беларуси"; в группе "склонных доверять" властям такой ответ дали лишь около трети опрошенных, утверждают авторы нового выпуска исследования "Белорусский трекер перемен" .

Оналайн-презентация доклада, который охватывает события марта-мая 2023 года, прошла в четверг, 15 июня. Документ традиционно дополнен опросом общественного мнения, проведенным с помощью онлайн-панели. До конца его прошли 978 человек. Опрос не является репрезентативным.

Авторы предупреждают, что распределения ответов в выборке могут значительно отличаться от распределений ответов среди белорусских горожан. Выборка, по их словам, "подвержена целому ряду сдвигов", на нее влияют "эффект самоотбора", состав респондентов, "отличающийся от генеральной совокупности (всех белорусских горожан)", фактор страха и так далее. В то же время, по их словам, исследование позволяет "фиксировать изменения общественного мнения внутри разных сегментов белорусского общества".

Антиядерный консенсус

Авторы доклада считают, что решение властей РБ о размещении на территории страны российского нестратегического (тактического) ядерного оружия (ТЯО) идет "вразрез с белорусским общественным мнением". Они также обращают внимание на то, что "позитивная оценка размещения российского ядерного оружия в Беларуси" среди ярых сторонников и склонных доверять властям даже "заметно меньше, чем пассивная поддержка России в войне". Только менее половины из представителей этой группы населения "готовы сказать, что не считают рассийское ЯО угрозой для Беларуси".

Носителем российского ТЯО, по мнению экспертов, могут выступить прошешие модернизацию бомбардировщики Су-24 Фото: PAUL GYPTEAU/AFP via Getty Images

Что касается категории ярых противников властей, то они демонстрируют больший консенсус в том, что "ядерное оружие - это угроза". Авторы "Белорусского трекера перемен" также приводят результаты исследования Chatham House, которые подтверждают, что "подавляющее большинство белорусов выступает против размещения ядерного оружия" на территории страны.

Доверие к институтам власти больше не растет

Антиядерный консенсус в белорусском обществе наблюдает "даже в условиях преследования за расходящиеся с транслируемыми государством политические взгляды" и при том, что "размещение ядерного оружия - важная часть нарратива белорусской власти". Социолог Филипп Биканов не исключает, что, возможно, в будущем ярые сторонники властей будут менять свою позицию в сторону более коррелирующей с официальной.

Также авторы доклада обращают внимание на то, что несмотря на "небольшой рост поддержки (возможного. - Ред.) ввода белорусских войск в войну на стороне России", "без изменений остался и антивоенный консенсус". "Изменения относительно поддержки войны незначительные. Антивоенный консенсус существует, на него почти ничего не влияет", - полагает Биканов.

Кроме того, авторы исследования выяснили, что рост "доверия к режимным институтам", который наблюдался в предыдущих опросах, приостановился. В тоже время они констатируют, что в белорусском обществе закрепился раскол между крайними "частями общественного конфликта" - ярыми сторонниками и противниками властей.

Тренды во внешней политике РБ

Авторы "Белорусского трекера перемен" также проанализировали влияние размещения российского ТЯО в РБ с точки зрения внешней политики. "Для Беларуси это, безусловно, будет иметь очень негативные последствия в будущем", - утверждает ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин. Он убежден - несмотря на то, что Беларусь и Россия сейчас публично оспаривают, кто будет иметь контроль над ТЯО, размещенным на территории РБ, такой контроль будет находиться в руках Москвы. Это, по мнению эксперта, ставит под угрозу белорусскую территорию.

Павел Слюнькин Фото: Privat

Также среди внешнеполитических трендов весны - введение новых ограничений на границах РБ. Впервые они появились и с Россией. "После того, как были вылазки вооруженных групп из Украины на территорию Белгородской области, Александр Лукашенко ввел пограничный контроль (с РФ. - Ред.). Это, по сути, замыкает кольцо, которое и так возводилось вокруг Беларуси", - полагает Слюнькин.

Среди трендов он также выделил то, что "ряд международных организаций пытаются формализировать ответственность белорусских властей и лично Александра Лукашенко за преступления на территории Украины". В то же время, по оценке Слюнькина, в Евросоюзе увеличился пул стран, которые "тормозят или блокируют принятие более жестких санкционных решений в отношении Беларуси". "К лоббистам и сторонникам такого решения относят Португалию, Францию, Нидерланды, Бельгию и Испанию, - сказано в докладе. - В отсутствие консенсуса среди европейских стран функцию санкционного давления на белорусские власти выполняют США, Канада, Польша и Украина".

Что происходит в экономике РБ?

По выражению академического директора BEROC Льва Львовского, Минск также научился "нивелированию негативных эффектов санкций", в том числе за счет использования российских логистических каналов для вывоза белорусских товаров на неевропейские рынки.

Новые санкции против Беларуси не вводились целый год. "Вероятно, одна из причин - отсутствие между европейскими странами согласия по вопросу санкций в отношении белорусского калия", - отмечается в "Белорусском трекере перемен". И признается, что в экономике "продолжился и укрепился тренд на восстановление". "В апреле реальные зарплаты белорусов продолжили расти на 9,6% выше, чем годом ранее. Превысили уровень 2021 года и начали давать надежды на рост розничной торговли", - говорит Львовский.

Милитаризация и репрессии в Беларуси

В то же время в РБ, по мнению авторов "Белорусского трекера перемен", усиливается тренд на милитаризацию. "Происходит расползание милитарного дискурса по разным сферам жизни", - сообщил основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман. И указал на новое направление - "секьюритизацию внутренней политики". Среди прочего, по словам Шрайбмана, "возросла пиар-активность КГБ по раскрытию, предотвращению и срыву, скорее всего, виртуальных терактов". "Ежемесячно КГБ теперь снимает какой-нибудь фильм, рапортует, что предотвратили какой-нибудь теракт", - уточнил аналитик.

Геннадий Коршунов Фото: privat

"Репрессии не утихают, можно говорить о том, что формат деятельности властей в этом направлении все больше и больше становится подобным на действия оккупационной администрации", - заявил, в свою очередь, программный директор "Беларускай Акадэміі" и старший исследователь "Центра новых идей" Геннадий Коршунов.

И также обратил внимание на ужесточение условий в местах содержания политзаключенных. Так, по его словам, можно наблюдать "режим информационной изоляции для политзаключенных" и "проблематизацию медицинской помощи в местах заключения".

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