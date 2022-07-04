Действительно ли белорусы стали больше доверять властям?

Согласно недавно опубликованным результатам социсследования, которое провела коалиции экспертов "Трекер перемен", доверие белорусов к властям с октября 2021 года по май 2022-го выросло на 10 процентных пунктов. Учитывая непрекращающееся в стране давление на противников режима Лукашенко, эти данные вызвали бурную дискуссию в белорусском обществе. Действительно ли можно говорить о том, что белорусы стали больше доверять властям, и если да, то с чем это связано? DW искала у социологов ответы на эти вопросы.

Как "Трекер перемен" измерял доверие белорусов к властям

Объясняя методологию опросов, автор исследования социолог Филипп Биканов рассказал DW, что они проводились с помощью онлайн-панелей; выборка соответствует по структуре белорусским городам с населением более 5 тысяч человек по полу и возрасту, а затем полученные данные были перевзвешены и по образованию. В октябре 2021 года, по словам Биканова, были опрошены 1448 человек, в мае 2022-го - 1024. Правда, используя две разные онлайн-панели. Выявив рост доверия белорусов к властям, исследователи заказали дополнительный опрос 500 человек на первой онлайн-панели, чтобы удостовериться в своих выводах.

Сам уровень доверия к властям исследователи рассчитывали на основе ответов респонентов на вопросы о доверии к различным институтам или группам населения (всего их 19), например милиции, госСМИ, людям, которых называют политзаключенными. "Мы собрали ответы и запустили кластерный анализ - процедуру, которая группирует ответы по близости к одному центру. В итоге получилось четыре группы: ярые противники власти; склонные не доверять властям; склонные доверять властям и ярые сторонники власти", - объясняет Биканов.

Вместе с тем исследователи увидели в двух опросах разную динамику на уровне четырех групп и одинаковую - на уровне двух. Различия в динамике по четырем группам, по словам Биканова, связаны с фактором страха - дойдя до вопроса о доверии Лукашенко, многие респонденты переставали заполнять анкету. Поэтому исследователи приняли решение говорить только о динамике на уровне двух групп, поскольку она наблюдалась в обеих онлайн-панелях. Так, в мае 2022 года 48% респондентов заявили, что склонны доверять властям, что на 10 процентных пунктов выше, чем в октябре 2021-го.

Оценивать общественные настроения в Беларуси очень сложно

Анализируя исследование коллег из "Трекера перемен", белорусский социолог из Минска, попросивший DW не называть его имени, говорит, что соцопросы в Беларуси становятся все менее надежным инструментом изучения общественного мнения.

Эксперты считают, что война в Украине сказался на отношение белорусов к властям

"Интернет-опросы тяжело назвать репрезентативными просто из-за особенностей выборки. Все, что мы можем в этом случае, - сравнивать динамику, не доверяя цифрам как таковым. Но в таком случае опросы должны проводиться строго по одной методике и по той же выборке. Однако эксперты "Трекера перемен" в своем исследовании пишут о смене провайдера онлайн-панели, то есть они сменили основу выборки и это может сильно влиять на данные", - полагает минский социолог.

Кроме того, он напомнил и о большом количестве отказов от участия в опросе из-за разного рода опасений: "Мы имеем смещение выборки, и эту проблему нельзя никак преодолеть, как бы мы ни перевзвешивали результаты. Поэтому нельзя сказать, что это реально рост доверия или же влияние технических моментов". В ситуации отсутствия пространства для высказывания мнений, когда за комментарии в соцсетях отправляют за решетку, люди скрывают свои взгляды, и оценивать общественные настроения становится очень тяжело, констатирует социолог.

Война в Украине повлияла на рост доверия к власти среди белорусов

Сами эксперты из "Трекера перемен" зафиксированный ими рост доверия белорусов к властям страны объясняют влиянием войны в Украине и риторикой Александра Лукашенко.

Алексей Ластовский

"Он говорит, мол, не дай Бог нам втянуться в войну, якобы нас втягивают, а мы сопротивляется. Мы знаем, что белорусы бояться и не хотят войны, только лишь от 3% до 10% респондентов, по разным опросам, поддерживают вступление в эту войну белорусских войск. Страх перед войной эксплуатируется режимом, и это основное объяснение роста доверия к властям", - говорит Биканов.

Такие аргументы разделяет и социолог из института "Политическая сфера" Алексей Ластовский: "Когда речь идет о нестабильности и разрушении порядка вещей, это, естественно, вызывает сильную переориентацию, люди могут ориентировать на существующие структуры. Население может думать, мол, пусть Лукашенко и выведет страну из кризиса, поскольку у него есть опыт и ресурсы".

Противники Лукашенко никогда не станут ему доверять

Отвечая на вопрос DW о том, как может расти доверие к властям в условиях жесткого подавления ими их противников, и Ластовский, и Биканов отмечают, что ярые противники Лукашенко больше никогда ему не станут доверять и что рост доверия к властям касается "нейтралов" (тех белорусов, что не являются сторонниками ни властей, ни оппозиции. - Ред.). "Раньше они были нейтральными, но перешли к поддержке оппозиции. Сейчас же часть людей, которые ходили на марши протеста, спокойно могут вернуться к прежнему образу жизни и даже к поддержке Лукашенко", - полагает Ластовский.

После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года в акция протеста участвовали сотни тысяч

Еще одним фактором, повлиявшим на результаты опроса, Биканов называет отъезд из Беларуси людей, которые Лукашенко не доверяют: "Рост доверия в 10 процентных пунктов это не объясняет, слишком мало людей уехало. Но онлайн-панель изначально сдвинута в сторону лиц, которые пользуются интернетом и в меньшей степени склонны поддерживать Лукашенко, поэтому их отъезд мог сильнее сказаться на результатах онлайн-панели".

Впрочем, социолог из Минска сомневается в росте доверия белорусов к властям, подчеркивая, что сегодня, по его мнению, со стороны властей отсутствуют шаги, направленные на улучшения ситуации в стране. "Кроме репрессивного давления нет никакой перспективы, даже в риторике, уже не говоря о действиях. На поверхностном уровне причин сильнее доверять властям у людей нет. Единственное, что может иметь место, - фактор усталости от того, что ситуация не меняется к лучшему", - подвел итог собеседник DW.

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