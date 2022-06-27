Десуверенизация и рост доверия к властям. Эксперты о трендах в Беларуси

Выявлять устойчивые и относительно долгосрочные тренды в белорусской политике, экономике и общественных настроениях - такова цель "Белорусского трекера перемен", аналитического проекта, созданного шестью экспертами из Беларуси при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Как говорят сами эксперты, делиться зафиксированными трендами они будут раз в квартал, а изюминкой проекта станет эксклюзивный соцопрос. О каких новых трендах в Беларуси рассказали 27 июня на презентации своего первого отчета создатели "Белорусского трекера перемен" - у DW.

Из-за войны в Украине Беларуси грозит десуверенизация

В проекте принимают участие основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин, независимый социолог Филипп Биканов, старший аналитик "Центра новых идей" Геннадий Коршунов, академический директор центра BEROC Катерина Борнукова и старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. Каждый из них отвечает за свою часть исследования: внутренняя и внешняя политика, внутри- и внешнеэкономические тенденции, анализ общественных настроений и гражданского общества.

Павел Слюнькин

Говоря о внешнеполитическом аспекте, Павел Слюнькин отметил, что отправная точка доклада - вторжение России в Украину в конце февраля, которое, по его словам, сделало Беларусь соагрессором и токсичным партнером на международной арене. "Глубина зависимости от России не позволила властям использовать региональный кризис для балансирования как в 2014 году", - указал Слюнькин.

По его оценке, введенные Западом после начала войны экономические санкции против Минска многократно превзошли те, что были раньше, но не вынудили Лукашенко отказаться от репрессивных практик и восстановить диалог с Западом. "Лукашенко пытается восстановить экономические практики СССР в рамках двусторонних отношений с Россией, это единственно доступная опция для него. В долгосрочной перспективе политика десуверенизации Беларуси грозит тем, что она останется независимым государством лишь формально, а ключевые решения будут переданы в Москву", - полагает Слюнькин.

Политизацию общества после войны режим встретил волной репрессий

Вместе с тем, добавил он, война принесла неожиданные плюсы для властей: "Раньше было четкое разграничение режима и народа, а после 24 февраля белорусы стали восприниматься как агрессоры. Это привело к разочарованию среди оппозиционно настроенных белорусов, с одной стороны, а с другой - Запад для решения своих прагматичных целей стал обращаться к Лукашенко (например, как глава ООН Гутерриш в ситуации с вывозом украинского зерна). Более того, фокус внимания сместился на Украину, хотя репрессии в Беларуси продолжают усиливаться".

Артем Шрайбман

В белорусской внутренней политике война в Украине сорвала тренд на деполитизацию общества, который рос до этого и на который никак не повлиял референдум по конституции 27 февраля, считает Артем Шрайбман. "Политизация выразилась во вспышке протестов в день референдума, "партизанской" активности и даже силовом ответе. Это значит, что протестный потенциал в обществе остается, чем попытались воспользоваться демсилы", - пояснил он.

Впрочем, инициатива Светланы Тихановской по создании переходного кабинета до сих пор не реализована, а призывы к протестам хотя и нашли отклик в той или иной степени, в целом были подавлены новым всплеском репрессий. "Репрессии сопровождались как физическим насилием, так и демонстративными методами - стрельба по "рельсовым партизанам", введение в УК "расстрельных поправок". Внутри власти обнаружился тлеющий тренд на конкуренцию среди силовиков, когда генпрокурор Андрей Швед заявил, что считает пассивной работу других ведомств", - констатировал Шрайбман.

Тренды в экономике Беларуси: падение экспорта и ВВП

Главным трендом в экономике Катерина Борнукова назвала почти полный разрыв отношений с Западом: "Новые санкции - это огонь на поражение, в то время как прошлые имели отложенных эффект. Санкции затронули основные экспортные товары, по сути это 70% экспорта в ЕС. Также Беларусь потеряла второго торгового партнера - Украину. Это большой удар по открытой белорусской экономике". Кроме того, если раньше гарантом благополучия Беларуси выступала Россия, то теперь, по мнению Борнуковой, Москва сама находится в сложной ситуации и не может поддерживать Минск так, как раньше.

Катерина Борнукова

Говоря о трендах во внутриэкономической ситуации в Беларуси, Лев Львовский назвал падение ВВП, тенденцию на сокрытие статистических данных (по экспорту санкционных товаров) и огосударствление экономики, а также очаговую либерализацию (например, почти снято продуктовое эмбарго, отменен запрет на выезд из страны по суше). "Последние данные говорят о снижении ВВП Беларуси на 8,8-9% по сравнению с маем предыдущего года. Все сферы падают равномерно, растет пока только IT", - уточнил Львовский.

Как белорусское общество отреагировало на войну в Украине?

В рамках отслеживания настроений белорусов эксперты презентовали данные своего соцопроса, проведенного посредством онлайн-интервью. По словам Филиппа Биканова, война в Украине не могла не отразиться на общественном мнении в Беларуси. Так, эксперты зафиксировали рост доверия к властям на 10 процентных пунктов с октября 2021 года по май 2022-го, а также высокую степень поляризации между сторонниками и противниками властей.

"Феномен роста поддержки властей объясняется тем, что картина будущего, которую Лукашенко рисует для белорусов (якобы втягивание Западом Беларуси в войну), работает на создание еще более плохой вселенной, чем та, в которой люди живут сейчас. Работает "эффект флага", когда люди группируются вокруг идеи о том, что нужно сделать что угодно, чтобы не попасть в войну", - сообщил Биканов. Отвечая на критику по поводу этих данных, он заверил, что результаты были перепроверены и даже соотнесены с выводами других исследователей.

Что касается белорусского гражданского общества, то, как напомнил Геннадий Коршунов, перед войной оно было "зачищено", что давало основания думать о полном исчезновении гражданской активности. "Однако сочетание референдума и начала войны дало огромный толчок для протестной и антивоенной деятельности. Главной движущей силой стала низовая организация, причем без институциональной поддержки на территории страны. Белорусы проявляли антивоенные настроения с помощью "партизанского" протеста, выражали солидарность с Украиной, наблюдалась поддержка беженцев со стороны белорусов зарубежья. Ожидаемо режим на это ответил новой волной репрессий - практикой заочных судов для представителей диаспоры и неограниченными мерами воздействия на активистов внутри страны", - подвел итог Коршунов.

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