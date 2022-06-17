Импорт тает, цены растут: что происходит на рынке продовольствия в Беларуси

Белорусские власти заявляют, что на ситуации в стране никак не отразится растущий дефицит продуктов питания в мире и что готовы обеспечить продовольственную безопасность. Так, министр сельского хозяйства Игорь Брыло в начале июня рассказал журналистам госСМИ, что нынешний год "как никогда хорош для аграриев в том плане, что нам удалось накопить минеральные удобрения, полностью обеспечить себя топливом и техникой".

Если глава белорусского Минсельхозпрода не видит никаких предпосылок к снижению производства продуктов питания в стране, то рядовые граждане сетуют на скудность ассортимента и рост цен на многие товары.

Украинские товары исчезают с прилавков

Еще в начале 2022 года в крупных белорусских торговых сетях стал ощущаться дефицит товаров из Украины, которые и по стоимости, и по качеству были вполне конкурентоспособными. Украинские соки, сладости, приправы, которые пользовались большим спросом в Беларуси, стали исчезать с прилавков магазинов.

Многие белорусы отдают предпочтение украинским продуктам

Произошло это после того, как белорусские власти объявили о введении контрсанкций в отношении "недружественных государств", в число которых попали страны ЕС и Украина. И если со временем по некоторым товарным группам запрет был отменен (к примеру, снова появились в продаже польские яблоки), то с украинским ассортиментом этого не случилось, чему причиной - российское вторжение в Украину.

"Я давно отдавала предпочтение украинским продуктам: сама родом оттуда, и пока была возможность, часто ездила навещать родственников (они живут около Винницы) и заодно привозила оттуда почти все, кроме молочки. Теперь, чтобы купить что-то украинское, надо обойти несколько магазинов и не факт, что повезет", - делится жительница Бреста Антонина Ковалева. По ее словам, популярные украинские соки, кетчупы и закатки исчезают из продажи, как это ранее случилось и с очень востребованной у домохозяек солью предприятия "Артемсоль", расположенного в Донецкой области.

Импортозамещение спасает не всегда

То, что ситуация с поставками из Украины сейчас выглядит безнадежно, DW подтвердили в одной из крупных белорусских торговых сетей. Как рассказала товаровед Алина, складские запасы товаров из этой страны тают, а надежды на скорое пополнение пока нет: "Еще можно найти в магазинах шоколад Roshen, одесские соки, кетчупы "Чумак" и другие украинские бренды, но это уже совсем небольшие партии, которые постепенно вытесняются аналогами из других стран".

Найти в белорусских магазинах шоколад Roshen уже непросто

При этом она отмечает, что цена на поставленные ранее товары из Украины практически не повышается, чего не скажешь о той продукции, которая пришла им на смену. "Поставщики понимают, что из-за войны в Украине и логистических проблем ждать нового товара оттуда в ближайшее время вряд ли приходится, поэтому такая же продукция из Польши или Азербайджана обходится дороже", - констатирует товаровед Алина.

Что касается попыток импортозамещения белорусскими продуктами, то, по ее словам, это оправдывает себя далеко не всегда: "Люди стали разборчивее: берут на пробу, изучают состав, и если не нравится по вкусу, то в следующий раз отказываются от покупок этих товаров".

На белорусских рынках - товар с оккупированных украинских территорий?

Любопытно выглядит сейчас ситуация на продовольственных рынках, где многие белорусы традиционно закупаются свежими овощами, фруктами и ягодами. Так, на центральном рынке Бреста местные жителями с удивлением отмечают, что в продаже присутствует узбекский лук, капуста из Казахстана и китайский чеснок. "Раньше такой товар если и поставлялся из-за границы в Беларусь, пока не созрел свой урожай, то от ближайших соседей", - обращает внимание пенсионерка Елена Сидорук.

Хотя граница между странами закрыта, картофель из Херсонщины продается на рынке в Бресте

Можно найти на рынке и продукты, выращенные в Украине. В частности, в Херсонской области, территория которой сейчас оккупирована российским войсками. Каким образом картофель и овощи доставлены оттуда в Беларусь, если граница между странами закрыта, продавцы объяснить не могут, но такой ассортимент присутствует на прилавках - по соседству с товарами из Крыма.

Накануне сезона закаток белорусских домохозяек больше тревожит даже не происхождение продуктов питания, а их доступность. "Цены растут очень заметно: если не имеешь своего огорода, где можно вырастить хоть что-то из овощей, то делать запасы на зиму обойдется намного дороже", - говорит Сидорук.

Белорусские власти объяснили, почему растут цены

Стоимостью основных продуктов питания всерьез озаботились и в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), организовавшей совместно с Комитетом госконтроля и министерством антимонопольного регулирования и торговли мониторинг цен. Из него следует, что плодоовоощная продукция подорожала с начала 2022 года более чем на треть.

Игорь Масловский

Также серьезно подорожали крупы, макароны, растительное масло и мука. В результате инфляция в мае нынешнего года разогналась в Беларуси до 17% в годовом исчислении. Власти объясняют такой показатель, в том числе, и давлением на потребительский рынок из-за нарушения логистических цепочек и снижения импорта товаров и сырья из Украины. Еще одной причиной роста цен названо постоянное удорожание автомобильного топлива.

Брестский активист и экс-директор общественной организации "За свой город" Игорь Масловский с иронией воспринимает такие доводы властей: "В Беларуси все растет стабильно и по графику: бензин дорожает каждую неделю на две копейки - независимо от того, как меняется цена нефти на рынке или курс доллара".

По мнению Масловского, парадокс в том, что в Беларуси при относительно низких ценах на энергоресурсы остается низкой и заработная плата, зато дорожают почти все группы товаров. "Я могу объяснить это низкой производительностью труда и тем, что сама экономическая модель государства неэффективна. От предприятий требуют достижение валовых показателей, но все имеет свой предел, в итоге видим регресс", - считает брестский активист.

Что касается инициативы лояльных властям белорусских профсоюзов, взявшихся контролировать рост цен, то Игорь Масловский рекомендует ФПБ системно заниматься защитой прав лиц наемного труда, а не вспоминать об этом от случая к случаю.

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