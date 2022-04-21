Выгодно ли Беларуси платить за газ в российских рублях?

На протяжении долгого времени Минск и Москва предпочитали рассчитываться за энергоносители в долларах, цены на которые также устанавливались в этой валюте. Однако после беспрецедентных санкций против России и Беларуси за развязывание войны в Украине стороны решили перейти на российский рубль. Белорусские власти в один голос утверждают, что для страны это "экономически выгодно". DW разбирается, действительно ли это так, и какие подводные камни есть у расчетов российскими рублями.

Уже в этом году Беларусь будет рассчитываться за нефть и газ в российских рублях

О начале расчетов за энергоносители в российских рублях заявил 2 апреля премьер-министр Беларуси Роман Головченко. "Мы сейчас максимально уходим везде, где это возможно, в расчеты в российских рублях, для нас это крайне оправданно. И это не потому, что Россия сейчас требует от Запада абсолютно справедливо осуществлять расчеты в их национальной валюте. Для нас это выгодно экономически, мы всегда за это боролись и мы этого достигли. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях", - рассказал он.

Цены на газ отвяжут от доллара и привяжут к рублю, сообщило Минэнерго 19 апреля

Первоначально не было ясно, планируют ли цены также отвязать от доллара. 19 апреля стало известно, что в рублях будет формироваться и цена за газ.

"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. Внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ установлена твердая до конца года", - заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров.

Однако цена, которая будет действовать для Минска за газ до конца года в рублях, не называется. Власти лишь заявляют, что она "стала выгоднее", и с апреля уже производят оплаты в рублях. О том, будет ли цена за нефть устанавливаться в рублях, пока сообщений не было.

Беларуси выгодны не расчеты в рублях, в привязка к рублю цен на энергоносители

Катерина Борнукова, директор Центра экономических исследований BEROC, в беседе с DW говорит, что расчет в рублях - это чисто техническая вещь, и если цена зафиксирована в долларах, то единицей расчета могут быть "хоть рубли, хоть ракушки".

"Пока к рублю привязали только цену на газ, и эта привязка для нас определенный плюс. Дело в том, что белорусский рубль обычно движется вслед за российским, и если возникает резкое падение рубля, как в марте этого года после начала войны, то покупка газа за доллары для нас становится дороже, - говорит Борнукова. - В то же время при привязке цен к российскому рублю ситуации типа мартовской для нашего газового импорта не делали бы никакой погоды".

Экономист Катерина Борнукова

Таким образом, привязка цены к российскому рублю снимает часть валютных рисков по импорту энергоносителей, но на этом, как отмечает Борнукова, плюсы исчерпываются. По ее словам, сам факт расчета в российских рублях Беларуси не совсем выгоден, ведь в Минске их не печатают и рубли придется откуда-то раздобыть.

"В последнее время у нас было отрицательное торговое сальдо с Россией, то есть мы покупали у России больше, чем продавали. Это значит, что российских рублей нам может не хватать, и Минску придется их покупать за евро или доллары - а для этого валюту нужно где-то заработать, - объясняет Катерина Борнукова. - С другой стороны, я не исключаю, что из-за сложившейся ситуации торговый баланс перебалансируется: мы будем больше экспортировать в Россию и меньше импортировать той же нефти, которая теперь не нужна в таких количествах как раньше, ведь нефтепереработка работает только на внутренний рынок".

Об исключении валютных рисков и издержек при переходе на российский рубль говорят и в Минэнерго. Впрочем, в ведомстве сообщили, что населению снижение цен на газ и тарифов ждать не стоит.

От удобств расчета в валюте отказываются в угоду политическому интересу

Отвечая на вопрос о том, почему на расчеты в рублях перешли лишь сейчас, Катерина Борнукова говорит, что, несмотря на желание Александра Лукашенко платить рублями, на это не хотела идти сама Россия, ведь стране нужна была твердая валюта. "Сейчас, когда Россия сама отрезает себя от мировой экономики, валюта им не так нужна", - поясняет она.

Кроме того, как говорит экономист, удобство расчетов в валюте связано с тем, что финансовая инфраструктура вокруг доллара и евро выстроена гораздо эффективнее. Это значит, что можно купить фьючерсы на курс доллара, опционы, другие финансовые инструменты, которые помогают застраховать валютные риски, в то время как по российскому рублю или китайскому юаню объем таких инструментов намного меньше. "И сейчас мы в угоду политическому интересу от них отказывается", - считает Борнукова.

Расчеты в рублях ставят Беларуси в зависимость от России

О политическом характере решения о расчетах в рублях говорит и независимый экономист Ярослав Романчук. "Такой шаг встроен в принуждение России к принятию российского рубля. Чем больше будет расчетов в российских рублях, тем быстрее снимется вопрос, который Россий давно ставит - чтобы Беларусь перешла на российский рубль. Это не монетарное решение, а политическое", - считает экономист.

Какой-либо экономической составляющей и белорусской выгоды в этом решении Романчук не видит. "Для России, которая отделилась от существенной части мирового рынка, расширение зоны российского рубля - это выгодная вещь. А у нас есть и другие валютные требования, есть необходимость покупать товары за твердую валюту. Получается, что все операции через рубль ставят нас в большую зависимость и встраивают в монетарную политику банка России", - поясняет он.

Кроме того, по словам Ярослава Романчука, после введенных санкций доля России в торговом обороте Беларуси может увеличится до 60%, поэтому естественно, что Россия, которая и виновата в беспрецедентных санкциях, и предложила решить вопрос, связанный с упрощением расчетов. "Так или иначе, для Беларуси еще большее вхождение в зону рубля, в зону экономических интересов "Газпрома", нефтяных компаний и госпрограмм России - это шаг к еще более опасному статусу субъекта Российской Федерации", - заключает эксперт.

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