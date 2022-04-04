Рынок недвижимости Беларуси: сделки по продаже отменяют, аренда - за рубли

Еще в начале 2022 года эксперты рынка недвижимости в Беларуси прогнозировали, что в стране возможен повышенный спрос как на квартиры, так и дома в пригородах. Но российское военное вторжение в Украину кардинально изменило ситуацию.

Как восстанавливался рынок недвижимости Беларуси

По мнению специалистов, отслеживающих спрос и предложение на белорусском рынке недвижимости, самым удачным периодом для него считаются 2017-2019 годы. Тогда активность покупателей квартир резко возросла, чему способствовала возможность оформить относительно недорогие банковские кредиты.

Самый удачный период для белорусского рынка недвижимости - 2017-2019 годы

Однако затем наступил 2020 год, отметившийся не только пандемией коронавируса, но и беспрецедентным по своим масштабам политическим кризисом в Беларуси. Последствия президентских выборов и массовых протестов против фальсификации итогов голосования ощущались в стране на протяжении всего последующего, 2021 года, когда многие оппозиционные активисты вынуждены были покинуть страну, спасаясь от преследований со стороны властей.

Как отметил в интервью DW брестский риэлтор Александр Самусевич, в этом городе, как и по всей Беларуси, сформировался отложенный спрос на квартиры: люди не были уверены в своевременности продажи или покупки жилья. "В конце прошлого года рынок немного ожил: стало заключаться больше сделок, а банки вернулись к программам кредитования покупки жилья - пусть и не на самых выгодных условиях", - поясняет риэлтор. В результате стоимость однокомнатной квартиры в Бресте иногда достигала 35 тысяч долларов США. Да и в целом жилье в белорусских регионах дорожало быстрее, чем в Минске.

Война в Украине сорвала сделки по продажам квартир

В первые месяцы 2022 года агентства недвижимости жили оптимистическими ожидания того, что интерес к покупке и продаже жилья в Беларуси восстановится еще больше. Но уже в конце февраля ситуация стала абсолютно противоположной. "После начала военных действий в Украине покупатели, несмотря на заключенные предварительные договоры и соглашения о задатке, отказывались от самой покупки", - рассказал на условиях анонимности учредитель и директор одного из минских агентств недвижимости.

В сегменте долгосрочной аренды - рост предложения

При этом он обратил внимание на то, что покупателей даже не смущал тот факт, что при отказе от сделок они теряли задаток, который мог составлять от 500 до 1500 долларов в эквиваленте. Почему рынок отреагировал именно так, у собеседника DW однозначного ответа нет: "Скорее всего, сказалась совокупность факторов: и резкая миграция сотрудников IT-сектора из-за событий в Украине, и желание иметь какой то денежный запас на руках, не привязываясь к недвижимости".

А вот что касается съемного жилья, то тут специалисты отмечают рост предложения в сегменте долгосрочной аренды квартир в Минске. Причем с конца февраля арендная плата все чаще стала фиксироваться в белорусских рублях. Кроме того, почти нет отказов от сделок на рынке загородной недвижимости: остаются востребованными недорогие участки с законсервированными объектами.

Курс валют тоже влияет на успешность сделок

Никаких других прогнозов помимо возможного уменьшения цены и роста предложения никто из опрошенных экспертов не дает. "Даже те, кто давно планировал покупку, сейчас поставили этот вопрос на паузу, а остальные предпочитают просто изучать варианты и не торопятся с заключением договоров", - добавляет Александр Самусевич.

На рынок недвижимости в РБ повлияла пандемия, политический кризис и вторжение России в Украину

На ситуацию влияет не только война в Украине, но и нестабильность на валютном рынке. "Продавцы недвижимости очень неохотно идут на снижение цены в долларах: именно через привязку к этой валюте в Беларуси привыкли вести расчет", - указывает брестский риэлтор. По его словам, у продавцов есть предчувствие, что введенные против Минска западные санкции санкции еще сильнее ослабят курс белорусского рубля.

По этой причине готовы обсуждать снижение стоимости недвижимости только те, кому надо ее продать в кратчайшие сроки. "Для Бреста две или три тысячи долларов - очень серьезная сумма. И если владелец квартиры согласен на продажу с такой скидкой, то есть шанс, что потенциальный покупатель это оценит и сделка может состояться", - уточняет Самусевич.

Уехавших за границу приравняли к "тунеядцам"

Наверняка повлияет на положение дел на рынке недвижимости и желание белорусских властей оптимизировать расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства страны. В конце марта правительство приняло постановление, из которого следует, что гражданам Беларуси, уехавшим из страны более чем на месяц, придется оплачивать коммунальные услуги в полном размере.

Ранее подобная процедура применялась только в отношении тех, кто попал в базу так называемых "тунеядцев", то есть не был официально трудоустроен. Теперь же полностью оплачивать расходы на содержание жилья обяжут белорусов, покинувших страну, в том числе, по политическим мотивам. Исключение сделают лишь для тех, кто выехал за границу на оздоровление и санаторно-курортное лечение.

Если "тунеядцев" находили благодаря статистике Фонда соцзащиты населения, который ежемесячно направляет в министерство труда и социальной защиты Беларуси списки граждан, уволенных и не принятых на работу, то с новой категорией плательщиков поступят по-другому. Свою информацию об уехавших из Беларуси и не вернувшихся в страну спустя месяц будет собирать Госпогранкомитет.

Как считает один из жителей Бреста, перебравшийся в Польшу, чтобы не стать фигурантом уголовного дела за участие в акциях протеста после президентских выборов, власти пытаются хотя бы таким способом взыскать деньги с "неблагонадежных" граждан. "Теперь придется решать вопрос: стоит ли продавать квартиру по-быстрому, чтобы не обременять родственников дополнительными расходами, либо искать другие варианты", - поделился вынужденный белорусский мигрант.

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