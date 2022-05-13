Канцлер Шольц: ФРГ не смирится с вторжением России в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), впервые после вступления в эту должность посещающий с официальным визитом страны Африки, 24 мая дал эксклюзивное интервью медиакомпании DW. В ходе интервью Шольц подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества государств Африки и Европы, а также вновь объяснил позицию Берлина в связи с развязанной Россией войной против Украины. Предлагаем вам фрагмент интервью.

DW: Африка в скором времени почувствует последствия войны в Украине: ожидается нехватка продуктов питания, горючего, удобрений. Готова ли Германия нести ответственность по защите от последствий войны тех стран, которые не имеют к конфликту никакого отношения?

Олаф Шольц: Прежде всего: Россия напала на Украину, начав жестокую войну против соседнего государства, поэтому наша сплоченность очень важна для того, чтобы дать Украине шанс защитить себя, свою территориальную целостность и свой суверенитет. Это важно для сохранения мира на всей планете. Мы должны быть едины в том, что никогда больше не будет ни одной удачной попытки силой изменить границы какого-либо государства - а это именно то, что Россия сейчас пытается сделать и с чем мы не готовы смириться.

Михаэла Кюфнер и Олаф Шольц, 24 мая 2022 года

Украину сейчас поддерживает множество государств. Это и финансовая помощь, и оружие, и санкционный режим против России, цель которого - убедить (Кремль. - Ред.) отказаться от военного решения, начать переговоры с Украиной и вывести войска с ее территории.

С другой стороны, очевидным является и то, что от российской агрессии страдает множество стран мира - и мы полны решимости помочь им. Поэтому мы и предпринимаем совместные действия по борьбе с голодом, поддерживаем государства, испытывающие экономические трудности - и обсуждаем, как мы можем сотрудничать в ходе нынешнего кризиса. Но главное сейчас - остановить войну, и если Россия прекратит боевые действия и будет готова к миру, то это будет самым лучшим для планеты.

- Какую конкретную помощь могут ожидать от Германии такие страны как Судан, Сомали и Нигер?

- Мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу ООН и запускаем инициативу против ожидающейся нехватки продовольствия. Также мы планируем под эгидой ООН работать с другими странами, убеждая их присоединиться к совместным усилиям.

- Роберт Хабек (Robert Habeck), вице-канцлер в вашем кабинете, высказался по поводу совместной инициативы ЕС и США по снижению цен на горючее по всему миру. Как его планируется достичь?

- Нас ждет очень сложная ситуация с ценами на горючее. Очевидно, что государственными субсидиями тут многого не добьешься, особенно на глобальном уровне. Необходимо увеличивать поставки газа и других энергоносителей, чтобы государства могли позволить себе их оплатить.

- А как вы собираетесь преодолеть проблему нехватки энергоносителей?

- Мы сейчас ведем переговоры со странами, добывающими нефть и газ, и пытаемся убедить их увеличить добывающие мощности.

- Прошло уже три месяца с момента нападения России на Украину. Вы являетесь одним из немногих мировых лидеров, которые до сих пор ведут прямой диалог с Владимиром Путиным. Многие сейчас задаются вопросом, не потерял ли Путин контакт с реальностью. Каково ваше впечатление от разговоров с ним?

- Это жестокая агрессия и очень жестокая война, действительно являющаяся выражением имперского подхода. Он (Путин. - Ред.) стремится захватить территории соседнего государства - и это то, чего мы не примем никогда. Поэтому мы поддерживаем Украину, как я уже упоминал.

С другой стороны, необходимо прямое общение с Путиным, необходимо говорить ему о наших требованиях прекратить войну, которая не кончится для его страны ничем хорошим. Не стоит забывать, что санкции наносят сильный удар по экономике России уже сегодня, не говоря уже о будущем. Они перечеркнут возможности экономического развития на десятилетия. Негативное воздействие уже есть и оно будет продолжаться, и чтобы остановить его, нужно прекратить войну.

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