 Канцлер Шольц: ФРГ не смирится с вторжением России в Украину | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Канцлер Шольц: ФРГ не смирится с вторжением России в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц дал эксклюзивное интервью DW в ходе своего визита в страны Африки, подчеркнув, что сотрудничество демократических стран - основа для противостояния нынешнему и будущим вызовам.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время интервью DW, 24 мая 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц во время интервью DW, 24 мая 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), впервые после вступления в эту должность посещающий с официальным визитом страны Африки, 24 мая дал эксклюзивное интервью медиакомпании DW. В ходе интервью Шольц подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества государств Африки и Европы, а также вновь объяснил позицию Берлина в связи с развязанной Россией войной против Украины. Предлагаем вам фрагмент интервью.

DW: Африка в скором времени почувствует последствия войны в Украине: ожидается нехватка продуктов питания, горючего, удобрений. Готова ли Германия нести ответственность по защите от последствий войны тех стран, которые не имеют к конфликту никакого отношения?

Олаф Шольц: Прежде всего: Россия напала на Украину, начав жестокую войну против соседнего государства, поэтому наша сплоченность очень важна для того, чтобы дать Украине шанс защитить себя, свою территориальную целостность и свой суверенитет. Это важно для сохранения мира на всей планете. Мы должны быть едины в том, что никогда больше не будет ни одной удачной попытки силой изменить границы какого-либо государства - а это именно то, что Россия сейчас пытается сделать и с чем мы не готовы смириться.

Михаэла Кюфнер и Олаф Шольц, 24 мая 2022 года

Михаэла Кюфнер и Олаф Шольц, 24 мая 2022 года

Украину сейчас поддерживает множество государств. Это и финансовая помощь, и оружие, и санкционный режим против России, цель которого - убедить (Кремль. - Ред.) отказаться от военного решения, начать переговоры с Украиной и вывести войска с ее территории.

С другой стороны, очевидным является и то, что от российской агрессии страдает множество стран мира - и мы полны решимости помочь им. Поэтому мы и предпринимаем совместные действия по борьбе с голодом, поддерживаем государства, испытывающие экономические трудности - и обсуждаем, как мы можем сотрудничать в ходе нынешнего кризиса. Но главное сейчас - остановить войну, и если Россия прекратит боевые действия и будет готова к миру, то это будет самым лучшим для планеты.

- Какую конкретную помощь могут ожидать от Германии такие страны как Судан, Сомали и Нигер?

-  Мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу ООН и запускаем инициативу против ожидающейся нехватки продовольствия. Также мы планируем под эгидой ООН работать с другими странами, убеждая их присоединиться к совместным усилиям.

- Роберт Хабек (Robert Habeck), вице-канцлер в вашем кабинете, высказался по поводу совместной инициативы ЕС и США по снижению цен на горючее по всему миру. Как его планируется достичь?

- Нас ждет очень сложная ситуация с ценами на горючее. Очевидно, что государственными субсидиями тут многого не добьешься, особенно на глобальном уровне. Необходимо увеличивать поставки газа и других энергоносителей, чтобы государства могли позволить себе их оплатить.

- А как вы собираетесь преодолеть проблему нехватки энергоносителей?

- Мы сейчас ведем переговоры со странами, добывающими нефть и газ, и пытаемся убедить их увеличить добывающие мощности.

 - Прошло уже три месяца с момента нападения России на Украину. Вы являетесь одним из немногих мировых лидеров, которые до сих пор ведут прямой диалог с Владимиром Путиным. Многие сейчас задаются вопросом, не потерял ли Путин контакт с реальностью. Каково ваше впечатление от разговоров с ним?

- Это жестокая агрессия и очень жестокая война, действительно являющаяся выражением имперского подхода. Он (Путин. - Ред.) стремится захватить территории соседнего государства - и это то, чего мы не примем никогда. Поэтому мы поддерживаем Украину, как я уже упоминал.

С другой стороны, необходимо прямое общение с Путиным, необходимо говорить ему о наших требованиях прекратить войну, которая не кончится для его страны ничем хорошим. Не стоит забывать, что санкции наносят сильный удар по экономике России уже сегодня, не говоря уже о будущем. Они перечеркнут возможности экономического развития на десятилетия. Негативное воздействие уже есть и оно будет продолжаться, и чтобы остановить его, нужно прекратить войну.

Смотрите также:

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Война в Украине - 23.05.2022

    Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Танк армии РФ в Донбассе с надписью Россия на передней части боемашины, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.

  • Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор

    Война в Украине - 23.05.2022

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.

  • Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.

  • Вид на завод Азовсталь в Мариуполе, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".

  • Разрушенные дома в Мариуполе рядом с заводом Азовсталь, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.

  • Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.

  • Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун

    Война в Украине - 23.05.2022

    Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.

  • Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.

  • Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожные вагоны-рейфрижераторы в Харькове. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".

  • Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание Громадське со ссылкой на украинских военных, с которыми поговорило. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга. Фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Война в Украине - 23.05.2022

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.

  • Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.

  • Женщина у могилы на Лычаковском кладбище во Львове, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.

  • 57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину. Фото 18 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.

  • Эвакуация больных и стариков из Покровска, Донецкая область, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.

  • Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.

  • Мешки с песком на окнах административного здания в Киеве, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.

  • Женщина на складном велосипеде проезжает мимо противотанковых баррикад в центре Киева, 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием военнослужащих Канады

    Война в Украине - 23.05.2022

    НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием семи стран НАТО, фото 22 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.

  • Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в Русский дом военных преступлений в Давосе в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом. Фото 21 мая 2022 года

    Война в Украине - 23.05.2022

    Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 04:54

Украинские беженцы в Германии: истории от первого лица

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Украине срочно нужны немецкие вооружения? (23.05.2022)  

Реанимация планов России. НАТО хорошеет. Военный театр пробивает дно - "Заповедник", выпуск 218, 22.05.22  

Также по теме

Military personnel unload M1 Abrams Fighting tanks of the 2nd Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division, as US military equipment arrives to the Port of Bremerhaven the United States for the Defender 2020 international military exercises on February 21, 2020. - Exercise DEFENDER-Europe 20 is a US-led multinational exercise, including NATO's participation, that will involve 37,000 troops and take place in countries including Germany, Poland, Lithuania and Estonia in the spring of 2020. (Photo by Patrik Stollarz / AFP) (Photo by PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images)

Глава ведомства канцлера: Эмбарго на газ из РФ не остановит войну 13.05.2022

Как война в Украине повлияет на повестку июньского саммита G7 в Баварии и какие последствия будет иметь отказ от российского газа для рынков за пределами Европы? Интервью DW.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, gibt eine Erklärung am EU-Hauptsitz in Brüssel ab. Die EU arbeitet nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen daran, europäische Verbraucher vor den Folgen des russischen Stopps der Gaslieferungen an Polen und Bulgarien zu schützen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава Еврокомиссии: В войне РФ против Украины решается будущее ЕС 04.05.2022

Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. DW следит за событиями 4 мая.

17.03.2022 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Bundestag in Berlin Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoschalte zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestags am 17.03.2022 in Berlin. Berlin Bundestag Berlin Deutschland *** Ukrainian President Volodymyr Selenskyj in the Bundestag in Berlin Ukrainian President Volodymyr Selenskyj speaks by video link to the members of the German Bundestag on 17 03 2022 in Berlin Berlin Bundestag Berlin Germany

Владимир Зеленский в бундестаге назвал приоритеты на переговорах с Москвой 17.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 17 марта.

Реклама