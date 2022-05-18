Комментарий: Мариуполь - город украинского мужества и российского позора

В истории Мариуполя в эти дни - самая черная глава. После почти трехмесячной обороны города его защитники покидают территорию "Азовстали", последнего очага украинского сопротивления. Это один из рекордов начавшейся с аннексии Крыма войны России против Украины. Дольше держались в 2014 и 2015 годах защитники донецкого аэропорта, но ситуация в Мариуполе была еще тяжелее, поскольку Украина не могла оказать попавшим в окружение военную помощь.

Кто-то из украинских бойцов выходит из подземелий "Азовстали" сам, кого-то несут на носилках, кто-то остался, чтобы выйти последним или погибнуть. Надежда выбравших плен - обмен на плененных украинской стороной российских военных. Оправдается ли она - предсказать трудно. Россия явно не торопится и использует пленных украинцев с "Азовстали" для унизительной пропаганды.

Название города на берегу Азовского моря теперь знает весь мир. Оно будет упоминаться на первых страницах книг об истории войны России против Украины, войны на уничтожение. Мариуполь стал первым крупным украинским городом, который российская армия методично и без оглядки на жертвы среди мирного населения разрушила полностью. Он быстро оказался в окружении, но не сдался, став примером мужества. Более того, Мариуполь оказался единственным крупным городом на юге Украины, оказавшим серьезное сопротивление российской армии. Здесь есть над чем задуматься Киеву.

Точное число погибших в городе, где до войны жили около полумиллиона человек, еще предстоит выяснить, но есть опасения, что оно может измеряться десятками тысяч. За несколько недель беспрерывных обстрелов не осталось почти ни одного целого жилого дома. Это однозначно военные преступления.

Почему Россия остервенело бомбила Мариуполь

С первого дня войны Мариуполь наряду с Харьковом и Киевом был одним из трех городов, за которые шли самые тяжелые бои. Почему именно он? В первую очередь - из-за его стратегического значения. Мариуполь - второй после Донецка промышленный центр в Донбассе и важный торговый порт. Весной 2014 года он мог разделить судьбу Донецка и Луганска, был на несколько недель занят пророссийскими сепаратистами, но быстро освобожден украинской армией. Линия фронта проходила в нескольких километрах от города, но промышленные гиганты - "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - продолжили работу.

Роман Гончаренко

Восемь лет мариупольцы жили как на пороховой бочке, однако за исключением обстрела в январе 2015 года, когда погибли более 30 человек, город избежал жертв и разрушений. За это время Мариуполь стал форпостом русскоязычного, но патриотичного украинского Донбасса. Сине-желтые флаги мозолили глаза тем, кто хотел видеть его частью регионов, по сути оккупированных РФ при содействии сепаратистов. В этом тоже причина особой жестокости российской армии. Кроме того, свою роль сыграло расположение Мариуполя на пути сухопутного коридора из России в аннексированный Крым. Создание такого коридора - одна из очевидных целей нынешней войны.

Наконец, еще одной причиной стало то, что в Мариуполе был штаб полка "Азов", основанного радикальными националистами. Именно они сыграли не последнюю роль в освобождении города в 2014 году. Само существование "Азова" - небольшого, но широко известного и хорошо вооруженного подразделения Нацгвардии Украины - годами было излюбленной темой российской пропаганды. Объявив о "денацификации" как об официальной цели войны, Россия стремилась любой ценой уничтожить тех, кого она называет "нацистами".

Мариупольский процесс над военными преступниками из РФ

Цена оказалась чудовищной. В мировой исторической памяти украинский Мариуполь стал еще одним городом, стертым с лица земли во время войны. Битва за Мариуполь запомнится шокирующими обстрелами роддома, из которого на носилках выносили окровавленных рожениц и драмтеатра, в подвале которого искали убежище, а нашли смерть мирные жители. Эти кадры невозможно забыть. Так Мариуполь стал городом российского позора.

Но после его оккупации российскими войсками украинская история города не закончилась. Мариуполь обязательно будет освобожден, над ним снова будет развеваться украинский флаг, "Азовсталь" будет восстановлен.

Точку в самой мрачной главе истории города можно будет ставить только тогда, когда военные преступники окажутся на скамье подсудимых. Призывы провести международный трибунал над ними не в Гааге, а именно в Мариуполе, уже звучат. Свидетелей преступлений российских военных в Украине более чем достаточно.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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