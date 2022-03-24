США и ЕС собирают доказательства о военных преступлениях в Украине

На 30-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий пятницы, 25 марта (время московское).

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США и Евросоюз поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях, совершенных во время войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), сделанном во время визита главы Белого дома в Брюссель.

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24 марта состоялся первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией, подтвердилии представители обеих стран. Были обменяны по 10 военнослужащих с каждой стороны. Кроме того, был проведен обмен 11 гражданских российских моряков, спасенных с затонувшего возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были хахвачены у острова Змеиный.

Хроника событий 24 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 марта 00.00 - 14.00 >>>

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