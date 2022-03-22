 Швейцария готовится расследовать военные преступления в Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2022

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Европа

Швейцария готовится расследовать военные преступления в Украине

Рабочая группа при генпрокуратуре Швейцарии опросит украинских беженцев, чтобы собрать информацию о возможных военных преступлениях на их родине. Комиссия также займется расследованием случаев обхода санкций против РФ.

Российский танк и разбитый дом под Броварами, 10 марта 2022 г.

Российский танк и разбитый дом под Броварами, 10 марта 2022 г.

Швейцария создает специальную комиссию, которая займется расследованием возможных военных преступлений, совершенных в Украине, а также попыток обойти санкции, введенные против России. Рабочая группа швейцарской генпрокуратуры должна провести подготовительную работу по сбору доказательств у беженцев, въезжающих в страну, чтобы впоследствии иметь возможность ответить на возможные запросы о правовой помощи от Международного уголовного суда либо отдельных государств, передает во вторник, 22 марта, агентство Reuters.

Кроме того, ведомство хочет быть готовым оперативно открыть собственное уголовное производство, если подозреваемые в нарушении международного уголовного права окажутся на территории Швейцарии либо если швейцарские граждане совершат военные преступления за рубежом.

По сообщению Федеральной прокуратуры в Берне, уголовное производство пока не возбуждено.

Накануне в министерстве обороны США заявили, что российские войска в Украине умышленно делают своими целями гражданские объекты, и обвинили российскую сторону в военных преступлениях на украинской территории. Аналогичное обвинение высказал и Европейский Союз.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками антивоенной демонстрации в Берне, призвал власти Швейцарии заблокировать счета российских олигархов в местных банках.

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    Автор: Николай Пермяков


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