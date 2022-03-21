Глава дипломатии ЕС назвал разрушение Мариуполя военным преступлением

На 26-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточаютсанкции против России. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 21 марта (время московское).

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В находящемся под контролем российских войск Мелитополе Запорожской области утром 21 марта похитили нескольких журналистов. По данным местного медиахолдинга "Местные Вести - Мелитополь" и дочери одного из похищенных Татьяны Кумок, вооруженные люди пришли домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайки, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгению Боряну и забрали их, а также жену Кумока.

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Госдума РФ 22 марта рассмотрит поправки об уголовной и административной ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом. Согласно законопроекту, штрафы за соответствующие нарушения составят до 5 миллионов рублей, а максимальные сроки лишения свободы - до 15 лет, пишет "Интерфакс", ссылаясь на профильный комитет Думы.

ФСБ призывает немедленно запретить деятельность Meta в РФ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ призывает немедленно запретить деятельность американской корпорации Meta (ранее Facebook) в России, сообщает "Интерфакс". "Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Мета и обязать исполнить это решение немедленно", - заявил представитель ФСБ Игорь Ковалевский в Тверском суде Москвы, рассматривающем дело о запрете Meta Platforms Inc.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Германии и другим европейским странам, призвав их прекратить финансирование российских властей, ведущих войну против Украины. "Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу, мощнее любых ракет, любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег на эту войну", - заявил он. По мнению Зеленского, европейцы должны закрыть свои порты для российской стороны, прекратить поставки товаров в РФ и отказаться от российских энергоносителей. "Давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, я знаю, что мир возможен. Но вы должны действовать, чтобы пришел мир. Каждый в Германии, каждый в Европе", - подчеркнул он.

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По словам главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), Европейский Союз увеличит финансовую помощь Украины на закупки оружия до одного миллиарда евро. Правительство ФРГ позаботится о том, чтобы немецкие компании быстро выполнили соответствующие заказы, сообщила она перед консультациями министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.

В Киеве объявлен усиленный комендантский час

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В Киеве и Киевской области вводят "усиленный" комендантский час на полтора дня. Он будет действовать с 20:00 часов 21 марта до 7:00 часов 23 марта, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram. В это время будет запрещено передвижение по городу без спецпропусков, выходить из дома можно будет только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия, указывается далее. "Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп", - предупредили в КГГА.

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По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в Евросоюзе должны начать обсуждение санкций на российскую нефть. "Мы не можем избегать начала разговоров об энергетическом секторе. Мы точно можем говорить о нефти, потому что это крупнейший источник поступлений в российский бюджет, а также ее достаточно легко заменить, ведь есть инфраструктура и многочисленные другие поставщики", - заявил Ландсбергис перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщил корреспондент DW.

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По данным представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, утром 21 марта Одессу обстреляли со стороны Черного моря. "В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв нет", - заявил он в Telegram.

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Дания поддержит самые жесткие санкции за войну России против Украины, на какие только будет согласие внутри Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе. "Со стороны Дании, мы поддержим самые жесткие санкции, о которых мы сможем договориться, включая доступ к морским портам или для российского и белорусского наземного транспорта… Мы должны остановить эту агрессию", - подчеркнул Куфуд.

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По данным "Коммерсанта", в Кремле не исключают отказа от намеченных на сентябрь прямых выборов губернаторов в ряде российских регионов в связи со "складывающейся экономической ситуацией". Властям данных регионов может быть "предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании", пишет издание со ссылкой на источники.

Боррель заявил о масштабных военных преступлениях в Мариуполе

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Разрушение российскими войсками Мариуполя является масштабным военным преступлением. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель перед началом заседания Совета Евросоюза в Брюсселе. "Россия действительно совершает много военных преступлений. Это именно то слово, мы должны его сказать. То, что происходит в Мариуполе, это масштабное военное преступление. Разрушают все, бомбят, убивают всех без разбора. Это ужасно, мы должны осудить это самым жестким образом", - отметил Боррель, которого цитирует корреспондент DW. По его словам, министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции, которые Запад мог бы ввести в отношении России. "Прежде всего касающиеся энергетики", - добавил Боррель.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность короткой поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в борьбе против российских войск, пишет британское издание Daily Mail. Против инициативы Джонсона выступают руководители ведомств безопасности из-за возобновившихся обстрелов Киева, указывается далее. Официального подтверждения этой информации не поступало. На прошлой неделе Киев уже посетили три европейских премьер-министра. Главы правительств Польши, Словении и Чехии Матеуш Моравецкий, Янез Янша и Петр Фиала на поезде приехали в украинскую столицу и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Киев заявляет о гибели 15 тысяч военнослужащих РФ

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По данным Минобороны Украины, с начала вторжения РФ в Украину потери российских войск составили около 15 тысяч личного состава, 498 танков, 1535 боевых бронированных машин, 240 артиллерийских систем, 97 самолетов, 121 вертолетов, три корабля/катера, 13 единиц специальной техники.

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Вице-премьер, глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании восьми гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях на 21 марта. В частности, предполагается эвакуация из Бердянска, Никольского и Мангушской общины в Запорожье, из поселка Большая Дымерка Киевской области в Бровары, из Бучи в Белогородку, из Северодонецка и Горного в Бахмут.