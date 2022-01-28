Переговоры Украины и России, или Хочет ли Кремль мира?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Представители Киева и Москвы обсуждают мирный договор, но не могут добиться прогресса в этом вопросе. Похоже, российская сторона не очень заинтересована в поиске компромисса.
Смотритетакже:
Немецкие парламентарии назвали российского президента "военным преступником" и призвали правительство ФРГ увеличить поставки вооружений для украинской армии.
С началом войны в белорусские медучреждения стали поступать раненые российские военные. Но известно об этом крайне мало. Почему, куда и с какими травмами их госпитализируют? Что удалось узнать DW.
Донбасс принял на себя один из самых тяжелых ударов российской войны против Украины. Подробнее об этом DW расспросила главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.