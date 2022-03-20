Двадцать пятый день войны в Украине: главные события

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В Минобороны РФ заявили о повторном применении гиперзвукового оружия в Украине. Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед израильским Кнессетом. В Германии прошли антивоенные акции.
На 25-й день войны против Украины - в воскресенье, 20 марта, - российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии вторжения. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе растет число беженцев из Украины.
Министерство обороны России сообщило о повторном применении гиперзвукового оружия - комплекса "Кинжал" в Украине. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, из акватории Каспийского моря были также запущены крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Между тем министр обороны США Ллойд Остин не считает, что задействование комплекса "Кинжал" может стать переломным моментом в войне. По словам главы Пентагона, президент России Владимир Путин прибегнул к данному оружию, чтобы восстановить темп продвижения войск РФ. "В последние недели мы наблюдаем целенаправленные атаки на города и гражданское население", - отметил Остин в эфире телеканала CBS, добавив, что подобная тактика также связана с тем, что продвижение российских сил застопорилось.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения войск РФ в Украину 24 февраля погибли не менее 902 мирных жителей. Кроме того, у управления есть подтвержденная информация о 1459 раненых. Реальные цифры гражданских жертв войны в Украине, по всей вероятности, значительно выше, поскольку в Женеве публикуют только проверенные данные. Большинство украинцев погибли в результате применения дальнобойного взрывного оружия, в том числе тяжелой артиллерии, ракетных и авиационных ударов.
Мариупольский городской совет сообщил, что 19 марта российские войска нанесли бомбовый удар по школе искусств, где нашли убежище около 400 мирных жителей. Здание разрушено, под завалами остаются люди. Информация о числе пострадавших уточняется. Между тем, по словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на 20 марта была согласована работа семи гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи. Они должны были работать в Киевской и Харьковской областях, а также из Мариуполя - в Запорожье, уточнила Верещук.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к израильскому Кнессету - однопалатному парламенту. "Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона - самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие - сильное", - указал Зеленский, добавив, что вопрос заключается в том, почему правительство Израиля до сих пор не поставляет оружие Киеву и не присоединилось к западным санкциям против Москвы. Ранее глава израильского МИД Яир Лапид отмечал, что его страна не станет "путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада".
На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) проведена частичная ротация персонала, с территории станции выведены 64 человека, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. По его данным, на замену персонала, находившегося на рабочих местах около 600 часов, отправились 46 работников станции, добровольно вызвавшихся сменить коллег.
Тысячи человек по всей Германии вышли на демонстрации против войны в Украине. Музыкальный митинг солидарности "Звуки мира" (Sound of Peace, Klang des Friedens) прошел у Бранденбургских ворот в Берлине. По первоначальным оценкам правоохранительных органов, акция собрала примерно 15 тысяч человек. Окончательные цифры могут быть еще выше. Организаторы анонсировали мероприятие как "самый масштабный в Европе музыкальный митинг" против войны. Демонстрации состоялись также в Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне.
Папа римский Франциск вновь осудил войну в Украине. "Насильственная агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, ежедневные опустошение и жестокость не прекращаются. Это нельзя оправдать! Я призываю всех членов международного сообщества, приложить усилия к тому, чтобы завершить эту ужасную войну", - написал понтифик в Twitter по-украински.
Пекин утверждает, что не оказывает военной поддержки Москве в связи с войной в Украине. Как заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью CBS, "Китай отправляет сторонам конфликта продовольствие, медикаменты, спальные мешки и сухое молоко - не оружие или боеприпасы". Пекин будет "делать все возможное для достижения деэскалации", добавил дипломат.
Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в свой адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, в свою очередь заявил министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, для достижения долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Правительство Китая до сих пор отказывалось осудить действия президента Владимира Путина или назвать полномастабное вторжение России в Украину войной.
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