Двадцать пятый день войны в Украине: главные события

На 25-й день войны против Украины - в воскресенье, 20 марта, - российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии вторжения. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе растет число беженцев из Украины.

В Минобороны РФ заявили о повторном применении гиперзвукового оружия в Украине

Министерство обороны России сообщило о повторном применении гиперзвукового оружия - комплекса "Кинжал" в Украине. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, из акватории Каспийского моря были также запущены крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Между тем министр обороны США Ллойд Остин не считает, что задействование комплекса "Кинжал" может стать переломным моментом в войне. По словам главы Пентагона, президент России Владимир Путин прибегнул к данному оружию, чтобы восстановить темп продвижения войск РФ. "В последние недели мы наблюдаем целенаправленные атаки на города и гражданское население", - отметил Остин в эфире телеканала CBS, добавив, что подобная тактика также связана с тем, что продвижение российских сил застопорилось.

УВКПЧ: C 24 февраля в Украине погибли не менее 902 мирных жителей

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения войск РФ в Украину 24 февраля погибли не менее 902 мирных жителей. Кроме того, у управления есть подтвержденная информация о 1459 раненых. Реальные цифры гражданских жертв войны в Украине, по всей вероятности, значительно выше, поскольку в Женеве публикуют только проверенные данные. Большинство украинцев погибли в результате применения дальнобойного взрывного оружия, в том числе тяжелой артиллерии, ракетных и авиационных ударов.

Горсовет Мариуполя сообщил об ударе по школе искусств

Мариупольский городской совет сообщил, что 19 марта российские войска нанесли бомбовый удар по школе искусств, где нашли убежище около 400 мирных жителей. Здание разрушено, под завалами остаются люди. Информация о числе пострадавших уточняется. Между тем, по словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на 20 марта была согласована работа семи гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи. Они должны были работать в Киевской и Харьковской областях, а также из Мариуполя - в Запорожье, уточнила Верещук.

Зеленский выступил с видеообращением к израильскому Кнессету

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к израильскому Кнессету - однопалатному парламенту. "Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона - самая лучшая. Она мощная. Каждый знает, что ваше оружие - сильное", - указал Зеленский, добавив, что вопрос заключается в том, почему правительство Израиля до сих пор не поставляет оружие Киеву и не присоединилось к западным санкциям против Москвы. Ранее глава израильского МИД Яир Лапид отмечал, что его страна не станет "путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада".

На Чернобыльской АЭС состоялась частичная ротация персонала

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) проведена частичная ротация персонала, с территории станции выведены 64 человека, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. По его данным, на замену персонала, находившегося на рабочих местах около 600 часов, отправились 46 работников станции, добровольно вызвавшихся сменить коллег.

В ряде городов Германии прошли акции против войны в Украине

Тысячи человек по всей Германии вышли на демонстрации против войны в Украине. Музыкальный митинг солидарности "Звуки мира" (Sound of Peace, Klang des Friedens) прошел у Бранденбургских ворот в Берлине. По первоначальным оценкам правоохранительных органов, акция собрала примерно 15 тысяч человек. Окончательные цифры могут быть еще выше. Организаторы анонсировали мероприятие как "самый масштабный в Европе музыкальный митинг" против войны. Демонстрации состоялись также в Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне.

Папа Франциск на украинском призвал к завершению войны

Папа римский Франциск вновь осудил войну в Украине. "Насильственная агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, ежедневные опустошение и жестокость не прекращаются. Это нельзя оправдать! Я призываю всех членов международного сообщества, приложить усилия к тому, чтобы завершить эту ужасную войну", - написал понтифик в Twitter по-украински.

Посол КНР в США заявил, что Пекин не оказывает военную поддержку Москве

Пекин утверждает, что не оказывает военной поддержки Москве в связи с войной в Украине. Как заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью CBS, "Китай отправляет сторонам конфликта продовольствие, медикаменты, спальные мешки и сухое молоко - не оружие или боеприпасы". Пекин будет "делать все возможное для достижения деэскалации", добавил дипломат.

Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в свой адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, в свою очередь заявил министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, для достижения долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Правительство Китая до сих пор отказывалось осудить действия президента Владимира Путина или назвать полномастабное вторжение России в Украину войной.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

