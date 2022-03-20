В городах Германии тысячи человек вышли на демонстрации против войны в Украине

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Тысячи человек по всей Германии - в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне - вышли на акции против войны в Украине. В Берлине прошел музыкальный митинг солидарности с Украиной.
Тысячи человек вышли в воскресенье, 20 марта, по всей Германии на демонстрации против войны в Украине. Музыкальный митинг солидарности "Звуки мира" (Sound of Peace, Klang des Friedens) проходит у Бранденбургских ворот в Берлине.
Из-за большого скопления людей полиция закрыла один из входов на место проведения акции. По первоначальным оценкам правоохранительных органов, она собрала примерно 15 тысяч человек. Окончательные цифры могут быть еще выше. Организаторы анонсировали мероприятие как "самый масштабный в Европе музыкальный митинг" против войны.
Перед собравшимися до конца дня выступят немецкий рок-музыкант и актер Мариус Мюллер-Вестернхаген (Marius Müller-Westernhagen), скрипач Дэвид Гарретт (David Garrett), певец и композитор Петер Маффай (Peter Maffay), рок-группа из Гамбурга Revolverheld, исполнительница Сара Коннор (Sarah Connor) и поп-рок-коллектив из Саксонии Silbermond.
Среди участников была и Наталья Кличко, супруга мэра Киева Виталия Кличко, которая проживает в Германии. "Важно видеть, как массы людей здесь собираются. Важно видеть, что весь мир выступает в поддержку Украины", - отметила она.
Госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth) в эфире радиостанции RBB Radio Eins говорила об акции как об "очень громком, четком сигнале" против войны. По словам госминистра, музыка - "самое радикальное противостояние войне", дающее силу и надежду. Клаудия Рот при этом отметила, что российские деятели искусства также выступают против войны президента РФ Владимира Путина. Не должно быть культурного бойкота российских деятелей культуры, подчеркнула она.
Антивоенные мероприятия прошли и в других городах Германии. Так, в Гамбурге на протесты вышли несколько тысяч человек. Молодежные организации Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, "Союза-90"/"зеленых", а также объединение Landesjugendring, климатическое движение Fridays for Future и украинская диаспора организовали митинг в центре города, в районе Jungfernstieg. Организаторы ожидали более 5000 участников. По оценкам полиции, в начале мероприятия их число составило около 3000.
Некоторые захватили с собой плакаты с надписями: "STOP AggRussia", "Nato help finally" ("НАТО, помоги наконец") и "Russian say no to war" ("Русские говорят "нет" войне"). Демонстрация была направлена против угрозы, связанной с возможностью атак российских ВС на объекты атомной инфраструктуры в Украине.
Во Франкфурте-на-Майне, по данным полиции, на антивоенное мероприятие собралось до 700 демонстрантов. На плакатах можно было прочитать следующие надписи: "Путин, останови войну" и "Путин проиграет войну". Общественное движение Pulse of Europe призвало выступить под "знаком сплоченности и солидарности с Украиной, а также в защиту демократии".
Демонстрации против войны в Украине прошли и в других городах страны, например в Бремене и Хильдесхайме, а также в столице Австрии Вене.
В минувшие выходные в ряде городов Германии также прошли многотысячные акции протеста против войны России в Украине. По данным объединения "Остановите войну", в которое входит 42 организации, в том числе Greenpeace, Diakonie, DGB и другие, тогда около 125 тысяч человек приняли участие в антивоенных митингах в Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.
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