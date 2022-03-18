 В Германии число беженцев из Украины превысило 218 тысяч | Новости из Германии о Германии | DW | 20.03.2022

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Германия

В Германии число беженцев из Украины превысило 218 тысяч

По оценкам, Украину из-за войны покинут до 10 млн человек. В Германии призывают ускорить и улучшить помощь беженцам, прибывающим из Украины.

Беженцы из Украины на вокзале в Берлине

Беженцы из Украины на вокзале в Берлине

В Германию из Украины продолжают прибывать беженцы. Федеральная полиция зарегистрировала уже 218 301 беженца из Украины, сообщил представитель МВД ФРГ в воскресенье, 20 марта. Он отметил, что полиция усилила контроль, но из-за отсутствия внутренних границ, число въезжающих в Германию может быть значительно выше. Только накануне в ФРГ было официально зарегистрировано 207 742 беженца из Украины.

По оценкам правительства ФРГ, до миллиона беженцев из Украины, по всей видимости, останутся в Германии на долгий срок. В целом ожидается, что из-за войны Украину покинут до 10 млн человек.

Заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) призвала ускорить и улучшить помощь беженцам из Украины и с этой целью создать национальный кризисный штаб с привлечением различных министерств. "Политики должны "быстро задействовать государственные структуры на полную мощность и позаботиться о более эффективном распределении помощи", - сказала она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

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    Автор: Николай Пермяков


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