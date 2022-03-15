В России по требованию Генпрокуратуры заблокировали более 30 сайтов

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу ее президента. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 16 марта.
На 21-й день войны против Украины российские подразделения продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и пытаются взять их под контроль. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий среды, 16 марта (время московское).
+15.12++
Немецкий энергетический концерн E.On в связи с российской агрессией в отношении Украины прекращает закупки газа из РФ. На пресс-конференции в Эссене глава компании Леонхард Бирнбаум (Leonhard Birnbaum) решительно осудил российское вторжение в Украину и заявил о необходимости покончить с зависимостью Германии от экспорта энергоносителей из России в отдаленной перспективе. При этом он приветствовал решение Берлина не отказываться от российского газа уже сейчас, поскольку это было бы "тяжелым ударом для Германии и Европы". Одновременно Бирнбаум сообщил, что E.On не планирует продавать свою долю в газопроводе "Северный поток - 1", по которому газ из РФ поставляется в Европу уже более 10 лет. Выход из Nord Stream 1 и продажа доли в компании в настоящее время невозможны, пояснил он.
+14.52++
Правительство ФРГ намерено выделить 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера. На заседании федерального канцлера и министров в Берлине был одобрен соответствующий законопроект и необходимые изменения в федеральном бюджете. Фонд будет использоваться, в числе прочего, для осуществления крупных оборонных проектов, в частности, запланированной закупки самолетов F-35 Германия планирует достичь требуемого НАТО показателя по расходам на оборону на уровне не менее 2 процентов ВВП в год. В 2021 году он составлял около 1,5 процента (около 47 млрд евро), отныне оборонный бюджет ФРГ будет превышать 50 миллиардов евро в год.
++14.37++
Роскомнадзор заблокировал на территории РФ более 30 информационных ресурсов, в том числе сайт "Новых известий", белорусского "Еврорадио", русскоязычных израильских СМИ "Девятый канал" и "Вести Израиля", расследовательской группы Bellingcat, а также эстонского издания Postimees, сообщила Роскомсвобода. Речь идет о полном ограничении доступа к сайтам по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.
++14.23++
Депутат Новосибирского городского совета Хельга Пирогова пришла на заседание в украинских цветах - желтом венке и синей блузке, чем вызвала отрицательную реакцию коллег, пишет сибирское издание Tayga.info. "При этом самим единороссам выдали новые маски с буквой Z и силуэтом медведя. Они в них и сидели", - указывается в Facebook.
++14.15+
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту белорусского "Еврорадио". "По запросу российской Генпрокуратуры на территории России заблокирован доступ к сайту "Еврорадио" euroradio.fm", - сообщается в Telegram-канале "Еврорадио". По этим данным, это уже третье заблокированное в обеих странах - РФ и Беларуси - белорусское СМИ после zerkalo.io и nashaniva.com.
++14.00++
Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила от соревнований национальные сборные России и Беларуси. Решение принято Советом FIDE "с учетом текущих рекомендаций МОК" и будет действовать "до дальнейшего уведомления", заявила организация в Twitter. При этом в индивидуальных турнирах цикла чемпионатов мира российские и белорусские гроссмейстеры смогут участвовать под флагом FIDE, указывается далее.
Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 15 марта 14.00 - 23.59>>>
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