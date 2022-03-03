 В США создают спецгруппу против ″коррумпированных российских олигархов″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2022

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Мир

В США создают спецгруппу против "коррумпированных российских олигархов"

Группа KleptoCapture при американском Минюсте будет заниматься конфискацией имущества лиц и компаний, нарушающих санкции США против России.

Министр юстиции США Меррик Гарланд

Министр юстиции США Меррик Гарланд

В США создается спецгруппа для борьбы с "коррумпированными российскими олигархами". Министр юстиции США Меррик Гарланд в среду, 2 марта, заявил, что его ведомство использует все имеющиеся в распоряжении полномочия, чтобы конфисковать имущество отдельных лиц и компаний, нарушающих санкции, введенные США против России из-за российского вторжения в Украину.

По словам Гарланда, задачи по борьбе с "коррумпированными российскими олигархами" возлагаются на спецгруппу KleptoCapture, в состав которой войдут следователи Минюста США и других правоохранительных органов, аналитики и другие эксперты.

"Мы используем все возможности, чтобы расследовать, арестовывать и преследовать тех, чьи криминальные деяния позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну. Выражусь со всей ясностью: если вы нарушаете наши законы, то мы привлечем вас к ответственности", - пообещал Меррик Гарланд.

Угроза конфискации

Со своей стороны, заместитель генпрокурора США Лиса Монако заявила: "Тем, кто поддерживает российский режим путем коррупции и обхода санкций: мы лишим вас безопасного прибежища и привлечем вас к ответственности. Предупреждаю олигархов: мы используем все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваше криминальное имущество".

Только вечером 1 марта президент США Джо Байден в своем телеобращении к народу объявил о жестких мерах против российских олигархов. "Запад конфискует ваши яхты, шикарную недвижимость и частные самолеты", - пригрозил он. Байден также не исключил введения запрета на импорт российской нефти.

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    Автор: Николай Пермяков


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