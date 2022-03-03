В США создают спецгруппу против "коррумпированных российских олигархов"

В США создается спецгруппа для борьбы с "коррумпированными российскими олигархами". Министр юстиции США Меррик Гарланд в среду, 2 марта, заявил, что его ведомство использует все имеющиеся в распоряжении полномочия, чтобы конфисковать имущество отдельных лиц и компаний, нарушающих санкции, введенные США против России из-за российского вторжения в Украину.

По словам Гарланда, задачи по борьбе с "коррумпированными российскими олигархами" возлагаются на спецгруппу KleptoCapture, в состав которой войдут следователи Минюста США и других правоохранительных органов, аналитики и другие эксперты.

"Мы используем все возможности, чтобы расследовать, арестовывать и преследовать тех, чьи криминальные деяния позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну. Выражусь со всей ясностью: если вы нарушаете наши законы, то мы привлечем вас к ответственности", - пообещал Меррик Гарланд.

Угроза конфискации

Со своей стороны, заместитель генпрокурора США Лиса Монако заявила: "Тем, кто поддерживает российский режим путем коррупции и обхода санкций: мы лишим вас безопасного прибежища и привлечем вас к ответственности. Предупреждаю олигархов: мы используем все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваше криминальное имущество".

Только вечером 1 марта президент США Джо Байден в своем телеобращении к народу объявил о жестких мерах против российских олигархов. "Запад конфискует ваши яхты, шикарную недвижимость и частные самолеты", - пригрозил он. Байден также не исключил введения запрета на импорт российской нефти.

Смотрите также:

Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

Акции солидарности с Украиной Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

Акции солидарности с Украиной Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

Акции солидарности с Украиной Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

Акции солидарности с Украиной "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

Акции солидарности с Украиной Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

Акции солидарности с Украиной Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

Акции солидарности с Украиной Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

Акции солидарности с Украиной Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия. Автор: Николай Пермяков

