ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

После восьмичасовых дебатов, которые состоялись во вторник, 15 марта, на внеочередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутаты единогласно приняли резолюцию "Последствия агрессии Российской Федерации против Украины ". Документ рекомендует комитету министров Совета Европы применить по отношению к России 8 статью устава организации. В ней говорится о том, что каждое государство-член СЕ, "грубо нарушающее главные принципы организации, может быть временно лишено права представительства" и впоследствии может быть принято решение о прекращении его членства.

В поддержку резолюции высказалось 216 депутатов ПАСЕ, "против " не было подано ни одного голоса, трое воздержались. Результаты голосование депутаты приветствовали овациями.

"РФ больше не может оставаться государством-членом организации"

"Принимая во внимание то, что Российская Федерация допустила грубые нарушения устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не исполняет взятые на себя обязательства, Ассамблея считает, что РФ больше не может оставаться государством-членом организации", - говорится в резолюции.

Решение о приостановлении представительства России в СЕ было оглашено 25 февраля, на следующий день после того, как российские войска начали полномасштабное военное вторжение в Украину. Теперь, после принятия резолюции ПАСЕ, комитет министров получил все полномочия для начала формальной процедуры исключения Российской Федерации. Подобная резолюция является беспрецедентной в истории существования организации.

Несмотря на жесткий тон резолюции по отношению к российским властям, в документе содержится пункт, в котором говорится о том, что СЕ должен найти способы, "чтобы иметь возможность продолжать поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом России".

Довольно значительная часть резолюции посвящена гуманитарным вопросам и помощи Украине. В частности ПАСЕ призывает государства-члены оказывать всевозможную поддержку украинским гражданам, вынужденным покинуть родину из-за войны. Десять подпунктов резолюции обращены непосредственно к российским властям. Они состоят из призывов "незамедлительно и без выдвижения каких-либо условий " прекратить все военные действия на территории Украины в соответствии с целым рядом международных обязательств России и нормами международного права. В отдельном пункте ПАСЕ призывает российские власти "немедленно освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова", который был похищен 11 марта и, по сообщениям украинских и российских СМИ, был вывезен на территорию оккупированного Луганска.

"Нас пытались предостеречь коллеги из Украины, но мы не слушали"

Дебаты, предшествовавшие голосованию, были беспрецедентны не только своей продолжительностью и количеством выступающих - около 200 человек, но и единством депутатов ПАСЕ по поводу оценки действий Кремля по отношению к Украине. Даже те члены ассамблеи, которые последние несколько лет упорно настаивали на необходимости диалога с Россией, были вынуждены признать, что их аргументы оказались ошибочными. Среди них немецкий депутат от "левых " сил Андрей Гунько (Andrej Hunko), который всегда отстаивал интересы российской делегации в ПАСЕ и несколько раз незаконно посещал оккупированные районы Донбасса. "Сегодня я поддержу эту резолюцию, потому что война, развязанная Россией, не может быть оправдана ничем ", - сказал Гунько.

Многие выступающие констатировали, что последние годы ассамблея недостаточно внимательно относилась к предостережениям украинской делегации по поводу действий России. После аннексии Крыма и оккупации Донбасса ПАСЕ направила неверный сигнал Москве, сняв санкции с делегации Госдумы РФ, считает нидерландский депутат от "Европейской народной партии " (ЕНП) Питер Омциг. "Нас пытались предостеречь от этого коллеги из Украины, Грузии и балтийских стран, но мы не услышали их. Теперь, если мы оставим Россию в рядах СЕ, мы предадим каждого украинца, который подвергается бомбардировкам и другим ужасам войны. Мы не можем позволить России оставаться в организации, которая была основана на нормах международного права ", - убежден политик.

Алексей Гончаренко

Член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко, представляющий в ассамблее группу консерваторов, подключился к дебатам онлайн. Было видно, что он находится в поле и одет в военный камуфляж. Гончаренко объяснил коллегам, что он, как "более ста тысяч соотечественников, присоединился к силам территориальной обороны ". "К сожалению, время слов прошло и настало время воевать за наши ценности, если таковые у нас имеются. Вам решать, стоите ли вы бок о бок с нами или с диктатурой в России", - обратился политик к залу. Он призвал депутатов ПАСЕ поддержать перед своими правительствами просьбу Украины о предоставления ей оружия, самолетов и средств ПВО. После выступления Гончаренко депутаты аплодировали ему стоя.

"Не оставляйте украинцев одних, когда они надеются на нашу помощь"

Наверное, самым пронзительным стало выступление литовского депутата Эммануэлиса Зингериса (ЕНП). Он рассказал о том, что его мать, которой в конце марта исполняется сто лет, пережившая Холокост, в юности был узницей концлагеря Штутгоф. "Она рассказала мне, что в концлагере каждый день смотрела в небо, ожидая что британские или американские самолеты вот-вот начнут бомбить этот ужасный лагерь. И она сказала мне сегодня: "Не оставляйте их (украинцев. - Ред) одних, как нас в лагере. Не оставляйте их одних, когда они надеются на нашу помощь ", - рассказал Зингерис.

Тем временем в Москве решили не дожидаться принятия резолюции, запускающей в действие 8-ую статью, и решили хлопнуть дверью. Дебаты по поводу судьбы России в ПАСЕ еще продолжались, когда вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что генеральному секретарю СЕ было вручено письмо главы российского МИД с уведомлением о выходе России из состава организации. Толстой сообщил, что Россия выходит из СЕ "по собственной воле ". Он также подчеркнул, что это решение было принято "в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности ".

Но даже после принятия резолюции ПАСЕ и решения Москвы покинуть СЕ, согласно уставу организации, Россия юридически перестанет быть членом Совета Европы только в конце финансового года, то есть 31 декабря.

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