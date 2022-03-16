Немецкий бизнес призывает Россию не вводить внешнее управление компаниями

Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) призывает российские власти не вводить принудительное внешнее управление иностранными компаниями. "Мы озабочены тем, что немецкие фирмы в России оказываются под все более сильным давлением", - говорится в заявлении председателя комитета Оливера Хермеса (Oliver Hermes), распространенном в среду, 16 марта. По его словам, новый проект закона российского правительства о внешнем управлении иностранными компаниями ставит под угрозу их существование и тем самым также существование тысяч рабочих мест в РФ.
Многие немецкие фирмы в России в прошедшие две недели были вынуждены остановить производство из-за того, что российское нападение на Украину привело к нарушению логистических цепочек снабжения и поставок, говорится в заявлении. Несмотря на это, компании из ответственности перед своими сотрудниками продолжают платить им зарплату. "Этот вклад в сохранение предприятий ставится под вопрос намерением ввести внешнее управление ими", - заявил Хермес и призвал российские власти "пересмотреть планы".
Глава Восточного комитета подчеркнул, что немецкие компании соблюдают все санкции против РФ за нападение на Украину, "которые мы полностью поддерживаем", однако отметил, что есть сферы, не охваченные ими. Деятельность в этих сферах не только легитимна, но и оправдана как ответственностью перед сотрудниками, так и поддержанием снабжения населения медикаментами и продуктами питания, обеспечением технической безопасности производства. "Полный разрыв экономических отношений разрушит фундамент, на котором в будущем могло бы строиться их оживление", - заявил Оливер Хермес.
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Автор: Николай Пермяков