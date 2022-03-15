Иллюзия возвращения. Volkswagen вряд ли возобновит производство в России

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Шесть причин, по которым крупнейший автостроитель Европы не захочет вновь запускать конвейеры на своем заводе в Калуге и в Нижнем Новгороде на площадке ГАЗ. Аналитика DW.
Что будет теперь с российской автомобильной промышленностью? Один из ведущих немецких специалистов по мировому автопрому свою оценку сформулировал предельно четко.
"В области автомобилестроения Россия провалилась во времена Советского Союза, она для мирового автопрома - карлик, - заявил в интервью экономическому порталу Boerse-Online.de профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer), директор исследовательского института CAR Center Automotive Research в Дуйсбурге. - Мировому автопрому Россия не нужна. Для него пуп Земли - Китай, а Россия - скорее маленькая провинция Китая".
Крупнейший в Европе автостроитель Volkswagen (VW), для которого важнейшим рынком сбыта как раз и является Китай, столь решительно ставить крест на России пока не стал. Производство автомобилей в самой РФ и экспортные поставки своей продукции на российский рынок немецкий концерн приостановил временно, "до дальнейшего уведомления", как сказано в заявлении его руководства от 3 марта.
В штаб-квартире концерна в Вольфсбурге довольно долго медлили: решение было принято спустя неделю после, как сказано в заявлении, "российского нападения на Украину". Это говорит о том, что далось оно не легко. Немецкие инвесторы на российском рынке, а VW был среди них одним из самых крупных и именитых, неизменно подчеркивали: мы пришли, чтобы остаться.
Руководство VW явно колебалось, поскольку прекрасно понимало, что после демонстративной приостановки работы в России принимать не менее знаковое решение о ее возобновлении будет как минимум столь же трудно. Оно также наверняка осознавало, что буквально с каждым днем простоя собственного завода в Калуге и сборочного конвейера на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде вероятность возвращения к прежней производственной повестке будет уменьшаться.
Весьма показательно в этой связи, что 15 марта председатель правления Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess) впервые допустил уход концерна из России. Во время встречи с журналистами в Вольфсбурге, сообщает телерадиокомпания NDR, он заявил, что "неправильно оценивал Путина" и никогда не думал, что дело может дойти до войны. Сейчас Volkswagen поддерживает все санкции против РФ, призванные заставить ее сесть за стол переговоров, отметил Дис и добавил, что в конечном счете это может означать свертывание присутствия в РФ.
Впрочем, дело тут не только в санкциях. Можно назвать как минимум шесть причин, по которым концерн Volkswagen вряд ли захочет возобновлять выпуск своих автомобилей в России.
Первая и самая главная: война. Именно она является причиной приостановки производства, и пока российские войска ведут огонь в Украине, возобновление работы Volkswagen в России представляется абсолютно иллюзорным. Причем чем больше будет жертв среди гражданского населения и разрушений в украинских городах, тем быстрее будут убывать шансы на возвращение концерна.
Можно даже предположить, что пока Путин как инициатор этой все более кровавой и жестокой войны остается у власти, руководству VW (даже если бы оно захотело, что после высказываний Херберта Диса весьма сомнительно) вряд ли удастся убедить своих сотрудников и их профсоюзы, своих акционеров, потенциальных покупателей во многих странах мира и в целом общественность в том, что возобновление производства в России целесообразно и морально приемлемо.
Вторая причина: обеднение российского населения. Широкомасштабный экономический кризис, нависший над Россией из-за нападения на Украину и введенных после этого беспрецедентных международных санкции, в ближайшие месяцы приведет к резкому, обвальному падению покупательной способности россиян, и без того снижавшейся все последние годы. Так что даже если война скоро закончится и санкционный режим несколько ослабнет (пока на это ничто не указывает, скорее наоборот), многие представители среднего класса, а это целевая группа Volkswagen, понесут настолько большие материальные потери, что им еще долго будет не до покупки новых автомобилей.
Тем более, что из-за девальвации рубля (третья причина) взлетят цены на продукцию иностранных производителей, которым в конечном счете надо зарабатывать прибыль в валюте. "Драматическое обесценивание рубля сделает автомобиль для россиян почти что недоступным", - предупреждает профессор Дуденхёффер.
Поэтому руководству VW, помимо моральных и имиджевых соображений, предстоит учитывать и чисто прагматичный вопрос: а есть ли вообще смысл возобновлять производство в России, если из-за усыхания рынка выпускать автомобили придется в существенно меньших объемах, чем раньше? Будет ли при радикально снизившемся платежеспособном спросе хоть какой-то шанс добиться рентабельности?
В 2021 году, по данным VW, в России были выпущены 170 000 автомобилей: 118 000 в Калуге, 52 000 - в Нижнем Новгороде. Всего же группа произвела по всему миру 8 283 000 автомобилей. Так что даже в относительно благоприятных условиях на РФ пришлись лишь 2% глобального автопроизводства концерна. От такой доли вполне можно и отказаться.
Весомым аргументом против возобновления производства является также введенный правительством РФ контроль за движением капитала (четвертая причина), делающий фактически невозможным вывод за рубеж валютных доходов. А зачем тогда производить автомобили в РФ, если нет возможности переводить деньги за рубеж в штаб-квартиру материнского концерна? Ведь он как акционерное общество обязан ежеквартально публично отчитываться о своих финансах.
Еще одна (пятая) причина состоит в том, что даже если бы Volkswagen возобновил производство в сильно уменьшенных объемах, нашел бы в России платежеспособных покупателей и сумел бы выторговать у правительства РФ какое-то спецразрешение на вывод валюты, выпускать автомобили в Калуге и собирать в Нижнем Новгороде было бы сейчас просто невозможно чисто технически.
Санкции и добровольный отказ логистических компаний от ведения бизнеса с Россией нарушили или прервали цепочки поставок, так что получить все необходимые импортные комплектующие просто не удастся. К тому же работу на российском рынке приостановили (или, возможно, полностью свернут) те иностранные смежники, которые пришли в РФ вслед за Volkswagen и другими зарубежными автостроителями. Самый громкий пример – немецкий производитель шин Continental, завод которого в той же Калуге сейчас тоже стоит.
Есть, наконец, еще и шестая, стратегическая причина, по которой Volkswagen может не захотеть возобновлять производство в России. Мало кто из крупнейших мировых автостроителей сделал столь решительный, даже радикальный разворот в сторону электромобильности, как этот немецкий концерн.
Так, буквально на следующий день после остановки бизнеса с Россией, 4 марта, руководство Volkswagen окончательно утвердило инвестиционный проект в размере 2 млрд евро по строительству в Вольфсбурге рядом с головным заводом нового предприятия, которое с 2026 года должно приступить к выпуску принципиально нового массового электромобиля Trinity с элементами автоматизированного вождения. К тому же с 2023 года сам головной завод начнет постепенно переходить на выпуск электромобиля ID.3.
Volkswagen всячески форсирует выпуск электромобилей в том числе и потому, что в каких-то двухстах километрах от Вольфсбурга, в Грюнхайде под Берлином, запускает конвейеры гигафабрика Tesla проектной мощностью 500 000 автомобилей в год. В ситуации, когда на своем родном немецком рынке концерну нужно противостоять все более грозному американскому конкуренту, весьма остро может стать вопрос, имеет ли вообще смысл в быстро беднеющей России, где на электромобили теперь уже очень долго не будет спроса, бросать силы и средства на то, чтобы возобновлять производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Но готов ли Volkswagen отказаться от своих активов в России? Ведь концерн вложил в Калуге порядка 2 млрд евро. Однако всего несколько дней назад мы видели, как немецкие энергетические компании Wintershall Dea и Uniper списали примерно по 1 млрд евро, вложенные в газопровод "Северный поток-2", который так и не вошел в строй.
А Volkswagen в финансовом отношении – фирма намного более мощная. По итогам 2021 года глобальная выручка всей группы составила 250 млрд евро, а чистая прибыль - 15,4 млрд евро. К тому же можно исходить из того, что за полтора десятилетия производства в России инвестиции в значительной мере окупились. Во всяком случае во время уже упомянутой беседы с журналистами 15 марта Херберт Дис отметил, что в случае ухода из РФ списать пришлось бы активы в размере всего лишь 0,5% балансового отчета, сообщило информационное агентство Reuters..
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