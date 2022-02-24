Немецкий бизнес глубоко потрясен нападением РФ на Украину

В Восточном комитете немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) "глубоко потрясены" нападением России на Украину. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Оливера Хермеса (Oliver Hermes), полученном DW в четверг, 24 февраля.
"Это - ничем не оправданное нападение на суверенное государство, его граждан, а также на мир в Европе и мире в целом. Это - черный день для Европы", - отметил Хермес. "Мы убедительно призываем президента (РФ Владимира. - Ред) Путина немедленно прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. В этой войне будут только проигравшие", - добавил он.
Солидарность с народом Украины
В Восточном комитете выразили солидарность с народом Украины а также с несколькими тысячами сотрудников немецких компаний в этой стране. Представители бизнеса считают, что необходимо сделать все возможное для спасения человеческих жизней. "Поддерживаем все решения и меры, принимаемые федеральным правительством и международным сообществом для скорейшего окончания этой войны", - подчеркнул Оливер Хермес.
Он напомнил, что в комитете на протяжении 70 лет работали над выстраиванием экономических отношений с Восточной Европой и всегда считали, что "наводят мосты" между РФ и ФРГ. Сегодня успех этой работы ставится под сомнение, уверен Хермес. "Обращаемся к нашим многочисленным российским друзьям и партнерам: возвысьте свой голос и помогите положить конец этой войне!" - резюмировал он.
"Спецоперация в Донбассе"
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.
Россия признала "ДНР" и "ЛНР"
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.
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Автор: Роман Гончаренко