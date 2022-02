Великобритания в ближайшие дни отменит "золотые визы" для россиян

Великобритания намерена уже в ближайшие дни отменить программу выдачи виз инвестора (так называемых "золотых виз"), чтобы остановить приток "грязных денег" в страну на фоне кризиса вокруг Украины, сообщили в четверг, 17 февраля, лондонские газеты The Times и The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к Прити Пател - министру внутренних дел Соединенного Королевства.

По словам собеседников изданий, Пател добивается полной отмены этой программы из опасений, что визы могут быть использованы для отмывания незаконных средств. Правительственные чиновники подтвердили The Financial Times, что планы отмены виз находятся в разработке.

В самом МВД напомнили, что уже вносили изменения в правила получения виз инвестора в 2015-м и 2019-м годах в рамках борьбы с отмыванием денег, и не исключили дальнейших изменений. "В рамках работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время", - заявили в ведомстве.

Программа "золотых виз"

Реализация программы "золотых виз" началась в Великобритании в 2008 году. Она позволяет иностранцам в обмен на инвестиции от 2 млн фунтов стерлингов проживать в Соединенном Королевстве и впоследствии получить британский паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверку соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств. От заявителей стали требовать аудита их финансовых и деловых интересов.

С 2018 года программа "золотых виз" находится на пересмотре. Этот процесс начался после ухудшения отношений Великобритании и России на фоне отравления Сергея Скрипаля. В том же году британские власти пообещали проверить обстоятельства выдачи виз инвестора 700 гражданам России в 2008-2015-м годах.

По данным FT, правительство должно обнародовать результаты проверки к апрелю. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года правительство Великобритании выдало 798 "золотых виз", из них 82 получили россияне, а 210 - граждане КНР.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина