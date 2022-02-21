Почему Казахстан вряд ли станет признавать "ДНР" и "ЛНР"

К признанию Россией сепаратистских образований в Донбассе казахстанцы отнеслись очень по-разному. Сторонники Украины настаивают, что Республика Казахстан ни в коем случае не должна поддерживать Москву. По их мнению, следующей после Донбасса территорией, где вдруг обнаружатся "ущемленные русские" могут стать северные и восточные области страны. Они напоминают, что в 2020-2021 годах ряд депутатов Госдумы уже озвучивали территориальные претензии к Казахстану.

Те же, кто поддерживает Москву, подчеркивают, что Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана и по первой же просьбе Токаева пришла на помощь в рамках ОДКБ в дни "Трагического января".

Официальной позиции пока нет

Всплеск дискуссий вызвали слова главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди. Во вторник, 22 февраля, в перерыве между заседаниями правительства он прокомментировал подошедшим к нему журналистам решение Москвы признать независимость самопровозглашенных республик. По его словам, правительство Казахстана все еще анализирует причины, побудившие Россию пойти на такой ведущий к конфронтации со странами Запада шаг. При этом Тлеуберди добавил, что официальная позиция Республики Казахстан к событиям вокруг Донбасса будет озвучена позже.

Касым-Жомарт Токаев еще не решил как отнестись к признанию "ДНР" и "ЛНР"

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН. Ситуация ухудшается, поэтому Казахстан призывает международное сообщество к ее дипломатическому урегулированию", - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

В ходе состоявшегося позднее оперативного совещания Совета безопасности во главе с президентом Токаевым были рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины и возможных рисков для экономики Казахстана в связи с ухудшением международной обстановки. Однако официальная позиция Нур-Султана в связи с событиями в Донбассе обозначена так и не была. Не была она сформулирована и к вечеру 23 февраля.

Плата за помощь ОДКБ во время январских событий?

Опрошенные DW казахстанские эксперты не сомневаются: официальный Нур-Султан независимость "народных республик" Донбасса в ближайшее время постарается не признавать.

"Решение Москвы по "ЛНР" и "ДНР" объясняется тем, что Кремлю нужно было обоснование возможности ввода войск на территорию этих непризнанных республик. В противном случае это было бы однозначным актом агрессии против Украины. Поэтому полагаю, что требование к союзникам признать республики Донбасса на повестке дня не стояло. Вместе с тем нельзя исключать, что в ближайшей перспективе Москва может потребовать от Казахстана сначала определиться по Крыму, а затем и по "ЛНР" и "ДНР". Хочешь, не хочешь, а за помощь ОДКБ во время январских событий 2022 года Казахстану расплачиваться все равно как-то придется ", - заметил в комментарии для DW бывший сотрудник казахстанского МИД Казбек Бейсебаев.

Казахстан не хочет портить отношения с Украиной

В свою очередь политолог Эдуард Полетаев в разговоре с DW отметил, что на протяжении многих лет Казахстан был последователен в своей внешнеполитической деятельности, одним из основных проводников которой был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан всегда придерживался устава ООН и принципов территориальной целостности стран мира. Несмотря на поступающие предложения, Республика Казахстан так и не признала Косово, Южную Осетию, Абхазию и аннексию Крыма. Я думаю, что такая позиция для казахстанского МИД является принципиальной. И это, кстати, не помешало Казахстану работать и сотрудничать с различными странами. К тому же руки Республике Казахстан пока никто не выкручивает. Да, "ЛНР" и "ДНР" вслед за Россией традиционно признают несколько стран вроде Венесуэлы или Сирии, но Казахстана среди них не будет", - подчеркнул Эдуард Полетаев.

При этом он заметил, что республики Донбасса при всем желании не смогут дотянуть до статуса Косово. Ведь даже если вдруг "ЛНР" и "ДНР" признают все союзники России, все равно их не наберется столько, чтобы они могли участвовать, например, в Олимпийских играх.

Показательно, что в складывающейся вокруг Донбасса критической ситуации Казахстан пытается сохранять дружеские отношения с Украиной - несмотря на военный и экономический союз с Россией в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Не ведется разговоров об эвакуации казахстанских граждан из Украины. В Киеве продолжает работу посольство Казахстана. Несколько изменив маршрут, национальный авиаперевозчик "Эйр Астана" выполняет регулярные рейсы в столицу Украины из Алматы и Нур-Султана.

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