 Почему Казахстан вряд ли станет признавать ″ДНР″ и ″ЛНР″ | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Почему Казахстан вряд ли станет признавать "ДНР" и "ЛНР"

Нур-Султан пока не выработал официальной позиции в отношении признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса. Но опрошенные DW аналитики считают, что Казахстан не пойдет на поводу у Москвы.

Дворец президента в Нур-Султане

Дворец президента в Нур-Султане

К признанию Россией сепаратистских образований в Донбассе казахстанцы отнеслись очень по-разному. Сторонники Украины настаивают, что Республика Казахстан ни в коем случае не должна поддерживать Москву. По их мнению, следующей после Донбасса территорией, где вдруг обнаружатся "ущемленные русские" могут стать северные и восточные области страны. Они напоминают, что в 2020-2021 годах ряд депутатов Госдумы уже озвучивали территориальные претензии к Казахстану.

Те же, кто поддерживает Москву, подчеркивают, что Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана и по первой же просьбе Токаева пришла на помощь в рамках ОДКБ в дни "Трагического января".

Официальной позиции пока нет

Всплеск дискуссий вызвали слова главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди. Во вторник, 22 февраля, в перерыве между заседаниями правительства он прокомментировал подошедшим к нему журналистам решение Москвы признать независимость самопровозглашенных республик. По его словам, правительство Казахстана все еще анализирует причины, побудившие Россию пойти на такой ведущий к конфронтации со странами Запада шаг. При этом Тлеуберди добавил, что официальная позиция Республики Казахстан к событиям вокруг Донбасса будет озвучена позже.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев еще не решил как отнестись к признанию "ДНР" и "ЛНР"

"Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН. Ситуация ухудшается, поэтому Казахстан призывает международное сообщество к ее дипломатическому урегулированию", - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

В ходе состоявшегося позднее оперативного совещания Совета безопасности во главе с президентом Токаевым были рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины и возможных рисков для экономики Казахстана в связи с ухудшением международной обстановки. Однако официальная позиция Нур-Султана в связи с событиями в Донбассе обозначена так и не была. Не была она сформулирована и к вечеру 23 февраля.

Плата за помощь ОДКБ во время январских событий?

Опрошенные DW казахстанские эксперты не сомневаются: официальный Нур-Султан независимость "народных республик" Донбасса в ближайшее время постарается не признавать.

"Решение Москвы по "ЛНР" и "ДНР" объясняется тем, что Кремлю нужно было обоснование возможности ввода войск на территорию этих непризнанных республик. В противном случае это было бы однозначным актом агрессии против Украины. Поэтому полагаю, что требование к союзникам признать республики Донбасса на повестке дня не стояло. Вместе с тем нельзя исключать, что в ближайшей перспективе Москва может потребовать от Казахстана сначала определиться по Крыму, а затем и по "ЛНР" и "ДНР". Хочешь, не хочешь, а за помощь ОДКБ во время январских событий 2022 года Казахстану расплачиваться все равно как-то придется ", - заметил в комментарии для DW бывший сотрудник казахстанского МИД Казбек Бейсебаев.

Казахстан не хочет портить отношения с Украиной

В свою очередь политолог Эдуард Полетаев в разговоре с DW отметил, что на протяжении многих лет Казахстан был последователен в своей внешнеполитической деятельности, одним из основных проводников которой был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан всегда придерживался устава ООН и принципов территориальной целостности стран мира. Несмотря на поступающие предложения, Республика Казахстан так и не признала Косово, Южную Осетию, Абхазию и аннексию Крыма. Я думаю, что такая позиция для казахстанского МИД является принципиальной. И это, кстати, не помешало Казахстану работать и сотрудничать с различными странами. К тому же руки Республике Казахстан пока никто не выкручивает. Да, "ЛНР" и "ДНР" вслед за Россией традиционно признают несколько стран вроде Венесуэлы или Сирии, но Казахстана среди них не будет", - подчеркнул Эдуард Полетаев.

При этом он заметил, что республики Донбасса при всем желании не смогут дотянуть до статуса Косово. Ведь даже если вдруг "ЛНР" и "ДНР" признают все союзники России, все равно их не наберется столько, чтобы они могли участвовать, например, в Олимпийских играх.

Показательно, что в складывающейся вокруг Донбасса критической ситуации Казахстан пытается сохранять дружеские отношения с Украиной - несмотря на военный и экономический союз с Россией в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Не ведется разговоров об эвакуации казахстанских граждан из Украины. В Киеве продолжает работу посольство Казахстана. Несколько изменив маршрут, национальный авиаперевозчик "Эйр Астана" выполняет регулярные рейсы в столицу Украины из Алматы и Нур-Султана.

Смотрите также:

  • Демонстранты протестуют против повышения цен на горючее на улицах Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Тысячи демонстрантов на улицах

    Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев, фото из архива, 2019 год

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Президенту не удалось остановить протесты

    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

    Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

  • Протесты в Алма-Ате

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Гнев народа вырвался наружу

    5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

  • Полицейский целится в демонстрантов

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

  • Мужчина идет на фоне здания с разбитыми окнами и поврежденными стенами

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Задержания после протестов

    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

  • Российские военные в Казахстане

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 04:25

Готовы ли россияне к ухудшению благосостояния из-за действий Путина и новых санкций против РФ? (22.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие эксперты о Путине: "Он боится вовсе не НАТО, а демократии" (22.02.2022)  

Реакция немецких политиков на решение Путина (22.02.2022)  

Также по теме

A man walks into the office of the Moscow Exchange in the capital Moscow March 14, 2014. Russian stock indexes plunged to the lowest levels since 2009 on Friday, two days before a referendum in Crimea that is expected to provoke western sanctions against Russia. At 0745 GMT the MICEX stock index was down 4.6 percent at 1,191 points after falling more than 5 percent to reach its lowest point since October 2009, while the dollar-denominated RTS index had fallen 5.1 percent to 1,023 points, the lowest since August 2009. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS)

Рынок акций РФ пережил максимальное падение со времен аннексии Крыма 21.02.2022

Индекс Мосбиржи по итогам торгов потерял 10,5% - максимально с марта 2014 года. Обвал на рынке произошел на фоне признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР".

MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 26, 2014. A plate reading The Embassy of Ukraine in the Russian Federation . Outside a polling station at the embassy of Ukraine in Moscow, where snap elections for Ukraine s new parliament are held. +++Imago/Itar-Tass/M. Japaridze

Дипломатические отношения с Россией: разорвать нельзя оставить 22.02.2022

Официальный Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией в ответ на новый виток агрессии РФ против Украины. DW - с мнениями экс-дипломатов и экспертов на этот счет.

People wave Russian national flags to celebrate, in the center of Donetsk, the territory controlled by pro-Russian militants, eastern Ukraine, late Monday, Feb. 21, 2022. In a fast-moving political theater, Russian President Vladimir Putin has moved quickly to recognize the independence of separatist regions in eastern Ukraine in a show of defiance against the West amid fears of Russian invasion in Ukraine. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

"Санкции - единственное средство". Аналитики о курсе Запада против РФ 22.02.2022

Что может сделать Запад для того, чтобы наказать РФ за новое вторжение на украинскую территорию и побудить Кремль отказаться от дальнейшей агрессии? DW собрала мнения немецких аналитиков.

Реклама