Комментарий: С Путиным надо говорить с позиции силы

В понедельник вечером в Кремле Владимир Путин разорвал в клочья не только минские соглашения, а также гордость и надежды берлинских дипломатов, которые они питали с момента изобретения "формулы Штайнмайера". Своей речью и своими указами Путин не оставил камня на камне и от давнишнего основополагающего посыла немецкой внешней политики в отношении России - с Москвой, мол, можно и в сложных спорных вопросах достигать устойчивых договоренностей. Надо только набраться терпения, проявить понимание точки зрения Кремля и не делать ничего, что он может принять за провокацию.

На протяжении десятилетий и вне зависимости от партийной принадлежности немецкие внешнеполитические деятели придерживались догмы, согласно которой безопасность и мир в Европе можно обеспечить только вместе с Россией. То есть - в согласии с Москвой, а не вопреки ее воле. Кооперация, по крайней мере с западной точки зрения, дескать, всегда лучше конфронтации. И именно в этом состояло заблуждение: считать, что и та сторона не может иначе, кроме как преодолевать конфликты интересов мирным путем.

Макрон и Шольц - жертвы самообмана

Но, во-первых, существуют непреодолимые противоречия между западными демократиями и царством Путина. Во-вторых, российский президент уже давно показывает, что и во внешней политике он не верит в баланс интересов и компромиссы. Только - в право сильного, берущего силой столько, сколько может взять. Уже давно известно, что Путин живет в другом политическом мире, чем государственные деятели Запада. В своем мышлении и действиях он руководствуется рациональностью, которую премьер Нидерландов Марк Рютте назвал "совершенно безумной". Но даже после аннексии Крыма на Западе часто отводили глаза вместо того, чтобы посмотреть этой правде в лицо.

Бертольд Колер

Последними жертвами такого самообмана стали президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), которые ратовали в Москве за реанимацию минского процесса. В то время подготовка к признанию так называемых "народных республик" была, очевидно, уже в полном разгаре. Путин водил за нос и тех, которые готовы были усыпать для него золотом дорогу к компромиссу.

В Москве Шольц заявил, что признание Россией независимости сепаратистских образований стало бы "политической катастрофой". И что в этом случае все, мол, знают, что надо делать. На это можно только надеяться. Переоценке должен быть подвергнут не только "Северный поток - 2".

Безопасность в Европе - против России

Немецкая внешняя политика должна, наконец, заняться вопросом, которого так долго избегала: как обеспечить безопасность и мир в Европе не вместе с Россией, а против нее, против такой России, единоличный правитель которой врет в лицо зарубежным государственным деятелям, нарушает договоры и велит под дикими предлогами оккупировать соседние страны. Да, и с ним придется и дальше разговаривать.

Но переговоры с Путиным только тогда имеют шансы на успех, если вести их с позиции силы. А для этого необходимо снизить зависимость от российских энергоносителей, повысить обороноспособность свою и союзников. Но главное - немецкая внешняя политика не должна и дальше производить на Москву впечатление смеси наивности, иллюзий, русской романтики и комплекса вины.

Автор: Бертольд Колер, издатель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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