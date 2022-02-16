Комментарий: Шольц у Путина - война с Украиной пока откладывается

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще даже не успел вернуться к самолету, чтобы вылететь обратно в Берлин, как из Киева пришло сообщение: украинское министерство обороны и два ведущих банка страны подверглись хакерской атаке. Подозрение пало на Россию. У Москвы разнообразный киберарсенал. И не всегда деликатный. Хозяин Кремля Владимир Путин тоже многолик, а не деликатен он из принципа.

Вторжение в Украину откладывается

Есть хорошая новость: военное вторжение России в Украину до поры до времени снято с повестки дня. Уж слишком отчетливо Путин продемонстрировал свою волю к диалогу. Это победа Олафа Шольца по очкам. Но если прогресс - это скорость улитки, то мирная договоренность с Россией - лабиринт, в котором она живет.

Михаэла Кюфнер

Из своей поездки накануне в Киев Шольц привез небольшой дипломатический сувенир - обязательство президента Владимира Зеленского сделать первый шаг навстречу и представить три законопроекта, что в соответствие с минскими договоренностями он должен был сделать уже давным-давно.

Но Путин интереса к этому не проявил. Он хоть и сам часто использует аргументы как законник, но от этого сдвига в позиции, ради которого у себя дома украинский президент пошел на изрядный риск, Путин просто отмахнулся. Ему не до мелочей. Он мыслит категориями истории, к которой Запад часто относится как к прошедшим временам, а Путин - как к актуальному вызову.

О чем, мол, говорить, когда "вот уже 30 лет" уверяют, что НАТО не расширяется, а происходит обратное? На самом деле такого рода гарантий никто не давал. Но такое у Путина впечатление. Таковы его "альтернативные" факты, который делают текущий конфликт столь опасным.

"Проклятая обязанность"

Олаф Шольц признал, что по многим вопросам позиции расходятся. Но это наша "проклятая обязанность" - выступать за сохранение мира, призывал канцлер Путина и в определенном смысле себя самого. Россия конечно же тоже не хочет войны, ответил Путин на вопрос о войне и мире. Но его беспокоит, что любой переговорный процесс можно затягивать, чего Россия не допустит. Это звучит так, как будто ведут переговоры, поигрывая заряженным пистолетом на столе.

Шольц и его партнеры в НАТО и Европейском Союзе во что бы то ни стало хотят не допустить разделения Европы на сферы влияния, как это было во времена холодной войны. В выигрыше от такого подхода Украина, которую сами местные олигархи уже давно поделили на сферы влияния. В воскресенье они со своими кланами улетели из Украины на 30 зафрахтованных самолетах.

И что дальше? Теперь вот по-настоящему начнется борьба за Украину, поиски дипломатического выходы из этой квадратуры круга. Речь идет ни много ни мало как о новой европейской архитектуре безопасности, при создании которой и Россия, и НАТО должны сохранить лицо. Достойная цель, достижение которой и от немецкого правительства под руководством Олафа Шольца многого потребует.

Автор: обозреватель DW Михаэла Кюфнер.

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