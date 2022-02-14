Канцлер ФРГ в Киеве: о чем говорили Шольц и Зеленский

Кристально-ясный зимний день в Киеве, взгляд переносится от могилы Неизвестного солдата вдаль за Днепр. Духовой оркестр еще раз репетирует немецкий национальный гимн, солдат марширует торжественным строевым шагом, как на параде, но Олафа Шольца (Olaf Scholz) нет. Канцлер Германии опаздывает, торжественная церемония возложения венков откладывается.

Как выяснилось, Шольц сразу прибыл в резиденцию украинского президента - Мариинский дворец. Там программа визита еще больше выбилась из графика. На переговоры с Владимиром Зеленским был отведен час, но разговор продлился больше двух.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев

Имидж Германии в глазах украинцев в течение последних недель очень пострадал. Отказ Берлина поставлять Украине оружие на фоне скопления российский войск на границе и нерешительность относительно того, чтобы пожертвовать "Северным потоком - 2", создали в Киеве впечатление, что ФРГ не является надежным партнером.

Украина снова просит помочь оружием

На совместной пресс-конференции Владимир Зеленский вспомнил все эти болезненные пункты. "Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций из-за вероятной агрессии (России. - Ред.). Моя позиция известна: наиболее действенным подходом для сдерживания агрессии является применение превентивных сигналов. Для Украины очень важна закупка оружия и военной техники с использованием механизмов Агентства НАТО по обеспечению и закупкам. Этот вопрос я тоже поднимал", - сообщил президент Украины.

Во время встречи речь шла и о "Северном потоке - 2". Зеленский обратил внимание на то, что у Украины и Германии разные подходы к газопроводу. "Наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток - 2" сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности - для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и поэтому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", - заявил глава украинского государства.

Шольц: Германия стоит плечом к плечу на стороне Украины

Олаф Шольц стоит рядом с невозмутимым выражением лица. После того как ему было предоставлено слово, немецкий канцлер подчеркнул, что приехал в Украину в очень серьезные времена. "Германия плечом к плечу стоит на вашей стороне", - заверил он и в который раз заявил, что военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для Москвы.

Во время переговоров Олафа Шольца и Владимира Зеленского

Территориальная целостность Украины не может быть предметом переговоров, подчеркнул канцлер ФРГ. "В случае военной эскалации мы готовы к далекоидущим и эффективным санкциям, согласованным с нашими союзниками", - сказал Олаф Шольц. На уточняющий вопрос, о каких именно ограничительных мерах идет речь, Шольц только отметил, что Германия совместно с партнерами "в любой день может принять соответствующие решения". Но сейчас речь идет о том, чтобы именно предотвратить эскалацию, добавил он.

Шольц также отметил ситуацию на Донбассе и Минские соглашения. "Президент еще раз заверил во время нашего разговора, что предоставит законопроекты относительно особого статуса, изменения конституции и избирательного права", - сказал германский канцлер.

Готовность к "серьезному диалогу" с Россией

Глава правительства ФРГ также заявил о готовности к "серьезному диалогу с Россией по вопросу европейской безопасности". В связи с этим он призвал Москву "воспользоваться действующим предложением диалога", поступившим от НАТО и США. Как отметил Шольц, от Москвы ожидают "однозначных шагов для деэскалации нынешнего напряжения". Именно об этом канцлер планирует поговорить во время визита в российскую столицу, в которую он отправится 15 февраля.

На совместной пресс-конференции речь шла и о перспективе членства Украины в НАТО. Президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: со стороны Украины не было сигналов о том, что членство в НАТО больше не является ее целью. "Я считаю, что мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали, - сказал Зеленский, добавив: - На этом пути главное - чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда - посмотрим".

Шольц выразил удивление тем, что Россия сделала предметом переговоров членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, сейчас этот вопрос не находится на повестке дня. В то же время канцлер Германии добавил, что принцип открытых дверей НАТО не может быть предметом дискуссии, а одно государство не может указывать другому, какой выбор ему делать.

Канцлер ФРГ заверил в дальнейшей экономической поддержке Украины

Во время своего визита в Киев Олаф Шольц также напомнил об экономической поддержке Украины со стороны Германии. "Ни одна страна в мире так финансово не поддерживала Украину. Таким образом мы сделали украинскую экономику более независимой от иностранного влияния. И я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать эту поддержку", - отметил Шольц. Канцлер Германии анонсировал быструю выплату 150 миллионов евро из уже существующей кредитной линии, а также дополнительные 150 миллионов евро нового кредита "для стабилизации экономики страны".

После встречи с украинским президентом Олаф Шольц все же наверстал то, что не успел сделать утром - канцлер Германии возложил венки на Аллее Героев Небесной сотни и на могиле Неизвестного солдата.

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