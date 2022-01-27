 Нуланд: Если РФ вторгнется в Украину, ″Северный поток - 2″ не будет запущен | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2022

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Мир

Нуланд: Если РФ вторгнется в Украину, "Северный поток - 2" не будет запущен

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с Берлином не допустят реализации проекта "Северного потока - 2" в случае любого вторжения России в Украину.

Виктория Нуланд

Виктория Нуланд

США совместно с Германией в четверг, 27 января, предупредили Россию, что если она нападет на Украину, то газопровод "Северный поток - 2" уже не заработает. "Если Россия тем или иным образом вторгнется в Украину, "Северный поток - 2" не сдвинется с места", - заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она указала, что 27 января Берлин сделал ряд очень "жестких заявлений".

"Вместе с Германией мы продолжим сообща работать над тем, чтобы этот проект не был реализован", - заверила Нуланд, сославшись на совместную договоренность, в которой также предусмотрены меры со стороны Германии, "способные гарантировать, что Россия не использует никакой трубопровод, в том числе "Северный поток - 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия".

Она также указала, что США готовы к двусторонним переговорам с РФ и ждут ее реакции на письменный ответ Вашингтона, предоставленный после требований Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению Нуланд, эти ответы "открывают реальную возможность для улучшения безопасности в евроатлантическом регионе, если Москва выберет путь дипломатии, а не конфликта и саботажа".     

Белый дом также объявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) посетит США с визитом 7 февраля, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом возможную "российскую агрессию против Украины".

США согласовали с Украиной ответ Москве

США заранее ознакомили Украину с содержанием своего ответа на требования России о "гарантиях безопасности". "Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27 января.

Близ украинской границы могут находиться до 120 тысяч военных РФ

Ранее в тот же день агентство dpa со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной и увеличила контингент в приграничных районах до 112-120 тысяч. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, указало dpa.

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие подобных планов.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

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    Автор: Андрей Гурков


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