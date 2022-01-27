 Западные спецслужбы заметили значительное увеличение числа солдат РФ на границе с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2022

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Россия

Западные спецслужбы заметили значительное увеличение числа солдат РФ на границе с Украиной

Агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб сообщило, что в данный момент близ украинской границы находятся до 120 тысяч российских военнослужащих, процесс стягивания сил продолжается.

Российские военнослужащие на учениях в декабре 2021 года

Российские военнослужащие на учениях в декабре 2021 года

По данным западных спецслужб, Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной. В настоящее время в приграничных районах могут находиться от 112 до 120 тысяч российских солдат и офицеров, сообщило в четверг, 27 января, dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, пишет далее агентство.

Собеседник dpa указал, что в ближайшие недели численность российских военнослужащих близ украинской границы может значительно возрасти. При этом конкретных цифр он не назвал. Все признаки свидетельствуют о том, что стягивание сил к границе продолжается, отметил сотрудник спецслужбы. Среди прочего, по его словам, вероятно дальнейшее увеличение числа батальонных тактических групп (БТГ) в составе 600-1000 военнослужащих, в настоящее время оцениваемое в пределах 60.

Конфликт Запада с Россией

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения военных учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины  в состав альянса. НАТО и США ответили на требования РФ отказом.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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