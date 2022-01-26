 США передали ответ на предложения РФ по безопасности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.01.2022

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Мир

США передали ответ на предложения РФ по безопасности

Передача ответа российской стороне произошла в ходе встречи посла Салливана и замглавы МИД России Грушко. Ответ был вручен в письменной форме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по вопросам безопасности в Европе. Передача документа состоялась в ходе встречи Салливана с замглавы МИД РФ Александром Грушко в среду, 26 января, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности ", - говорится в сообщении.

МИД России не сообщил каких-либо деталей по поводу содержания переданного послом документа.

Заявление госсекретаря США Блинкена

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что в ответе США содержатся предложения о взаимных мерах по обеспечению прозрачности касательно размещения сил на территории Украины. Он подчеркнул, что и Россия, и Украина вправе сами выбирать, членами каких альянсов они желают быть.

По словам американского госсекретаря, США позаботятся о том, чтобы глобальные энергетические поставки не были нарушены в случае российского вторжения в Украину. Он также сообщил, что посольство США в Украине останется открытым.

Требования России

Россия в середине декабря потребовала предоставить "гарантии обеспечения ее безопасности". Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

В числе прочего Россия настаивает на юридически обязывающих гарантиях непринятия Украины в состав НАТО. Североатлантический альянс отвергает эти требования, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обычно не публикуют в открытом доступе документы, которые рассылаются во время переговорного процесса.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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