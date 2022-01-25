Россия, НАТО и проблема Украины: что мешает договориться

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Можно ли еще избежать военной эскалации со стороны России против Украины? И могут ли НАТО и РФ создать стабильную структуру безопасности в Европе? О дискуссии на эту тему в рамках Германо-Российского форума - у DW.
НАТО и Россия, возможно, никогда не были так близки к новому вооруженному столкновению с момента распада СССР, как сегодня. Москва, судя по свидетельствам из Беларуси, отправляет туда значительные силы своей армии, как утверждается, для проведения военных учений, а также продолжает накапливать военные силы на границе с Украиной. В то же время лидеры Запада пытаются остановить РФ от, как они уверены, готовящейся агрессии против Украины, предупреждая, что Москве придется заплатить "высокую" цену за подобный шаг.
Одновременно с этим НАТО перебрасывает дополнительные силы в Восточную Европу. Зашел ли конфликт уже слишком далеко и на каких условиях возможен выход из сложившейся ситуации - эти вопросы обсудили участники онлайн-дискуссии, организованной общественной организацией "Германо-Российский форум".
Россия находится в ожидании письменных предложений со стороны США в ответ на свои требования о гарантиях безопасности, заявил в ходе дискуссии руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Запад в последние дни направляет Москве различные сигналы, которые в Кремле, по его мнению, хорошо понимают. "Москва их слышит и анализирует", - заметил ведущий российский германист.
Говоря о многочисленных заявлениях западных лидеров в адрес Москвы с призывом прекратить сосредоточение вооруженных сил на границе с Украиной и отказаться от агрессивных действий в отношении соседней страны, Белов назвал их "не столько предупреждениями, сколько угрозами". С его точки зрения, "войска свою роль уже сыграли, мы ведем переговоры с США, лед тронулся".
Администрация Джо Байдена действительно собирается ответить на письменные требования из Москвы, но руководство США до сих пор сомневается в том, является ли приглашение из Кремля к переговорам искренним или лишь попыткой выиграть время для поиска наилучшего момента для начала военной эскалации, заметила подключившаяся к дискуссии из Вашингтона глава отдела международной политики фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung) Лиана Фикс (Liana Fix). Пентагон, по ее словам, обеспокоен тем, что Москва до сих пор продолжает мобилизацию войск на границе с Украиной, включая - впервые - территорию Беларуси.
При этом власти России, как полагают США, до сих пор не выбрали сценарий своих действий на случай эскалации конфликта с Украиной, говорит Лиана Фикс. В сложившейся ситуации Вашингтон вместе с европейскими партнерами придерживается курса на сохранение диалога и одновременное "устрашение", а точнее стремление "показать ту цену, которую Москва заплатит" в случае новой агрессии в отношении Украины, добавила Фикс.
Концентрация войск РФ на границе с Украиной привела к обратному эффекту чем тот, на который, вероятно, рассчитывали в Москве, высказал в ходе дискуссии свое мнение один из влиятельных политиков партии "Союз-90"/"зеленые", член внешнеполитического комитета бундестага Юрген Триттин (Jürgen Trittin). "Своими угрозами в адрес Украины Кремль помог преодолеть раскол между союзниками на Западе", - считает Триттин.
Юрген Триттин
В ходе дискуссии участники обменялись мнениями о том, какие цели ставит себе Россия в нынешнем противостоянии, пугая Украину скоплением войск на ее границе и завозя технику и военнослужащих в соседнюю Беларусь. Президент РФ Владимир Путин преследует конечную цель объединения славянских народов под руководством Москвы, уверен Йоханнес Гроцки (Johannes Grotzky), журналист и почетный профессор славистики в университете Бамберга.
Гроцки сослался в своем выводе на статью Путина об Украине "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованную в прошлом году. В ней Украину и Беларусь, напомнил Гроцки, российский президент описывает как "искусственные" нации, которые следует рассматривать лишь как часть "большой единой русской нации".
Никто на Западе не попытался задаться вопросом, зачем России скапливать войска на границе с Украиной - по словам Владислава Белова, одна из причин для действий Москвы такая: "Заставить американцев сесть за стол переговоров". У Кремля, уверен он, нет целей нарушать границы Украину и дойти до Киева. Москва уже нарушила их в 2014 году, возразила Белову Лиана Фикс.
Одновременно Белов заявил, что "пока все говорят о 100 тысячах российских войсках у границ Украины, российские военные эксперты заявляют, что 120 тысяч украинских военных сосредоточены на границе с Россией". В ответ модератор дискуссии Херман Краузе (Hermann Krause) назвал эти высказывания "интересными" и "искажением фактов".
Затем участники дискуссии сосредоточились на том, что могло бы стать компромиссом для конфликтующих сторон. Владислав Белов считает, что главная предпосылка, с точки зрения России, - это учет ее интересов в вопросах построения общеевропейской безопасности. По его мнению, в 1990-е годы Запад не давал России права формулировать свои интересы, но теперь вынужден считаться с требованиями Москвы. "Мы должны снова вернуться к принципу неделимости безопасности, и Россия должна стать частью этого пространства безопасности", - отметил Белов.
Западные участники дискуссии согласились с тем, что такие договоренности о безопасности в Европе с Россией вполне возможны, но с соблюдением ряда принципов. Для Лианы Фикс такой принцип - неприятие политики "сфер влияния". Для Юргена Триттина в основе новых переговоров должны лежать те договоры, которые Москва и страны Запада уже заключили ранее, "перед угрозой взаимного уничтожения в годы холодной войны".
Триттин убежден, что Россия должна быть заинтересована в переговорах. "Модель бизнеса РФ - финансировать свою экономику наполовину за счет экспорта нефти и газа. Эта модель, мягко говоря, не очень устойчива", - заявил немецкий депутат от "зеленых". По мнению Триттина, у европейцев и россиян есть общий интерес, чтобы Россия "не оказалась полностью дестабилизированной" в будущем и не попала под одностороннюю зависимость от Китая".
Для Йоханнеса Гроцки условием возможных новых договоренностей между НАТО и Россией должно быть соблюдение Москвой принципа суверенитета государств. Намекая на недавно выдвинутое требование России о возвращении НАТО к границам 1997 года, Гроцки указал, что самой России следует тоже вернуться в прошлое: "К 1994 году - вот куда РФ должна вернуться. К Будапештскому меморандуму (о гарантиях безопасности и целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. - Ред.). При всем уважении к России, суверенитет других стран России придется уважать", - заключил Гроцки.
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