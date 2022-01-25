Россия, НАТО и проблема Украины: что мешает договориться

НАТО и Россия, возможно, никогда не были так близки к новому вооруженному столкновению с момента распада СССР, как сегодня. Москва, судя по свидетельствам из Беларуси, отправляет туда значительные силы своей армии, как утверждается, для проведения военных учений, а также продолжает накапливать военные силы на границе с Украиной. В то же время лидеры Запада пытаются остановить РФ от, как они уверены, готовящейся агрессии против Украины, предупреждая, что Москве придется заплатить "высокую" цену за подобный шаг.

Одновременно с этим НАТО перебрасывает дополнительные силы в Восточную Европу. Зашел ли конфликт уже слишком далеко и на каких условиях возможен выход из сложившейся ситуации - эти вопросы обсудили участники онлайн-дискуссии, организованной общественной организацией "Германо-Российский форум".

"Не предупреждения, а угрозы": взгляд из Москвы

Россия находится в ожидании письменных предложений со стороны США в ответ на свои требования о гарантиях безопасности, заявил в ходе дискуссии руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Запад в последние дни направляет Москве различные сигналы, которые в Кремле, по его мнению, хорошо понимают. "Москва их слышит и анализирует", - заметил ведущий российский германист.

Владислав Белов

Говоря о многочисленных заявлениях западных лидеров в адрес Москвы с призывом прекратить сосредоточение вооруженных сил на границе с Украиной и отказаться от агрессивных действий в отношении соседней страны, Белов назвал их "не столько предупреждениями, сколько угрозами". С его точки зрения, "войска свою роль уже сыграли, мы ведем переговоры с США, лед тронулся".

"Москва ждет, а может, выигрывает время": взгляд из Вашингтона

Администрация Джо Байдена действительно собирается ответить на письменные требования из Москвы, но руководство США до сих пор сомневается в том, является ли приглашение из Кремля к переговорам искренним или лишь попыткой выиграть время для поиска наилучшего момента для начала военной эскалации, заметила подключившаяся к дискуссии из Вашингтона глава отдела международной политики фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung) Лиана Фикс (Liana Fix). Пентагон, по ее словам, обеспокоен тем, что Москва до сих пор продолжает мобилизацию войск на границе с Украиной, включая - впервые - территорию Беларуси.

Лиана Фикс

При этом власти России, как полагают США, до сих пор не выбрали сценарий своих действий на случай эскалации конфликта с Украиной, говорит Лиана Фикс. В сложившейся ситуации Вашингтон вместе с европейскими партнерами придерживается курса на сохранение диалога и одновременное "устрашение", а точнее стремление "показать ту цену, которую Москва заплатит" в случае новой агрессии в отношении Украины, добавила Фикс.

"Россия добилась пока только сплочения Запада"

Концентрация войск РФ на границе с Украиной привела к обратному эффекту чем тот, на который, вероятно, рассчитывали в Москве, высказал в ходе дискуссии свое мнение один из влиятельных политиков партии "Союз-90"/"зеленые", член внешнеполитического комитета бундестага Юрген Триттин (Jürgen Trittin). "Своими угрозами в адрес Украины Кремль помог преодолеть раскол между союзниками на Западе", - считает Триттин.

Юрген Триттин

В ходе дискуссии участники обменялись мнениями о том, какие цели ставит себе Россия в нынешнем противостоянии, пугая Украину скоплением войск на ее границе и завозя технику и военнослужащих в соседнюю Беларусь. Президент РФ Владимир Путин преследует конечную цель объединения славянских народов под руководством Москвы, уверен Йоханнес Гроцки (Johannes Grotzky), журналист и почетный профессор славистики в университете Бамберга.

Гроцки сослался в своем выводе на статью Путина об Украине "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованную в прошлом году. В ней Украину и Беларусь, напомнил Гроцки, российский президент описывает как "искусственные" нации, которые следует рассматривать лишь как часть "большой единой русской нации".

Цель России - "заставить США сесть за стол переговоров"

Никто на Западе не попытался задаться вопросом, зачем России скапливать войска на границе с Украиной - по словам Владислава Белова, одна из причин для действий Москвы такая: "Заставить американцев сесть за стол переговоров". У Кремля, уверен он, нет целей нарушать границы Украину и дойти до Киева. Москва уже нарушила их в 2014 году, возразила Белову Лиана Фикс.

Одновременно Белов заявил, что "пока все говорят о 100 тысячах российских войсках у границ Украины, российские военные эксперты заявляют, что 120 тысяч украинских военных сосредоточены на границе с Россией". В ответ модератор дискуссии Херман Краузе (Hermann Krause) назвал эти высказывания "интересными" и "искажением фактов".

Общий знаменатель для НАТО и России?

Затем участники дискуссии сосредоточились на том, что могло бы стать компромиссом для конфликтующих сторон. Владислав Белов считает, что главная предпосылка, с точки зрения России, - это учет ее интересов в вопросах построения общеевропейской безопасности. По его мнению, в 1990-е годы Запад не давал России права формулировать свои интересы, но теперь вынужден считаться с требованиями Москвы. "Мы должны снова вернуться к принципу неделимости безопасности, и Россия должна стать частью этого пространства безопасности", - отметил Белов.

Йоханнес Гроцки

Западные участники дискуссии согласились с тем, что такие договоренности о безопасности в Европе с Россией вполне возможны, но с соблюдением ряда принципов. Для Лианы Фикс такой принцип - неприятие политики "сфер влияния". Для Юргена Триттина в основе новых переговоров должны лежать те договоры, которые Москва и страны Запада уже заключили ранее, "перед угрозой взаимного уничтожения в годы холодной войны".

Триттин убежден, что Россия должна быть заинтересована в переговорах. "Модель бизнеса РФ - финансировать свою экономику наполовину за счет экспорта нефти и газа. Эта модель, мягко говоря, не очень устойчива", - заявил немецкий депутат от "зеленых". По мнению Триттина, у европейцев и россиян есть общий интерес, чтобы Россия "не оказалась полностью дестабилизированной" в будущем и не попала под одностороннюю зависимость от Китая".

Для Йоханнеса Гроцки условием возможных новых договоренностей между НАТО и Россией должно быть соблюдение Москвой принципа суверенитета государств. Намекая на недавно выдвинутое требование России о возвращении НАТО к границам 1997 года, Гроцки указал, что самой России следует тоже вернуться в прошлое: "К 1994 году - вот куда РФ должна вернуться. К Будапештскому меморандуму (о гарантиях безопасности и целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. - Ред.). При всем уважении к России, суверенитет других стран России придется уважать", - заключил Гроцки.

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