Санкции Запада на случай агрессии России против Украины: что известно

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Запад продолжает предостерегать Россию, подчеркивая, что ее вторжение в Украину вызовет жесткую реакцию. Какими могут быть возможные ответные меры Запада и как быстро он готов из принять - у DW.
Если Россия нападет на Украину, то ЕС, США и другие страны Запада введут масштабные и жесткие санкции против РФ. Это предостережение повторяли многие политики на фоне наращивания Москвой концентрации своих войск у границ Украины.
Как США, так и ЕС держат варианты своих ответных действий в тайне. Что касается Евросоюза, то точно известны два момента. Первый - превентивных санкций не будет. Второй - "масштабные последствия и высокая цена" для РФ за дальнейшую военную агрессию против Украины будет включать "широкий набор секторальных и персональных ограничительных мер". Это записано в заявлении Совета ЕС от 24 января - официальном документе, отойти от которого Евросоюз не сможет.
Но что именно будут включать эти секторальные санкции? Больше всего разговоров ведется вокруг "Северного потока-2" и системы международных платежей SWIFT. Вначале появилась информация, что в Берлине не хотят рассматривать отключение России от SWIFT. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) косвенно это подтвердила, заявив, что "самая жесткая дубинка" не всегда является "самым умным" методом. Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) фактически включил "Северный поток-2" в список возможных вариантов, сказав, что "обсуждать следует все".
А вот глава МИД Австрии Александeр Шалленберг отметил во время Совета ЕС, что рассматривается "много, а вообще-то, все" варианты санкций. Но он лично придерживается мнения, что "Северный поток-2" не должен быть частью ответных мер, потому что газопровод еще не получил разрешения на эксплуатацию.
Эксперт Европейского совета по международной политике (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) уверен, что среди стран ЕС больше единства по поводу экономических санкций, "нежели кажется". Он объясняет, что в особенности в Германии обсуждение этой темы зажило "своей сумасшедшей жизнью", потому что "всякие неквалифицированные люди говорят много непрофессиональных вещей".
Держать санкции в тайне до момента их введение - обычная практика ЕС. Причина - не дать возможности подготовиться к ограничениям тем, кого они коснутся. Иначе пострадает эффективность мер. Тем не менее содержание санкций часто утекало в СМИ. Когда над подготовкой мер работают представители 27 государств, а также еще и разных институций ЕС, то предотвратить сливы тяжело.
И поэтому в этот раз Евросоюз пошел необычным путем, чтобы обеспечить секретность санкций, ведь и ситуация с угрозой возможной российской агрессии беспрецедентна. Как отмечает источник DW в дипломатических кругах ЕС, сейчас процесс подготовки вариантов санкций "децентрализован", то есть идет между отдельными государствами и в брюссельских кабинетах, но не на уровне всего объединения.
Другими словами, у разных государств ЕС и у Еврокомиссии есть разные наработки. Но они не объединены в один документ с разными сценариями и реакциями на них. На уровень Совета ЕС или саммита конкретные варианты не выносились. "Если дипломатия потерпит поражение, то мы очень далеко продвинулись в подготовке реакций на потенциальную российскую агрессию", - так верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель описал состояние готовности разных вариантов санкций.
В Евросоюзе не все довольны такой готовностью. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал санкции "самым мощным инструментов" в руках ЕС сдержать РФ от "дальнейшей агрессии". "Поэтому мы должны ускорить подготовку санкций", - подчеркнул он.
В то же время в США, похоже, уже готовы конкретные варианты, которые в тайне держат не столь тщательно. Разные западные СМИ сообщали о том, что санкционные меры Вашингтона предусматривают эмбарго на поставки в Россию электроники, программного обеспечения и высоких технологий. Отключение российских банков от SWIFT в администрации США открыто называют также в числе таких мер.
В Брюсселе озвучивают еще одну причину держать подготовку санкций в тайне. "Не предоставлять информацию - это элемент сдерживания", - отметил Боррель. В ЕС уверены: если Россия не будет знать, что ее может ждать, то это эффективнее сдержит ее от агрессивных действий, чем если ей назвать конкретную "цену".
Эта логика работает в обе стороны. Тот факт, что ни один вариант санкций официально не был обнародован, оставляет пространство ввести как очень жесткие, так и относительно мягкие санкции. На вопрос о том, насколько убедителен для Кремля такой подход, Боррель ответил так: "Не переживайте, меры будут приняты и имплементированы в надлежащий момент, если он настанет".
Исполнительный директор брюссельского бюро Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Иан Лессер также указывает на риск того, что санкции в итоге могут оказаться "наименьшим общим знаменателем" для государств ЕС.
В Брюсселе заверяют, что если Россия вторгнется в Украину, то введение санкций будет вопросом "дней". Под давлением политических событий ЕС действительно может реагировать быстро, но для принятия ограничительных мер они должны пройти три уровня - экспертов, послов и министров, а также юридическую проверку.
Густав Грессель так описывает в разговоре с DW наиболее вероятные действия в случае нападения России на Украину: "Сделают заявление о крайней обеспокоенности, после чего позвонят в Вашингтон. США начнут вводить санкции, и европейцы будут этому следовать".
Еще один вопрос, который в ЕС намеренно оставляют открытым - а какие же именно действия России вызовут санкции. Единственный ответ на него, который можно услышать в Брюсселе - "любое агрессивное действие". От того, каким именно оно будет, будет зависеть и масштаб реакции, уточняют источники DW. Это подтвердил и Шалленберг. "В зависимости от уровня (агрессии. - Ред.) мы будем решать, какой пакет санкций и какие меры вводить. Но ясно то, что мы будем реагировать не только в том случае, если танки перейдут границу. Это должны понимать в Москве", - предостерег австрийский министр.
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