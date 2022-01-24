ЕС далеко продвинулся в подготовке санкций на случай нападения РФ на Украину

Евросоюз завершил значительную часть подготовительной работы по разработке санкций на случай нападения России на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 24 января, сообщает корреспондент DW.

По его словам, министры договорились продолжать дипломатические усилия, чтобы убедить Россию избрать путь диалога. "Хотя российская риторика и не вселяет в нас особую уверенность", - добавил Боррель. "Если же дипломатия потерпит поражение, то мы очень далеко продвинулись в подготовке реакций на потенциальную российскую агрессию. Это будет быстрый и решительный ответ", - предостерег глава европейской дипломатии.

Ранее в тот же день Совет ЕС принял коммюнике, где говорится, что ЕС "ускорил подготовительную работу в этом направлении". Впрочем, Боррель не ответил на вопрос корреспондента DW, когда же именно будет завершена подготовительная работа.

Источник DW в структурах ЕС уточнил, что "большая часть подготовительной работы уже сделана". В понедельник министры не обсуждали конкретные санкции, ведь, как пояснил собеседник, завершить подготовку ограничительных мер и вынести их на Совет ЕС возможно будет только после соответствующих действий России.

При этом источник DW в дипломатических кругах ЕС отметил, что сейчас процесс подготовки санкций проходит на "децентрализованном" этапе, то есть между отдельными странами Евросоюза и в его институциях, но не на уровне всего объединения.

Боррель о вероятности нападения России на Украину

На вопрос корреспондента DW, не подрывает ли секретность вокруг подготовки возможных санкций убедительность Евросоюза, Боррель ответил: "Вы знаете, не предоставлять информацию - это элемент сдерживания. Так что не переживайте, меры будут приняты и имплементированы в надлежащий момент, если он настанет".

Во время заседания Совета ЕС министры обсудили ситуацию у границ Украины также с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На вопрос журналистов о том, сообщил ли Блинкен что-то, что бы указывало на более высокую вероятность нападения России на Украину на фоне решения Вашингтона вывезти семьи своих дипломатов из Киева, Боррель ответил следующим образом: "Нет, я не думаю, что есть что-то новое, что бы усилило чувство страха перед незамедлительным нападением".

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