Экс-советник Меркель: Единство Запада по Украине впечатлило Россию

События вокруг Украины продолжают развиваться быстро с самого начала новой недели: некоторые западные посольства объявили об эвакуации семей дипломатов, НАТО сообщила о переброске дополнительных сил в Восточную Европу. Тем не менее бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике и бывший постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) сохраняет сдержанный оптимизм.

В интервью DW Хойсген, который в феврале заступает на пост главы Мюнхенской конференции по безопасности, выразил надежду, что эскалации и вторжения России в Украину удастся избежать. Важной предпосылкой для этого он считает единство Запада.

DW: Уважаемый господин Хойсген, вы в прошлом долгое время работали советником канцлера Ангелы Меркель, были постоянным представителем ФРГ в ООН и вскоре возглавите Мюнхенскую конференцию по безопасности. Когда вы смотрите на ситуацию на границе между Россией и Украиной, насколько вероятным вам кажется вторжение РФ?

Кристоф Хойсген: Вы только что упомянули мою работу советником Меркель, и я тогда все это испытал сам: агрессию России и вторжение в Украину в 2014 году. Так что, смотря на сегодняшнюю ситуацию, невозможно забыть о том, что произошло восемь лет назад. На мой взгляд, риск повторного вторжения России существует. Налицо вся подготовка - медийная, военная, дипломатическая. Мы прекрасно понимаем, что выдвинутые Россией требования (грантии ее безопасности. - Ред.) нереалистичны. Что-то готовится, но сегодня крайне важно, чтобы мы как международное сообщество отреагировали очень сильно и очень четко, чтобы мы послали верный сигнал. И это происходит, вот что тоже важно.

- Но возьмем ситуацию восьмилетней давности - тогда, похоже, силой дипломатии удалось предотвратить прямую конфронтацию. Да, дипломатический процесс не достиг поставленных целей, но он не останавливался. Сегодня же ряд стран НАТО готовы поставить Украине оружие, несколько стран усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В чем отличия от той ситуации и насколько велика опасность для Украины сегодня?

Кристоф Хойсген

- Нашей целью является избежать того, что случилось в прошлый раз. Да, международное сообщество проявило тогда единство, и единодушно были введены жесткие санкции со стороны Евросоюза и США, и да, после ввода санкций Россия ослабила свои атаки. Но мы не хотим повторения этого. Чего мы хотим на этот раз: сразу продемонстрировать мощную реакцию и очень четко обозначить, что ждет Россию в случае, если она все же сделает следующий шаг, который, как дал понять Путин, они готовы сделать.

- Мы пока не видели списка вероятных новых санкций со стороны Евросоюза. Одновременно британцы и американцы заявили об эвакуации семей дипломатов из Киева. У нас главе ВМС ФРГ пришлось уйти в отставку, так как возник политический скандал из-за его заявления, что Путин, вероятно, заслуживает уважения. На фоне этих новостей: насколько сегодня Запад един и насколько он верит в свои силы в этой конфронтации с Россией?

- Что касается заявлений вице-адмирала, то обращает на себя внимание то, что ему пришлось оставить свой пост фактически в тот же день, как он сделал свои заявления. И это для меня показатель того, насколько крепко единство в правительстве ФРГ, я также считаю единство сильным в Европе и в отношениях ЕС с США. К слову, мы очень довольны тем, как американцы координируют работу на этом направлении в НАТО, а также на встречах в рамках ОБСЕ. Сегодня Запад показывает сильную реакцию, и это впечатляюще.

- Были использованы все дипломатические каналы, тем не менее вера в силу дипломатии, похоже, имеет свои пределы, включая американскую администрацию…

- До сих пор Россия не начала вторжение. А на прошлой неделе глава МИД РФ заявил, что никакой речи о вторжении нет. Так что, знаете, полагаю, что российские власти впечатлены тем, каким единым фронтом были встречены их агрессивные действия.

- Какую роль должна занять Германия в этой ситуации? Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) все еще нерешительно высказывается по вопросу газопровода "Северный поток-2", стараясь избегать его упоминания, в то же время заявляя, что "рассматривать необходимо все опции". Германия отказывается отправлять вооружения для помощи Украине, ссылаясь на свою историческую вину во Второй мировой войне... Достаточно ли ответственности берет на себя Берлин сегодня для урегулирования нынешнего конфликта?

- Германия играет очень важную роль в урегулировании этого конфликта. Мы играли важную роль и в прошлый раз, когда Россия вторглась в Украину. Тогда канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Франсуа Олланд совместно с президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным основали так называемый "нормандский формат" переговоров, заключили минские соглашения. Так удалось остановить российскую агрессию.

Меркель сделала многое для того, чтобы европейцы говорили единым голосом и сообща с США ввели санкции в отношении России, так что и в этот раз германское правительство должно играть ключевую роль. Вы верно заметили, что канцлер ФРГ заявил, что обсуждать следует все опции - включая "Северный поток-2". Очень важно четко заявить, что запретных тем для нас нет для того, чтобы остановить Россию от повторного вторжения.

- Чего на самом деле добивается российский президент?

- Требуется время, чтобы понять Путина, стоит также учесть его личную трансформацию. В его политической карьере произошло изменение на рубеже 2012 года. Вы помните, что Медведев и Путин тогда дали понять, что к президентству Медведева не следует относиться серьезно и что последний лишь охранял место президента. Затем Путин вернулся к власти вопреки массовым протестам в Москве и в России.

В последующие годы российский президент наблюдал, как по всему постсоветскому пространству проходили волны протестов и даже революций - в той же Украине, в Грузии, в Беларуси, самые последние - в Казахстане. Жители этих стран недовольны постсоветским укладом, и Путин, разумеется, боится того, что такие настроения могут охватить Россию. Он подавляет российскую оппозицию, не давая ей существовать, как в других странах. Мы все помним, что случилось с Борисом Немцовым, что происходит с Алексеем Навальным и его командой, с гражданским обществом, даже с "Мемориалом", который документировал преступления сталинского режима. Все разгромлено сегодня.

Он полагает, что такими средствами и своим националистическим курсом он сможет удовлетворить потребности своего населения. У него вполне ясные намерения. Думаю, что нам надо четко понимать, чего он пытается добиться. Ну а нам, в свою очередь, следует четко обозначить, где наш предел. Но, думаю, что одновременно мы правильно поступаем, оставляя все каналы общения открытыми, продолжаем диалог, чтобы Путин, сохранив лицо, мог выйти из той игры, которую он сам затеял.

- В чем его игра? Дестабилизировать Европу, Украину, создать сферу влияния наподобие той, что была у СССР?

- Да, он неоднократно заявлял, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века, и он пытается воссоздать c нынешней Россией нечто стилистически подобное. Украину как страну, выбравшую путь демократии с выборами и демократическими институтами, он боится.

Он боится того, что люди в России могут посмотреть и сказать, что в Киеве живется лучше, чем в Москве. Ему это не нравится, и он пытается дестабилизировать Украину и ЕС, так как он не желает успеха этой модели общественного устройства и не желает, чтобы у его граждан возник соблазн требовать таких же прав и такой же жизни гражданского общества.

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