Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу

Союзники по НАТО приводят свои вооруженные силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщил в понедельник, 24 января, Североатлантический альянс, пояснив, что такие меры приняты на фоне наращивания Россией военных сил "в Украине и вокруг нее".

Так, согласно сообщению, Дания направит фрегат в Балтийское море и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испанские корабли присоединятся к группировке военно-морских сил альянса, кроме того Мадрид рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды намерены в апреле перебросить два истребителя F-35 в Болгарию и приводят в готовность корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в странах Восточной Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение союзников предоставить организации дополнительные силы. "НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и обороны всех союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - заявил Столтенберг.

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