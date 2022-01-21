 Cессия ПАСЕ: о чем пойдет речь на фоне угрозы войны РФ и Украины | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.01.2022

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Европа

Cессия ПАСЕ: о чем пойдет речь на фоне угрозы войны РФ и Украины

Во время открытия зимней сессии ПАСЕ группа стран готовится оспорить полномочия делегации Госдумы РФ под предлогом невыполнения Россией устава Совета Европы. О чем еще пойдет речь?

Здание ПАСЕ в Страсбурге

Здание ПАСЕ в Страсбурге

24 января 2022 года в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Во время открытия сессии, когда происходит процедура проверки полномочий национальных делегаций, Украина и страны неформальной группы Baltic plus - Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - собираются оспорить полномочия России в ПАСЕ. Об этом DW накануне открытия сессии сообщил член украинской делегации в ассамблее Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, полномочия делегации Госдумы РФ будут обжалованы "на существенных основаниях". Согласно процедуре ПАСЕ, таким основанием считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждая страна-член организации "обязательно должна признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, "находящимся под ее юрисдикцией".

Для обжалования полномочий "на существенных основаниях" необходимо, чтобы в зале эту инициативу поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. "Я уверен, что мы соберем это количество, и обжаловать полномочия делегации РФ нам удастся", - отметил Гончаренко. Если это произойдет, то вопрос будет направлен на рассмотрение соответствующего комитета ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию, рекомендующую ассамблее ратифицировать или не ратифицировать полномочия россиян. Резолюция будет вынесена на общее голосование в течении этой сессионной недели, которая будет продолжаться до пятницы, 28 января.

Санкционное противостояние в ПАСЕ

Отношения между Россией и ПАСЕ в последние годы далеки от безоблачных. Этот конфликт  берет свое начало с апреля 2014 года, когда из-за аннексии Крыма права российской делегации в ассамблее были существенно ограничены. После этого санкции против РФ в ассамблее несколько раз продлевались, потому что Москва не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по Крыму и Донбассу. В знак протеста российские депутаты отказались участвовать в сессиях ПАСЕ. Чтобы вернуть Россию, летом 2019 ассамблея внесла изменения в свою процедуру, отменив возможность введения строгих санкций против национальных делегаций.

Делегация России - одна из самых больших в ПАСЕ, в ее состав входит 18 постоянных членов. С 2019 года российские депутаты принципиально не присоединяются ни к одной политической группе ассамблеи и считаются внефракционными. Новая российская делегация в ПАСЕ была сформирована после парламентских выборов в РФ, прошедших в сентябре прошлого года. Главой делегации переизбран вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Остались в ее составе и "старожилы" ПАСЕ - Леонид Слуцкий (Либерально-демократическая партия России) и Леонид Калашников (Коммунистическая партия). Но все же общий состав российской делегации изменился больше чем наполовину. Среди новичков есть и известные медийные личности - ведущий программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия 1", Евгений Попов и ведущая телеканал RT Мария Бутина. Оба депутата представляют фракцию "Единая Россия".

ПАСЕ проводит зимнюю сессию предполагающую как личное, так и виртуальное присутствие депутатов. Но, как сообщил DW источник в секретариате ПАСЕ, получить информацию о том, кто именно из членов российской делегации приедет в Страсбург лично, а кто будет участвовать в сессии дистанционно, можно будет лишь после официального открытия сессии. "Принимая во внимание новую вспышку коронавируса, мы ожидаем, что количество депутатов, лично приехавших в Страсбург, будет довольно небольшим - лишь докладчики, главы комитетов и политических групп", - отметил источник.

Российский вопрос в повестке дня сессии ПАСЕ

Независимо от способа участия российской делегации в работе сессии, ей придется пообщаться с депутатами ПАСЕ по поводу нескольких "неудобных" для России резолюций. В среду, 26 января, докладчик Жак Мэр (фракция либералов) представит резолюцию "Отравление Алексея Навального". В проекте резолюции, с которым ознакомилась DW, высказывается "серьезная озабоченность по поводу отказа России сотрудничать с докладчиком", а также с другими международными организациями по делу об отравлении Алексея Навального. ПАСЕ призывает российские власти начать "независимое и эффективное расследование" этого дела "с тщательным, объективным и беспристрастным анализом всех соответствующих элементов". В тексте также содержится призыв к Российской Федерации немедленно освободить Навального в соответствии временным мерами, принятыми Европейским судом про права человека в феврале прошлого года. 

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Кроме этого, во вторник 25 января, ассамблея также рассмотрит резолюцию "Борьба с возрастающей ненавистью к ЛГБТ в Европе". Отдельный пункт в ней посвящен России. ПАСЕ призывает страны-члены СЕ усилить давление на власти РФ с требованием наказать виновных в "вопиющих нарушениях прав" ЛГБТ в Чечне. А 28 января депутаты ПАСЕ ознакомятся с результатами мониторинговой процедуры ассамблеи за прошедший год. В ней оценивается прогресс исполнения обязательств перед Советом Европы 11 стран-членов, находящихся под полной процедурой мониторинга, среди который, в частности, есть и Россия.

Делегация, чьи полномочия оспорены, имеет право принимать участие в работе в сессии без каких-либо ограничений, пока комитет готовит резолюцию с соответствующим решением по этому поводу. Потому при любом развитии событий во время открытия ПАСЕ ничто не может помешать делегации Госдумы РФ участвовать в дебатах и голосовании, в частности за резолюции по делу Навального и правах ЛГБТ в Европе.

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