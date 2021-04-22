Кого и как оскорбил в ПАСЕ депутат из Украины Алексей Гончаренко

Члена делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексея Гончаренко из партии "Европейская солидарность" лишили права брать слово и быть включенным в список ораторов во время сессионных заседаний сроком на три месяца. Такое решение принял регламентный комитет ПАСЕ 27 апреля. За него проголосовали пять членов комитета из шести, о чем сообщил сам Гончаренко на своей странице в Facebook.

DW направила запрос в секретариат регламентного комитета ПАСЕ с просьбой объяснить причины, по которым на украинского народного депутата наложили санкции. Ответ на свой на запрос редакция не получила. Однако в распоряжении DW оказалось письмо руководительницы регламентного комитета, норвежки Ингьярд Скоу из фракции Европейской народной партии, в котором она сообщила Гончаренко о решении членов комитета.

"Нарушил кодекс поведения депутата ПАСЕ"

В своем письме Скоу отмечает, что комитет рассмотрел обращение председателя ПАСЕ Рика Дамса относительно возможного нарушения Алексеем Гончаренко кодекса поведения депутатов ассамблеи. По мнению президента ПАСЕ, это нарушение содержалось в высказываниях на видео, которое Гончаренко записал, находясь на своем месте в сессионном зале во время зимней сессии ПАСЕ 27 января 2021 года и затем разместил на своей странице в Facebook - а также в выступлении украинского депутата во время дебатов, состоявшихся в тот же день.

Копия письма Ингьярд Скоу Алексею Гончаренко

"Комитет пришел к выводу на основании пунктов 5.3, 7 и 25 кодекса поведения депутатов ассамблеи, что вы совершили серьезные нарушения", - говорится в письме. Пункты, которые, по мнению регламентного комитета ПАСЕ, нарушил Гончаренко, предусматривают, что при выполнении своих обязанностей член ассамблеи "не должен действовать таким образом, который подрывает репутацию ассамблеи или пятнает ее имидж". Изучив все факты, члены регламентного комитета сошлись во мнении, что поведение Гончаренко подпадает под определение "серьезные нарушения" и поэтому решили лишить его на три месяца права выступать и быть внесенным в список ораторов во время сессионных заседаний.

Наказание Гончаренко за пост в социальных сетях?

Выступление Гончаренко, вызвавшее возмущение председателя ПАСЕ, состоялось во время январских дебатов, посвященных задержанию и аресту в РФ российского оппозиционера Алексея Навального.

Выступая на ассамблее по этому поводу, украинский депутат, в частности, заявил, что "Путин обокрал" собственный народ и "превратил Российскую Федерацию в пугало для всего мира". Он также назвал российские власти "худшим режимом XXI века, который убивает в России, Украине, Грузии, в Сирии". После этих слов глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой попросил председателя ассамблеи "защитить" российских депутатов "от хамства украинских коллег".

Алексей Гончаренко

Позже Алексей Гончаренко записал и разместил на своей странице в Facebook видео из сессионного зала, в котором употребил в адрес Толстого, сидевшего позади него, в частности, такие слова, как "негодяй", "украинофоб" и "приспешник Путина".

Алексей Гончаренко в комментарии DW назвал решение регламентного комитета "беспрецедентным событием". "Меня лишили слова на три месяца по доносу со стороны председателя российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого", - сказал он и отметил, что "впервые в истории ПАСЕ за пост в социальных сетях кого-то наказывают". Он добавил, что таким образом ПАСЕ забирает слово, "но не у меня, не у нашей политической силы, слово отбирают у Украины". И объяснил, что обжаловать решение регламентного комитета у него "нет никакой возможности".

Украинская делегация - на стороне коллеги

На защиту Гончаренко стала украинская делегация в ПАСЕ. 28 апреля она обнародовала заявление, в котором выразила "глубокое разочарование" решением регламентного комитета, "принятого на основании письма главы российской делегации Петра Толстого".

По мнению украинских депутатов, основания для этого "беспрецедентного" решения - "дискуссионные", а последствия - "опасные с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ, особенно учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях".

Делегация разделяет политику ассамблеи по соблюдению регламентных процедур, являющихся обязательными для всех членов ПАСЕ, но призвала ассамблею "решительно бороться с двойными стандартами".

Петр Толстой (слева), фото из архива

Толстой доволен "справедливым решением"

Сам Петр Толстой назвал лишение Гончаренко права выступать "справедливым". Поскольку "оскорблять целую страну и ее граждан, главу государства - недопустимо", написал Толстой в своем Telegram-канале. "Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, надо ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", - оскорбил Толстой Гончаренко в ответ.

Между тем Алексея Гончаренко ожидает рассмотрение еще одной жалобы, поданной на него президентом ПАСЕ за нарушение регламента во время заседания ассамблеи 20 апреля. Тогда во время своего выступления Гончаренко развернул в сессионном зале пробитый пулями украинский флаг, по словам депутата, привезенный ему из Донбасса. Рик Дамс остановил его и заявил, что он не имеет права этого делать, так как это не разрешено депутатам ни одного государства. После того, как микрофон был отключен, Гончаренко продолжал свое выступление, что вызвало новую волну возмущения председателя ПАСЕ, который пообещал украинскому депутату, что тот будет наказан за нарушение регламента.

Как выяснила DW, ни в правилах регламента ПАСЕ, ни в кодексе поведения членов ассамблеи нет нормы, запрещающей демонстрировать в сессионном зале ассамблеи национальную символику.

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