Посла Германии вызвали в МИД Украины после слов главы ВМС о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ в Киеве Анку Фельдхузен (Anka Feldhusen) из-за высказываний командующего немецкими Военно-морскими силами (ВМС) относительно аннексированного Россией Крыма, а также отказа Берлина предоставить Киеву оборонное вооружение. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в субботу, 22 января.

"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха (Kay-Achim Schoenbach), в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке Украины, в частности в вопросах "усиления обороноспособности перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе".

Глава ВМС Германии: Путин заслуживает уважения

Накануне, 21 января, в ходе визита в Индию командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах высказал свое мнение относительно конфликта между Россией и Украиной. По его словам, "Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". При этом Шенбах назвал чепухой разговоры о вторжении российских войск на территорию Украины, которого опасаются западные страны.

Что на самом деле хочет президент РФ Владимир Путин, так это "уважение на равных", сказал вице-адмирал. "Легко оказать ему уважение, которого он желает и которого он, вероятно, заслуживает", - отметил он. Более серьезная угроза, по мнению Шенбаха, исходит из Китая. Индия и Германия нуждаются в России для противостояния КНР, сказал он.

В Берлине не разделяют мнение командующего ВМС

Министерство обороны ФРГ категорично дистанцировалось от заявлений Шенбаха. "Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам никоим образом не соответствуют позиции министерства", - сообщил представитель ведомства агентству dpa 22 января. По его словам, вице-адмирал получит возможность высказаться перед генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn).

Сам Шенбах уже написал в Twitter, что его высказывания, сделанные на конференции в Индии, отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию министерства обороны ФРГ. "Небрежно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - заявил командующий ВМС.

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