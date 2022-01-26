 Столтенберг отверг требование РФ о непринятии Украины в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 26.01.2022

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Европа

Столтенберг отверг требование РФ о непринятии Украины в НАТО

НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам, подчеркнул генсек альянса. В то же время он выразил готовность выслушать российские опасения в сфере безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требование России о гарантиях непринятия Украины в состав альянса. "Мы не пойдем на компромиссы по основополагающим принципам. Это касается и права какой-либо страны на прием в состав НАТО", - сказал он в среду, 26 января, после передачи послу РФ в Брюсселе письменного ответа альянса на требования России о "гарантиях безопасности".

В то же время Столтенберг подчеркнул готовность выслушать опасения России в сфере безопасности. Генсек НАТО указал, что Североатлантический альянс - сугубо оборонительная организация, которая не намерена искать конфронтации. Он призвал Кремль вновь открыть представительства НАТО и России в Брюсселе и Москве.

НАТО укрепила боеготовность своих сил

Столтенберг заявил, что НАТО надеется на благоприятное разрешение конфликта вокруг Украины, но отметил, что альянс готов и к худшему сценарию. Он сообщил, что НАТО приняла меры по укреплению боеготовности своих сил и примет все меры для защиты своих союзников. По словам Столтенберга, авангард сил НАТО численностью в 5 тысяч солдат может быть развернут в течение нескольких дней.

Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих. Запад опасается российского вторжения в Украину, но Москва отвергает наличие у нее таких планов и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле ее границ.

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    Автор: Александра Елкина


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