США заранее ознакомили Украину с ответом Москве

США заранее ознакомили Украину с содержанием своего ответа на требования России о "гарантиях безопасности". "Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter в четверг, 27 января.

Накануне посол США в Москве Джон Саливан передал МИД России официальный ответ Вашингтона на российские требования. При этом США попросили Россию не публиковать содержание документа. Из-за этого в Украине начались спекуляции по поводу того, что Вашингтон, вопреки утверждениям об обратном, возможно, все же пошел на уступки Москве за счет Украины, отмечает агентство dpa.

Россия, в числе прочего, требовала от НАТО отказа от приема в свой состав Украины и Грузии. США и НАТО отвергли это требование. Президент США Джо Байден обещал, что без участия Киева по Украине не будет принято никаких решений. Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января заявил, что ответ США в полной мере согласован с Украиной и европейскими союзниками.

Глава МИД Украины приветствует переговоры с Россией в "нормандском формате"

Дмитрий Кулеба также назвал хорошей новостью согласие России на проведение нового раунда переговоров в "нормандском формате" в начале февраля в Берлине. По словам министра, это свидетельствует о стремлении Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины.

26 января представители России, Украины, Германии и Франции, в ходе встречи в Париже, впервые за долгое время обсудили ситуацию в Донбассе в "нормандском формате". "После встречи в среду не произошло каких-либо серьезных изменений, но уже само согласие продолжать переговоры - хорошая новость", - отметил Кулеба.

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