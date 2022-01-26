Что говорят украинцы об угрозе вторжения России

Ситуация на украинско-российской границе в связи со скоплением войск РФ остается напряженной. Западные страны объединили усилия в попытках вынудить Кремль к деэскалации. Из-за угрозы нового вторжения России в Украину ряд стран, в том числе, США и Великобритания, решили эвакуировать семьи дипломатов. Украинские власти, в свою очередь, говорят, что, несмотря на реальность угрозы, ожидать российского вторжения в ближайшее время не стоит. Тем не менее, в украинском сегменте соцсетей все чаще появляются разные советы о том, как правильно собрать "тревожный чемоданчик" или как действовать в случае полномасштабной войны. Как всю эту ситуацию воспринимают украинцы?
Только половина украинцев верит в угрозу вторжения
По данным январского исследования Киевского международного института социологии (КМИС), 48,1 % опрошенных украинцев считают угрозу нового вторжения России в Украину реальной. 39,1 % респондентов не верят в нее, еще 12,8 % не определились с позицией или отказались отвечать. Как отмечают социологи КМИС, отношение украинцев к этой ситуации практически не изменилось с момента предыдущего исследования, проведенного в середине декабря. Тогда реальной угрозу назвали 49,2 % респондентов, а уверенность в том, что вторжения не будет, высказали 41,4 %.
Россия начала новые военные учения вблизи границ с Украиной
Как объяснил DW генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, в Украине, как и в мире в целом, общественное мнение формируется довольно быстро и потом существенно уже не меняется. Это обусловлено тем, что что люди составляют свое мнение о событиях или явлениях под воздействием определенной информации. В дальнейшем они ищут источники, которые бы подтверждали ее, и таким образом укрепляются в своем мнении.
"В наше время, когда в Украине, особенно за последние два года, возросло количество пользователей интернета и социальных сетей, этот процесс очень усилился. Это произошло в силу того, что соцсети работают быстро, а их алгоритмы настроены так, чтобы показывать людям именно ту информацию, которая им нравится", - говорит социолог. За счет этого вокруг людей формируется определенный информационный "пузырь", а их взгляды "цементируются", и изменить их сложно, объясняет Паниотто.
Что влияет на взгляды украинцев
"Вера в то, что Россия не нападет, может основываться на широком диапазоне причин - от симпатий к РФ до уверенности в том, что реакция Украины и мирового сообщества не позволит РФ начать войну. Еще часть может воспринимать действия России как шантаж", - объясняет заместитель директора социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Михаил Мищенко.
Встреча министров иностранных дел стран - членов НАТО, на которой обсуждалась ситуация на украино-российской границе
Так, украинцы, считающие, что реакция мирового сообщества способна повлиять Россию, больше уверены в том, что вторжение не произойдет, объясняет эксперт. Частично изменить их мнение может новая информация - например, о решении об эвакуации семей западных дипломатов. Однако это влияние не стоит считать очевидным: некоторые жители Украины могут воспринимать эвакуацию как попытку стран обезопасить своих граждан, а другие - верить в то, что таким образом западные посольства перестраховываются, говорит Мищенко.
Впрочем, по мнению Паниотто, эта информация должна была бы увеличить число украинцев, верящих в реальность вторжения. Однако это не означает, что практическую подготовку к нему начнут все: часть людей по-прежнему будет считать, что риска нападения нет. "Конечно, люди, считающие угрозу вероятной, будут больше готовиться к ней, чем те, кто в это не верит. Хотя это все же зависит от опыта человека: собирать ли вещи, которые можно будет быстро взять с собой, или, к примеру, искать оружие", - говорит Паниотто.
Как отмечает социолог, более показательны в этом вопросе данные декабрьского опроса КМИС. Тогда социологи определили, что в случае вторжения России оказывать вооруженное сопротивление готовы 33,3 % опрошенных украинцев, а противодействовать другими способами, например, протестовать - 21,7 %. О готовности выехать в более безопасный регион Украины тогда заявили 14,8 %, а за границу - 9,3 % респондентов. Не предпринимать ничего были намерены 18,6 % опрошенных, а 12,1 % не определились с планом действий.
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Автор: Николай Бердник