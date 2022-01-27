 Кремль увидел в ответе США мало ″поводов для оптимизма″ | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Кремль увидел в ответе США мало "поводов для оптимизма"

Ответы Вашингтона "дают не очень много поводов для оптимизма", но какие-то определенные оценки давать пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Член вооруженных формирований пророссийских сепаратистов в ЛНР

В Кремле сдержанно восприняли ответы США на российские предложения в сфере безопасности, заявил журналистам в четверг, 27 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти ответы "дают не очень много поводов для оптимизма", но какие-то определенные оценки давать пока рано. Заодно Песков пообещал, что Москва отреагирует на ответы Вашингтона, однако как скоро это произойдет, не сообщил.

"Понятно, что с реакцией никто затягивать не будет. Но и ожидать ее на следующий день было бы, наверное, глупо. Все-таки давайте не забывать, что чтобы изучить наши документы, Соединенным Штатам и целой Европе потребовался месяц, больше месяца. Поэтому давайте не будем ожидать нашей реакции сиюминутно", - предупредил пресс-секретарь Владимира Путина. Он сказал также, что в настоящее время Путин "консультируется с членами руководства (своей администрации и правительства. - Ред.), с членами Совбеза" по данной теме.

Лавров не увидел "позитивной реакции" в ответе Запада

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответах США "есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам". "По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - уточнил Лавров.

Он подчеркнул, что решение о дальнейших шагах Москвы в этой связи будет принимать президент Путин.

Требования России

Россия в середине декабря потребовала предоставить "гарантии обеспечения ее безопасности". Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

В числе прочего Россия настаивает на юридически обязывающих гарантиях непринятия Украины в состав НАТО. Североатлантический альянс отвергает эти требования, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 19:25

Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022)

Контекст

Комментарий: Добиваясь "гарантий безопасности", Путин сделает ставку на европейцев

Кремль не смирится с перспективой приема Украины в НАТО и надеется, что европейские союзники США поддержат позицию России, считает Константин Эггерт.  

Россия и Украина. Как они оказались на пороге большой войны

Конфликт Москвы и Киева уходит корнями в историю. Его суть - Кремль не признает независимости Украины. DW напоминает о ключевых событиях, предшествовавших обострению противостояния.  

Столтенберг отверг требование РФ о непринятии Украины в НАТО

НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам, подчеркнул генсек альянса. В то же время он выразил готовность выслушать российские опасения в сфере безопасности.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Байден грозит Путину катастрофическими санкциями в случае вторжения России в Украину (20.01.2022)  

Почему Берлин хотя и грозит Кремлю жесткими санкциями, но не хочет поставлять Киеву летальное оружие (21.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Что с деньгами Назарбаева? Экс-премьер Казахстана о найденных активах  

Комментарий: Как ответит Путин на "Не дождетесь!" Байдена  

В украинском Днепре солдат-срочник застрелил пять человек  