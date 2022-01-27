Кризис вокруг Украины: как прошли дебаты в бундестаге

Угроза, исходящая России от НАТО, - миф. На самом деле Кремль боится превращения Украины в успешную, свободную, демократичную европейскую страну, что может стать заразительным примером для россиян. Таким был главный мотив дебатов в бундестаге, состоявшихся 27 января и посвященных эскалации российско-украинского конфликта и обострению отношений России со странами Запада. С отличным от преобладающего среди немецких депутатов мнением выступили только представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Анналена Бербок: Готовы ввести санкции против "Северного потока - 2"

Дебаты открыла министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), представляющая партию "Союз-90"/"зеленые". Недавно она побывала с визитами в Украине и России, а через две недели вместе со своим французским коллегой вновь собирается в Киев и на линию соприкосновения в Донбассе, чтобы продемонстрировать солидарность Берлина и Парижа с Украиной.

Анналена Бербок

Точки над "и" Бербок расставила с самого начала: "Трудно не видеть угрозы, когда более 100 тысяч солдат с танками и орудиями без объяснения причин концентрируются вблизи Украины, а в Беларусь стягиваются дополнительные войска". Российские требования так называемых гарантий безопасности она назвала "несовместимыми с европейской системой обеспечения безопасности".

Повторные военные действия России против Украины будут иметь, по ее словам, "масштабные последствия", к числу которых Бербок - первой из министров правительства социал-демократического канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - открыто отнесла и санкции в отношении достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Говоря о разных подходах стран НАТО и Евросоюза, например, к вопросу о поставках Украине западных вооружений, Бербок указала на распределение ролей и провела сравнение с футбольной командой. Мол, команде не нужны 11 центральных нападающих, а нужны 11 хорошо взаимодействующих игроков, стремящихся к одной и той же цели. При этом она напомнила о том, что Германия оказывает из всех стран мира самую большую экономическую помощь Украине.

Фридрих Мерц: Угроза миру исходит исключительно от Путина

"Европе грозит новая война. Война, госпожа Бербок, а не игра в футбол", - парировал выступавший следом новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Многие в Германии считают, что именно он был бы сейчас канцлером, если бы консерваторы на выборах в сентябре 2021 года выдвинули его, а не Армина Лашета (Armin Laschet) своим кандидатом на пост главы правительства.

Фридрих Мерц

В этот день Мерц впервые выступал с подробным изложением своих взглядов на Россию, ее отношения с Западом и конфликт вокруг Украины. Он напомнил о выступлении Владимира Путина с трибуны бундестага через несколько дней после терактов 11 сентября 2001 года.

"Я очень сожалею, что тогдашнее правительство канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) не приняло те предложения, которые сделал тогда Путин, - заявил Мерц. - Но это был Путин 2001 года. Те же из вас, которые принимали участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, знают, что с 2007 года мы имеем дело с другим Путиным".

По словам лидера ХДС, Россия под руководством "такого" Путина вот уже 15 лет "систематически дестабилизирует политический порядок в Европе". Примерами такой дестабилизации он назвал кибератаки на бундестаг, заказные убийства и покушения с применением яда, а главной целью такой дестабилизации является Украина. "Я надеюсь, что мы все в бундестаге согласны в том, что угроза миру в Европе исходит исключительно от Российской Федерации и исключительно от Владимира Путина", - заявил Мерц.

Депутаты от АдГ: Санкции - это происки американцев

Надежда Мерца оказалась тщетной. Два выступавших в дебатах депутата из фракции АдГ - Штефан Койтер (Stefan Keuter) и Петр Бистрон (Petr Bystron) - во многом воспроизводили тезисы, которые постоянно звучат в российских государственных СМИ: о расширении НАТО на Восток, об исторической принадлежности Крыма России и референдуме, на котором, по словам Койтера, "почти 97 процентов населения Крыма высказались за присоежинение к России".

Петр Бистрон

В эскалации ситуации на востоке Украины и усилении конфронтации в отношениях России с Западом представители немецких правых популистов винят по меньшей мере все стороны, никаких попыток дестабилизации со стороны России они не видят, а санкции считают происками американцев.

Бистрон назвал США "розовым слоном в посудной лавке". По его словам, именно США хотят отключить Россию от системы финансовых расчетов SWIFT, ввести эмбарго и остановить поставки российского газа в Европу с тем, чтобы "продавать нам под видом оказания помощи свой СПГ по завышенным ценам".

НАТО не держит своих солдат в странах вопреки их воле

С утверждением об угрозе России, исходящей от НАТО, большинство немецких парламентариев не согласились.

Карикатура Сергея Елкина на тему отношений России и НАТО

"Не НАТО угрожает России. И не Украина. Не блок НАТО нарушил европейский мирный порядок переброской 100 тысяч солдат к границам другой страны, - говорил Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) из входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП). - Не НАТО держит своих солдат в странах вопреки воле их правительств. Ни в Грузии, ни в Молдавии, ни в Украине нет натовских солдат. Это все солдаты Российской Федерации".

С мнением, что у НАТО нет агрессивных планов в отношении России, согласился даже Грегор Гизи (Gregor Gysi) из посткоммунистической Левой партии, которая традиционно критически относится к Североатлантическому альянсу и настаивает на выходе Германии из него. "Это, возможно, действительно так, - заметил он. - Но от этого никакого толка, поскольку российское руководство в это не верит".

"Успех Украины стал бы кошмаром для Путина"

С точки зрения социал-демократа Йоханнеса Шрапса (Johannes Schraps), в Москве прекрасно понимают, что никакой угрозы расширение НАТО для России не представляет. "Поскольку Путину это нужно во имя его внутриполитического нарратива, - заявил депутат, - он не хочет признавать, что членство соседних (с Россией. - Ред.) стран не является для России опасностью или угрозой".

"Я не верю, что Россия боится Украины или НАТО, - указал в этой связи Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) из фракции СвДП. - Россия боится демократии и свободы. Для президента Путина был бы кошмар, стань Украина европейской, демократичной и экономически успешной страной, и именно поэтому Россия пытается вот уже много лет дестабилизировать Украину и всю Европу".

Такой точки зрения придерживается и Флориан Хан (Florian Hahn) из Христианско-социального союза: "В Москве опасаются успеха соседней Украины, поскольку он представляет собой угрозу собственной внутренней стабильности. Ничего там так на боятся, как свободы - свободы мнений, свободы выборов, свободы вероисповедания, свободы печати и свободы собраний".

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