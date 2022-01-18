Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву

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Министр иностранных дел Германии встретилась с российским коллегой и почтила память погибших советских солдат. Лавров высказал надежду, что Германия и США повлияют на Украину.
В Москве во вторник, 18 января, прошла встреча министров иностранных дел Германии и России - Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и Сергея Лаврова. Кроме того, во время своего первого визита в Россию в этом качестве Бербок посетила Третьяковскую галерею и могилу Неизвестного солдата. Говоря о ситуации в Украине, министры выразили надежду на возрождение "нормандского формата". Анналена Бербок при этом сообщила, что Германия будет защищать права человека и мир в Европе даже ценой экономических потерь - намекая на санкции в отношении России.
Бербок прибыла в Москву из Киева. Оба визита проходили на фоне растущей концентрации российских войск на границе с Украиной и донесений спецслужб США о подготовке России к нападению на соседнюю страну. В Киеве глава МИД ФРГ пообещала не вести никаких переговоров об Украине без участия Украины. Кроме того, на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой она заявила, что Россия "заплатит высокую цену" за любую новую агрессию.
Визит в Москву начался для Бербок с посещения Новой Третьяковки. Там в сопровождении директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой министр осмотрела выставку современного искусства Европы Diversity United. Эта выставка организована с участием Фонда искусства и культуры в Бонне и представляет собой критический взгляд на события в Европе включая Россию. На ее открытии в ноябре выступали посол ФРГ в России и спецпредставитель РФ по культуре.
Сразу после этого Бербок направилась в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне советских воинов. В августе прошлого года бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) также посетила этот мемориал во время своего последнего официального визита в Москву. "Находясь там (у мемориала. - Ред.), я испытывала стыд и почтение, - заявила Бербок позже. - Ничто не возместит того горя и разрушения, что принесли мы, немцы, советскому народу".
По итогам переговоров Анналена Бербок рассказала журналистам, что концентрацию российских войск на границе с Украиной нельзя воспринимать иначе, чем угрозу. По ее словам, к "фундаментальным основам" существования Германии и "общего европейского дома" относятся устав ООН, Хельсинкские соглашения и Парижская хартия. Она напомнила, что все страны-участницы соглашений обязались не угрожать друг другу применением насилия.
Кроме того, к обязательным правилам "общего европейского дома" Бербок отнесла Европейскую конвенцию о защите прав человека, которая предполагает обязательство всех стран-подписантов исполнять решения Европейского суда по правам человека. "В этом контексте мы имеем в виду дела Навального и "Мемориала", - отметила Бербок. В прошлом году ЕСПЧ потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального и приостановить ликвидацию "Мемориала". Россия отказалась исполнить первое требование. Постановление суда о ликвидации "Мемориала" пока не вступило в законную силу.
"Эти общие правила - фундамент нашего европейского дома, - повторила министр. - Для Германии - это основа нашего существования. Поэтому у нас нет выбора, кроме как защищать эти правила. Даже если это имеет высокую цену, в том числе для экономики".
Позднее, отвечая на вопрос немецкой журналистки, Сергей Лавров отверг критику Западом передвижений российских войск к границе с Украиной. "Мы объяснили, что та эскалация, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков - имеется в виду наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение мероприятий по боевой подготовке… - начал министр. - Мы объяснили что не можем принимать требований, касающихся действий наших вооруженных сил на нашей собственной земле".
В то же время Бербок и Лавров высказались за возрождение переговоров по урегулированию ситуации в Украине в так называемом "нормандском формате" - с участием Германии, России, Украины и Франции. "Важно, чтобы минские соглашения были достигнуты в рамках "нормандского формата", - отметила глава МИД ФРГ. - Мы, министры иностранных дел, сделаем все, чтобы начать шаги в этом направлении".
Лавров при этом подчеркнул, что "неприемлемо выставлять" Россию стороной конфликта в Донбассе. В РФ рассчитывают на то, что Германия и Франция повлияют на "своих киевских партнеров", которые, заявил министр, отказываются выполнять "минские соглашения".
Однако "решающее влияние" на Украину, по мнению Лаврова, имеют США. Исходя из этого, российская сторона будет приветствовать, если "Соединенные Штаты в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении". "Нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования, - заявил глава МИД РФ. - В частности она признает необходимость решения проблемы особого статуса Донбасса".
В будущем может возродиться не только "нормандский формат", которые многие эксперты считали ушедшим, но и российско-германский форум "Петербургский диалог". До 2021 года на его площадке собирались важные представители из разных сфер жизни Германии и России. В 2021 году после объявления нежелательными организациями трех немецких НКО в России немецкая сторона приостановила работу форума.
Впрочем, Анналена Бербок заявила, что стороны расходятся в отношении этого форума - "особенно касательно вопроса немецких НКО". Накануне встречи министров ТАСС со ссылкой на российский МИД писал, что работу упомянутых НКО там считают вредной для диалога.
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