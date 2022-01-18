 Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.01.2022

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Россия

Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву

Министр иностранных дел Германии встретилась с российским коллегой и почтила память погибших советских солдат. Лавров высказал надежду, что Германия и США повлияют на Украину.

Главы МИД Германии и России Анналена Бербок и Сергей Лавров

Главы МИД Германии и России Анналена Бербок и Сергей Лавров

В Москве во вторник, 18 января, прошла встреча министров иностранных дел Германии и России - Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и Сергея Лаврова. Кроме того, во время своего первого визита в Россию в этом качестве Бербок посетила Третьяковскую галерею и могилу Неизвестного солдата. Говоря о ситуации в Украине, министры выразили надежду на возрождение "нормандского формата". Анналена Бербок при этом сообщила, что Германия будет защищать права человека и мир в Европе даже ценой экономических потерь - намекая на санкции в отношении России.

Бербок в Новой Третьяковке и у могилы Неизвестного солдата

Бербок прибыла в Москву из Киева. Оба визита проходили на фоне растущей концентрации российских войск на границе с Украиной и донесений спецслужб США о подготовке России к нападению на соседнюю страну. В Киеве глава МИД ФРГ пообещала не вести никаких переговоров об Украине без участия Украины. Кроме того, на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой она заявила, что Россия "заплатит высокую цену" за любую новую агрессию.

Визит в Москву начался для Бербок с посещения Новой Третьяковки. Там в сопровождении директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой министр осмотрела выставку современного искусства Европы Diversity United. Эта выставка организована с участием Фонда искусства и культуры в Бонне и представляет собой критический взгляд на события в Европе включая Россию. На ее открытии в ноябре выступали посол ФРГ в России и спецпредставитель РФ по культуре.

Анналена Бербок во время возложения венка к могиле Неизвестного солдата

Анналена Бербок во время возложения венка к могиле Неизвестного солдата

Сразу после этого Бербок направилась в Александровский сад к могиле Неизвестного солдата, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне советских воинов. В августе прошлого года бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) также посетила этот мемориал во время своего последнего официального визита в Москву. "Находясь там (у мемориала. - Ред.), я испытывала стыд и почтение, - заявила Бербок позже. - Ничто не возместит того горя и разрушения, что принесли мы, немцы, советскому народу".

Россия нарушает правила "общего европейского дома"

По итогам переговоров Анналена Бербок рассказала журналистам, что концентрацию российских войск на границе с Украиной нельзя воспринимать иначе, чем угрозу. По ее словам, к "фундаментальным основам" существования Германии и "общего европейского дома" относятся устав ООН, Хельсинкские соглашения и Парижская хартия. Она напомнила, что все страны-участницы соглашений обязались не угрожать друг другу применением насилия.

Кроме того, к обязательным правилам "общего европейского дома" Бербок отнесла Европейскую конвенцию о защите прав человека, которая предполагает обязательство всех стран-подписантов исполнять решения Европейского суда по правам человека. "В этом контексте мы имеем в виду дела Навального и "Мемориала", - отметила Бербок. В прошлом году ЕСПЧ потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального и приостановить ликвидацию "Мемориала". Россия отказалась исполнить первое требование. Постановление суда о ликвидации "Мемориала" пока не вступило в законную силу.

"Эти общие правила - фундамент нашего европейского дома, - повторила министр. - Для Германии - это основа нашего существования. Поэтому у нас нет выбора, кроме как защищать эти правила. Даже если это имеет высокую цену, в том числе для экономики".

Курс на возрождение "нормандского формата"

Позднее, отвечая на вопрос немецкой журналистки, Сергей Лавров отверг критику Западом передвижений российских войск к границе с Украиной. "Мы объяснили, что та эскалация, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков - имеется в виду наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение мероприятий по боевой подготовке… - начал министр. - Мы объяснили что не можем принимать требований, касающихся действий наших вооруженных сил на нашей собственной земле".

В то же время Бербок и Лавров высказались за возрождение переговоров по урегулированию ситуации в Украине в так называемом "нормандском формате" - с участием Германии, России, Украины и Франции. "Важно, чтобы минские соглашения были достигнуты в рамках "нормандского формата", - отметила глава МИД ФРГ. - Мы, министры иностранных дел, сделаем все, чтобы начать шаги в этом направлении".

Лавров при этом подчеркнул, что "неприемлемо выставлять" Россию стороной конфликта в Донбассе. В РФ рассчитывают на то, что Германия и Франция повлияют на "своих киевских партнеров", которые, заявил министр, отказываются выполнять "минские соглашения".

Россия приветствует участие США в урегулировании "украинского кризиса"

Однако "решающее влияние" на Украину, по мнению Лаврова, имеют США. Исходя из этого, российская сторона будет приветствовать, если "Соединенные Штаты в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении". "Нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования, - заявил глава МИД РФ. - В частности она признает необходимость решения проблемы особого статуса Донбасса".

В будущем может возродиться не только "нормандский формат", которые многие эксперты считали ушедшим, но и российско-германский форум "Петербургский диалог". До 2021 года на его площадке собирались важные представители из разных сфер жизни Германии и России. В 2021 году после объявления нежелательными организациями трех немецких НКО в России  немецкая сторона приостановила работу форума.

Впрочем, Анналена Бербок заявила, что стороны расходятся в отношении этого форума - "особенно касательно вопроса немецких НКО". Накануне встречи министров ТАСС со ссылкой на российский МИД писал, что работу упомянутых НКО там считают вредной для диалога.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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