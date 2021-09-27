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"Петербургский диалог"

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Тематическая страница DW "Петербургский диалог".

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Контекст

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Рональд Пофалла: Путин разрушил все мосты для переговоров

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Сопредседатель форума "Петербургский диалог" рассказал DW, можно ли поддерживать контакты с гражданским обществом в РФ.
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"Петербургский диалог" объявил о роспуске форума

Закрылся проект, который в 2001 году инициировали президент РФ Владимир Путин и тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
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Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву

Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву

Министр иностранных дел Германии встретилась с российским коллегой и почтила память погибших советских солдат.
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