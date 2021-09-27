You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Реклама
"Петербургский диалог"
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Петербургский диалог".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Рональд Пофалла: Путин разрушил все мосты для переговоров
Рональд Пофалла: Путин разрушил все мосты для переговоров
Сопредседатель форума "Петербургский диалог" рассказал DW, можно ли поддерживать контакты с гражданским обществом в РФ.
Политика
25.11.2022
25 ноября 2022 г.
"Петербургский диалог" объявил о роспуске форума
"Петербургский диалог" объявил о роспуске форума
Закрылся проект, который в 2001 году инициировали президент РФ Владимир Путин и тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Политика
22.11.2022
22 ноября 2022 г.
Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву
Чем закончился первый официальный визит Бербок в Москву
Министр иностранных дел Германии встретилась с российским коллегой и почтила память погибших советских солдат.
Политика
18.01.2022
18 января 2022 г.
Почему Москва уступила Берлину?
Почему Москва уступила Берлину?
На радость кураторам и публике передвижная выставка "Многообразие / Единство" 23 ноября открылась в Москве.
Культура
23.11.2021
23 ноября 2021 г.
Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагает молодежь
Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагает молодежь
Изменение климата как шанс для сближения РФ и ФРГ? Впечатления с германо-российского молодежного форума.
Политика
09.11.2021
9 ноября 2021 г.
Какими будут отношения Кремля с новым канцлером ФРГ?
Какими будут отношения Кремля с новым канцлером ФРГ?
Олаф Шольц или Армин Лашет - кто из двух кандидатов на пост канцлера станет преемником Ангелы Меркель?
Политика
27.09.2021
27 сентября 2021 г.
04:05 мин.
Показать больше
Реклама