Почему Москва уступила Берлину? История одной выставки

Год назад, в ноябре 2020 года, именно Новая Третьяковка должна была стать стартовой площадкой для выставки "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж". В интервью DW председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг (Walter Smerling) на этапе подготовки экспозиции тогда заявил, что этот масштабный проект должен стартовать именно в Москве. Однако пандемия коронавирусной инфекции, стремительно распространившаяся по всему миру, внесла свои коррективы. И ось "Москва - Берлин - Париж" все-таки сместилась, но не сломалась. Впервые выставка открылась в июне 2021 года на территории бывшего пассажирского аэропорта Темпельхоф - в Берлине. Ее посетили около 50 тысяч человек.

Москва принимает европейское многообразие

И вот во вторник, 23 ноября, годом позже, чем было запланировано, она открывается в российской столице. В итервью DW Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи, так прокомментировала открытие выставки в Москве: "Проходя по залам этой масштабнейшей и очень интерсной экспозиции, я не могу не вспомнить те выставки, которые проходили в этих залах, которые тогда относлись к Союзу художников СССР, в 1980-х и 90-х годах. Это были первые встречи российской публики с целым рядом выдающихся интернациональных художников второй половины двадцатого века. Эти выставки открывали для людей моего поколения современное искусство". Подобного эффекта Трегулова ожидает и от этой выставки, видя в ней возможность для встречи широкой публики с новыми художественными позициями.

90 современных художников разных поколений предлагают вместе взглянуть на актуальные проблемы. "Этот проект - важный вклад в диалог и взаимопонимание", - уверен немецкий куратор Вальтер Смерлинг. 400 экспонатов на выставке художников из 34 стран, - все это можно будет увидеть теперь и на выставке в Москве.

Над этой выставкой уже сгущалась не только эпидемиологическая ситуация в мире, но и политическая - между Россией и Германией. Важный партнер по организации выставки - "Петербургский диалог", а в нем участвуют две организации, которые весной 2021 года были признаны в России "нежелательными". Несмотря на все сложности, Вальтер Смерлинг и на том этапе не терял оптимизма. "Я надеюсь, что сила искусства приведет к тому, что мы найдем хорошее решение и сможем показать выставку в Москве", - заявил немецкий куратор в интервью DW накануне открытия выставки в Берлине.

Мечты сбылись, надежды оправдались. И Вальтер Смерлинг не скрывает своей радости. Он лично на открытии экспозиции в Москве присутствовать не сможет, но виртуальную экскурсию немецкий куратор уже совершил и остался очень доволен. "Россия - замечательная страна. И я очень рад нашему диалогу", - говорит DW Вальтер Смерлинг.

Инсталляция немецкого художника Ансельма Кифера "Зимний путь"

Теперь в этот диалог смогут включиться и посетители открывшейся в Москве экспозиции. Темы свободы, миграции, экологии, прозрачности, человеческого достоинства, - все это нашло отражение в произведениях современных художников. Перед посетителями будут поставлены вопросы: "Что такое демократия?", "Кто осуществляет цензуру - общество, политика или СМИ?". Как подчеркивается на сайте Третьяковской галереи: "В экспозиции исследуется современное европейское искусство, созданное после падения железного занавеса, подчеркивается важность межкультурного диалога в наши дни".

Однако почти треть всех работ была создана специально для экспозиции и уже во время пандемии. Знатоков искусства выставка порадует знакомством с молодыми художниками, а также встречей с такими титанами европейского искусства, как Георг Базелиц (Georg Baselitz) и Герхард Рихтер (Gerhard Richter). "Мы готовили эту выставку три года, - рассказывает лектор Третьяковской галереи Сергей Фофанов. - Это была удивительная работа на уровне, на котором Третьяковская галерея еще никогда не работала: 90 художников из 34 стран, более 300 работ. Большие инсталяции, медийные работы. Работы художников первого ряда: Ансельма Кифера (Anselm Kiefer), Георга Базелица, Эйя-Лиизы Ахтилы. Выставки такого масштаба и сложности в Третьяковке еще не было".

После Москвы - в Париж

Сергей Фофанов подчеркивает, "что для России важно, что это проект про Европу, про ее многообразие и про то, что ее сила зиждется в ее многообразии". Россия, по его словам, является "частью большого европейского проекта культуры и традиции, и на этой выставке это отчетливо видно".

"Мы должны не отрицать друг друга, не фехтовать друг с другом, а - искать диалог. Только в диалоге мы сможем сохранить то, что досталось нам в наследство от предыдущих поколений и то, что вообще и называется европейской культурой", - убежден лектор Третьяковской галереи.

После Москвы современное европейское искусство должно "переехать" в Париж. Председатель немецкого Фонда искусства и культуры, который совместно с Государственной Третьяковской галереей и организует передвижную выставку, пока не решается давать какие-либо прогнозы. Ведь из-за четвертой волны пандемии коронавируса некоторые страны, как Австрия и Нидерланды, уже ушли в новый локдаун. "Переговоры с нашими партнерами во Франции мы проведем сразу в начале декабря. Я очень надеюсь, что нам удастся реализовать наш проект и в Париже", - говорит Вальтер Смерлинг. Выставка в Третьяковской галерее продлится до 13 марта 2022 года.

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