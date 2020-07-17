 Темпельхоф вместо Третьяковки: место изменить можно | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.06.2021

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Культура и стиль жизни

Темпельхоф вместо Третьяковки: место изменить можно

Эта грандиозная выставка должна была открыться в Москве. Теперь она открывается в Берлине. Почему? DW спросила у немецкого куратора.

Работа российской художницы Ольги Чернышевой

Работа российской художницы Ольги Чернышевой "On the Sidelines"

Этот локомотив европейского искусства должен был тронуться в Москве, пройдя весь маршрут "Москва - Берлин - Париж". Выставка "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы" (Diversity United) собрала европейских художников во всем их разнообразии и великолепии. От молодых, но уже известных на весь мир, как Катя Новичкова из Эстонии до таких титанов европейского искусства, как Георг Базелиц (Georg Baselitz). Не обошлось, конечно, и без коронавируса: на эту тему европейские художники тоже дали волю своей фантазии.

Почему вместо Третьяковки выбрали бывший аэропорт

Когда сама экспозиция еще существовала только в виде макета из 5000 деталей, мы встречались председателем немецкого Фонда искусства и культуры Вальтером Смерлингом (Walter Smerling) в Бонне. "Москва, Россия - это часть Европы, но как раз на современном этапе у нас - определенные проблемы с коммуникацией. Нельзя сводить наше сосуществование только к санкциям и упрекам, военным конфликтам, Украине и Крыму. Мы должны говорить друг с другом", - заявил в июле прошлого года председатель кураторского комитета в интервью DW.

Инсталляция Патрисии Карсенхаут

Инсталляция Патрисии Карсенхаут из Нидерландов (Patricia Kaersenhout) "Mea culpa"

О том, что ось "Москва - Берлин - Париж" может сместиться, и выставка по каким-либо причинам стартует не с российской столицы, немецкий куратор тогда и думать отказывался. Но вот прошел почти год. В среду, 9 июня 2021 года, выставка, которая должна была стартовать в Третьяковской галерее, открывается для посетителей на территории бывшего столичного пассажирского аэропорта Темпельхоф. В Берлине, а не в Москве.

"Пандемия многое изменила. Мы должны были идти новыми путями. Пришлось внести изменения, и мы очень рады, что получили возможность провести выставку в помещениях бывшего аэропорта Темпельхофа. Разнообразие и жизненная сила европейского искусства - об этом наша выставка", - сказал накануне открытия Вальтер Смерлинг в интервью DW. На экспозиции представлено около 90 работ художников из 34-х стран.

Инсталляция Ансельма Кифера

Инсталляция немецкого художника Ансельма Кифера (Anselm Kiefer) "Зимний путь" ("Winterreise")

Темы свободы, миграции, экологии, прозрачности, человеческого достоинства, - все это нашло отражение в произведениях современных художников. Перед посетителями будут поставлены вопросы: "Что такое демократия?", "Кто осуществляет цензуру - общество, политика или СМИ?". Вальтер Смерлинг уже три недели находится в Берлине, чтобы подготовить все к открытию. На вопрос DW, почему же все-таки выставку не открыли в Москве, ведь в российской столице музеи уже работают, немецкий куратор дал такой ответ: "В ноябре выставочные дома в Москве были закрыты, тогда было невозможно определиться с новой датой, так же как было невозможно предсказать развитие пандемии". Поэтому международная команда кураторов приняла решение снизить риск и провести выставку сначала в Германии.

Во вторник, 8 июня, экспозицию посетил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Вальтер Смерлинг лично провел главу государства по залам. Среди гостей выставки ожидается и посол России в Германии, чему немецкий куратор очень рад. Какой экспонат ему бы хотелось показать? Немецкий куратор уже знает. Свое собственное отражение, которое посетитель увидит сидящим в лодке. Может быть, это только корпус вышедшего из строя судна? Или шлюпка, перевозящая беженцев? Бельгийский художник-концептуалист Крис Мартин как-будто напоминает нам, что все мы - в одной лодке.

Инсталляция российской художницы Екатерины Муромцевой Пикет

Инсталляция российской художницы Екатерины Муромцевой "Пикет"

"Диалог - это умение говорить на равных, уважать друг друга, - подчеркивает Смерлинг. - Эта выставка - призыв. Мы должны работать вместе, невозможно развивать Европу без партнера в лице России. Давайте говорить друг с другом, обмениваться разными мнениями".

Будет ли продолжение в Москве?

То, что выставка открывается все-таки в Берлине, и ось сместилась, еще не означает, что жители российской столицы ее не увидят. "Мы планируем, как и раньше, показать эту выставку в Москве и в Париже. Хотя у нас сейчас есть некоторые проблемы с Россией. Так как важный партнер по организации выставки - "Петербургский диалог", а в нем участвуют две организации, которые были признаны в России "нежелательными". И это представляет для нас проблему. Но я настроен оптимистично и надеюсь, что сила искусства приведет к тому, что мы найдем хорошее решение и сможем показать выставку в Москве".

То есть искусство должно наводить мосты? Художники наводят мосты, об этом немецкий куратор заявил нам в интервью год назад. Вот, что он ответил на этот раз: "Искусство - это мост, но если вы строите мост, то вам нужен прочный фундамент на обоих берегах. Если один фундамент шатается и он - нестабильный, то мост построить будет сложно". И тем не менее Вальтер Смерлинг не теряет надежды.

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    Автор: Элла Володина


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