 Запрет трех немецких НКО в России: агония ″Петербургского диалога″? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 28.05.2021

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Германия

Запрет трех немецких НКО в России: агония "Петербургского диалога"?

В ответ на решение Генпрокуратуры РФ немецкая часть правления "Петербургского диалога" отменила совместное заседание в Москве. Под вопросом будущее самого форума гражданских обществ двух стран.

Тень человека, выступающего на конференции Петербургского диалога

"Петербургский диалог" призван наводить мосты между нашими странами, и мы не потерпим, что его участникам запрещают работать в России и грозят драконовским наказанием". Так прокомментировал в пятницу, 28 мая, сопредседатель этого форума гражданских обществ с немецкой стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) решение Генеральной прокуратуры РФ объявить "нежелательными" три немецкие неправительственные организации - Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев").

Межобщественный диалог и ярмарка тщеславия

Первые две из этих трех организаций являются давнишними членами "Петербургского диалога" и принимают деятельное участие в его мероприятиях. Главная форма работы этого форума - конференции, которые ежегодно (за исключением 2014-го года, в котором Россия аннексировала Крым) проводятся то в РФ, то в ФРГ.

Инициаторы Петербургского диалога Герхард Шрёдер и Владимир Путин

Инициаторы "Петербургского диалога" Герхард Шрёдер и Владимир Путин, 2004 год

Создан был этот формат межобщественного германо-российского диалога еще в 2001 году по инициативе и под патронатом Владимира Путина и Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который в то время занимал пост канцлера. В первые годы встречи "Петербургского диалога" проходили параллельно с межправительственными консультациями двух стран, а присутствие первых лиц Германии и России на заключительном пленарном заседании было кульминацией, ради чего на эти конференции и старались попасть некоторые тщеславные участники.

Позднее - с охлаждением германо-российских отношений и отменой ежегодных межправительственных консультаций - энтузиазм первых лиц поубавился, и уровень высокопоставленных гостей с обеих сторон на мероприятиях "Петербургского диалога" заметно понизился. Но сам формат сохранился - как одна из немногих остающихся площадок для диалога между представителями гражданского общества двух стран. Теперь будущее всего "Петербургского диалога" оказалось неясным.

Ежегодная конференция в Калининграде под большим вопросом

На 8 и 9 июля было запланировано расширенное заседание сформированного на паритетных началах его Координационного комитета в Москве. На состоявшемся в четверг вечером, 27 мая, экстренном заседании немецкой половины руководства "Петербургского диалога" было принято решение от этой встречи отказаться в знак протеста против запрета трех немецких НКО. Что же касается ежегодной, уже 19-й по счету конференции, которая запланирована на 14-15 октября в Калининграде, то ее проведение по меньшей мере под вопросом.

Рональд Пофалла на 18-й ежегодной конференции Петербургского диалога

Рональд Пофалла на 18-й ежегодной конференции "Петербургского диалога"

Немецкие участники поставили условие: мероприятие состоится только в том случае, если все представители организаций-членов "Петербургского диалога" со стороны Германии смогут беспрепятственно в нем участвовать. Правда, остается неясным, имеют ли они в виду немецкие НКО, только что занесенные в российский "черный список", или еще и Европейскую платформу за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE), секретариат которой был объявлен в России "нежелательной" организацией еще в 2018 году.

"Деление участников "Петербургского диалога" на желательных и нежелательных неприемлемо"

Позицию немецкой стороны руководства "Петербургского диалога" разделяет и правительство Германии. Отвечая в пятницу, 28 мая, на вопрос корреспондента DW, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) осудил решение Генпрокуратуры РФ объявить "нежелательными" три немецкие НКО и фактически запретить их деятельность в России.

Ангела Меркель и Штеффен Зайберт

Ангела Меркель и Штеффен Зайберт

"С большим огорчением мы приняли к сведению тот факт, что этой жесткой мерой затронуты две организации, которые уже много лет активно участвуют в работе "Петербургского диалога" и содействуют диалогу и взаимопониманию", - заявил Зайберт и от имени федерального правительства потребовал отмены этой, по его словам, "несправедливой меры", принятой против трех немецких НКО.

В отношении перспектив самого "Петербургского диалога" и возможном присутствии на его мероприятиях канцлера или членов правительства ФРГ Зайберт высказался осторожно. "Я этого сегодня сказать не могу, - ответил он на вопрос, будет ли еще канцлер когда-нибудь принимать участие в работе этого форума. - Сейчас есть четкое заявление правления "Петербургского диалога", согласно которому его деление на желательных и нежелательных участников или организации неприемлемо, и немецкое правительство относится к такому подходу с полным пониманием".

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    Автор: Андрей Гурков


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