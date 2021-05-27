 Правозащитники осудили запрет в России немецких НКО | Новости из Германии о Германии | DW | 27.05.2021

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Германия

Правозащитники осудили запрет в России немецких НКО

Немецкое представительство Amnesty International призвало правительство ФРГ решительно противостоять нарушению обязательств, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы.

Генеральный секретарь Amnesty International Deutschland Маркус Беко

Генеральный секретарь Amnesty International Deutschland Маркус Беко

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российское государство, по-видимому, последовательно уничтожает те международные обмены, которые не может контролировать. Таким образом глава  Amnesty International Deutschland  Маркус Беко (Markus Beeko) в заявлении, опубликованном в четверг, 27 мая, охарактеризовал ситуацию с включением трех немецких НКО в список "нежелательных организаций" в России.

Он напомнил, что представители всех трех организаций уже много лет  участвуют в работе российского-германского форума "Петербургский диалог". Запрет НКО лишает основы идею форума - содействовать обменам гражданского общества двух стран.

"Amnesty International требует немедленного снятия запрета с упомянутых организаций в России", - отмечается в заявлении. Правозащитники призвали федеральное правительство Германии решительно противостоять нарушению обязательств, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы, и встать на сторону тех, кто привержен верховенству права и прав человека в России, подчеркнул Беко.

Угрожают конституционному строю России

26 мая Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии. В число "нежелательных" попали Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). Деятельность данных НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении надзорного ведомства.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 17:03

Кремль атакует немецкие НКО: три организации объявлены в России "нежелательными". DW Новости (27.05.2021)

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