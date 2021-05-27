Правозащитники осудили запрет в России немецких НКО

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российское государство, по-видимому, последовательно уничтожает те международные обмены, которые не может контролировать. Таким образом глава Amnesty International Deutschland Маркус Беко (Markus Beeko) в заявлении, опубликованном в четверг, 27 мая, охарактеризовал ситуацию с включением трех немецких НКО в список "нежелательных организаций" в России.

Он напомнил, что представители всех трех организаций уже много лет участвуют в работе российского-германского форума "Петербургский диалог". Запрет НКО лишает основы идею форума - содействовать обменам гражданского общества двух стран.

"Amnesty International требует немедленного снятия запрета с упомянутых организаций в России", - отмечается в заявлении. Правозащитники призвали федеральное правительство Германии решительно противостоять нарушению обязательств, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы, и встать на сторону тех, кто привержен верховенству права и прав человека в России, подчеркнул Беко.

Угрожают конституционному строю России

26 мая Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии. В число "нежелательных" попали Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). Деятельность данных НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - указывается в заявлении надзорного ведомства.

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