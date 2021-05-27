"Зеленые" раскритиковали запрет трех немецких НКО в России

"Запрет деятельности в России трех некоммерческих организаций из Германии показывает беззастенчивое и непреклонное намерение Путина вести российское общество по пути изоляции", - такими словами в четверг, 27 мая, прокомментировали соответствующее решение генпрокуратуры РФ сопредседатель фракции партии "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и эксперт партии по Восточной Европе Мануэль Заррацин (Manuel Sarrazin).

"Недавнее постановление российских властей - очередная печальная веха в авторитарном курсе Путина. Организации, которые затронул запрет, выступают за преодоление разногласий между Западом и Востоком, за трансграничные дружеские отношения европейцев, за воплощение демократии и прав человека в традициях Парижской хартии", - говорится далее в документе.

По мнению немецких политиков, "в случае, если еще больше немецких организаций окажутся в России "нежелательными", мнимый диалог гражданских обществ окончательно превратится в шоу".

Какие немецкие организации признали в РФ "нежелательными"

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), являющееся, по данным его сайта, "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов".

Вторая немецкая организация, признанная в России "нежелательной", - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"). Он позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов". Среди тем, рассматриваемых современными либералами, - климатические изменения, борьба с проявлениями расизма, проблемы ближневосточного урегулирования.

Кроме того, запрет деятельности в России коснулся организации Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

Смотрите также: