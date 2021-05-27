 ″Зеленые″ раскритиковали запрет трех немецких НКО в России | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Зеленые" раскритиковали запрет трех немецких НКО в России

Запрет деятельности немецких НКО в России - веха на пути к изоляции российского общества, по которому идет Путин, заявили в партии "зеленых".

Сопредседатель фракции зеленых в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (фото из архива)

Сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт

"Запрет деятельности в России трех некоммерческих организаций из Германии показывает беззастенчивое и непреклонное намерение Путина вести российское общество по пути изоляции", - такими словами в четверг, 27 мая, прокомментировали соответствующее решение генпрокуратуры РФ сопредседатель фракции партии "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и эксперт партии по Восточной Европе Мануэль Заррацин (Manuel Sarrazin).

"Недавнее постановление российских властей - очередная печальная веха в авторитарном курсе Путина. Организации, которые затронул запрет, выступают за преодоление разногласий между Западом и Востоком, за трансграничные дружеские отношения европейцев, за воплощение демократии и прав человека в традициях Парижской хартии", - говорится далее в документе.

По мнению немецких политиков, "в случае, если еще больше немецких организаций окажутся в России "нежелательными", мнимый диалог гражданских обществ окончательно превратится в шоу".

Какие немецкие организации признали в РФ "нежелательными"

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V.  ("Немецко-русский обмен"), являющееся, по данным его сайта, "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов". 

Вторая немецкая организация, признанная в России "нежелательной", - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"). Он позиционирует себя как "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов". Среди тем, рассматриваемых современными либералами, - климатические изменения, борьба с проявлениями расизма, проблемы ближневосточного урегулирования.

Кроме того, запрет деятельности в России коснулся организации Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 02:36

Какие организации станут "нежелательными" в России? (20.05.2015)

Контекст

Почему в Москве прошло массовое задержание независимых политиков

Московская полиция сорвала форум муниципальных депутатов. Всех участников задержали и обвинили в связях с нежелательной организацией. Репортаж DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Атака на мундепов: чего боится Кремль. DW Новости (15.03.2021)  

Немецкие эксперты: Кремль намеренно атакует "Открытую Россию" (27.04.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича  

Прокуратура ФРГ взяла под наблюдение преступления режима Лукашенко  

Тихановская призвала Запад не препятствовать бегству белорусов из страны  